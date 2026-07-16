Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Ya se conocen los resultados de la PAU de julio en Asturias: la nota media no llega al 6, pero sube respecto al año pasado

El 81,43% de los estudiantes que hicieron la prueba de la convocatoria extraordinaria superaron los exámenes

Una imagen de la PAU extraordinaria en julio

Una imagen de la PAU extraordinaria en julio / UNIOVI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xuan Fernández

Xuan Fernández

El 81,43% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Oviedo superaron los exámenes, un porcentaje superior al registrado entre las mujeres (79,87%) e inferior al de los hombres (83,65%). Además, la calificación media de la prueba mejoró respecto al pasado año, al situarse en un 5,749 frente al 5,528 de la convocatoria de julio de 2025.

En total, 783 alumnos se matricularon en esta convocatoria extraordinaria, celebrada entre los días 6 y 8 de julio en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego. La nota más alta obtenida fue un 9,598.

Por materias de la fase de acceso, Lengua Castellana y Literatura II volvió a ser la asignatura con mejores resultados, con un 81,24% de aprobados y una nota media de 6,216. En Inglés, el porcentaje de aprobados fue del 49,48%, con una media de 4,859. En Historia de España aprobaron el 57,57% de los estudiantes, con una nota media de 5,07, mientras que en Historia de la Filosofía el porcentaje de aprobados alcanzó el 50,12%, con una media de 4,699.

Materias troncales

En las materias troncales de modalidad, Matemáticas II registró un 58,78% de aprobados y una nota media de 5,382, mientras que en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II el porcentaje ascendió al 59,56%, con una media de 5,201.

En la fase de admisión destacaron especialmente los resultados de Química, con un 74,32% de aprobados y una nota media de 6,382, y de Biología, donde superó la prueba el 66,88% del alumnado, con una calificación media de 5,717.

Las calificaciones ya pueden consultarse en la página web de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de sus exámenes de forma telemática hasta el 21 de julio a las 12.00 horas. Los resultados definitivos para quienes no presenten reclamación estarán disponibles a partir del 22 de julio, mientras que las notas tras las revisiones se publicarán el 27 de julio.

Noticias relacionadas y más

Los alumnos que hayan superado la PAU en esta convocatoria extraordinaria podrán presentar la preinscripción para acceder a estudios de grado en la Universidad de Oviedo, dentro de la fase B, entre el 20 y el 31 de julio, a través de la web de la institución académica.

Consulta aquí las notas de la PAU de julio

PAU · Asturias · Convocatoria de julio de 2026

Las notas de la PAU de julio

Busca tu identificador con la función de búsqueda del navegador (Ctrl+F o «Buscar en la página»).
Identificador Fase de acceso Admisión · Asig. 1 Asig. 2 Asig. 3
000036,626 Apto6,55,5
000057,366 Apto
000065,614 Apto93,5
000106,034 Apto
0001364,5
000246,05 Apto
000416,066 Apto
000423,0 No apto3
000502,625 No apto
000516,318 Apto
000576,518 Apto
000586,218 Apto
000634
000685,914 Apto
000725,998 Apto
000735,648 Apto4,5
000773,375 No apto
000826,464 Apto6,53
000846,984 Apto
000867,3 Apto
000873,25 No apto
000917,066 Apto
000925,886 Apto
000935,868 Apto
000956,214 Apto6,5
000967,4 Apto4
000985,098 Apto
001016,926 Apto
001026,1 Apto19,5
001055,568 Apto8
001135,58 Apto
001165,682 Apto4,54
001296,136 Apto
001396,016 Apto
001435,314 Apto6,5
001456,136 Apto
001466,436 Apto
001496,936 Apto9
001586,832 Apto5,5
001596,068 Apto
001635,95 Apto7,5
0016772,5
001685,484 Apto
001713,0 No apto8
001783,625 No apto
001853,375 No apto6,52,5
001946,148 Apto
001953,625 No apto
001986,466 Apto66
002035,302 Apto
002055,56
002113,875 No apto3,5
0021375,5
002174,818 No apto6
002206,386 Apto
002225,648 Apto
002253,875 No apto
002285,056 Apto
002306,45 Apto8,5
002336,682 Apto6,5
002372,375 No apto
002486,936 Apto9,5
002496,484 Apto4,5
002503,5 No apto
002516,5
0025564,5
002606,616 Apto45
002713,0 No apto
002725,684 Apto
002835,432 Apto2,54
002882,375 No apto2
002925,736 Apto42,5
002965,614 Apto
003026,834 Apto
003055,356 Apto74
003107,482 Apto10
003167,002 Apto6
003246,05 Apto
003256,984 Apto
003326,052 Apto
0033841,5
003436,616 Apto
003512,5 No apto
003615,918 Apto
003645,886 Apto8
00375109
003775,164 Apto
003793,0 No apto
003826,634 Apto
003836,402 Apto1,5
003853,375 No apto1
004026,514 Apto
004034,978 No apto90,5
004045,868 Apto3,5
004113,25 No apto4
004126,484 Apto
004266,086 Apto
004295,236 Apto5,5
004306,486 Apto
004315,868 Apto
004326,914 Apto9
004387,178 Apto8,5
004393,625 No apto22,5
004405,458 Apto1
004446,468 Apto7,56
004455,802 Apto0
004492,625 No apto5,5
004517,114 Apto7,53,5
004585,636 Apto5,5
004602,875 No apto
004653,375 No apto5
004677,002 Apto46
004702,25 No apto
004796,434 Apto
004845,464 Apto
004866,468 Apto9
004885,466 Apto
004940,0 No apto
005005,764 Apto
005082,375 No apto
005215,768 Apto
005226,836 Apto4
005327,564 Apto
005372,375 No apto
005396,852 Apto
005456,384 Apto5,5
005465,784 Apto53
005486,934 Apto9,5
005492,5 No apto6,52,5
005516,964 Apto3
005565,2 Apto
005586,036 Apto
005625,55 Apto
005637,316 Apto8
005756,682 Apto8
005806,554 Apto2,5
005833,125 No apto
005846,134 Apto6,57
005963,875 No apto6
006115,682 Apto
006156
006202,5 No apto
006223,75 No apto8,5
006256,448 Apto
006263,0 No apto
006293,5 No apto3
006335,748 Apto
006365,816 Apto7
006425,848 Apto65
006466,65 Apto6
006493,25 No apto2,53,5
006503,25 No apto2
006595,336 Apto
006603,0 No apto
006627,064 Apto6
006636,182 Apto83
006685,416 Apto
006746,326 Apto
006786,556 Apto
006815,926 Apto
006845,592 Apto
006945,95 Apto
007086,402 Apto
007215,632 Apto10
007246,732 Apto7,5
007265,35 Apto
007275,634 Apto
007285,93 Apto
007345,748 Apto7
007362,125 No apto
007465,684 Apto
007480,0 No apto
007495,328 Apto
007586,364 Apto8
007605,664 Apto36
007665,116 Apto
007673,5
007685,744 Apto
007795,916 Apto
007815,432 Apto
007865,564 Apto56,5
007923,875 No apto
008015,634 Apto
008033,125 No apto7,51,5
008043,875 No apto
008107,114 Apto7,55,5
008126,802 Apto
008185,766 Apto3,5
008205,382 Apto
008255,686 Apto
008265,914 Apto3,55,5
008295,748 Apto7,5
008365,336 Apto5
008505,864 Apto8,53,55,5
008515,878 Apto
008533,75 No apto
008555,636 Apto8
008583,875 No apto
008682,75 No apto
008796,272 Apto6,5
008856,364 Apto
008866,484 Apto1
008945,948 Apto5
0089855,5
008995,998 Apto
009036,348 Apto3,55,5
009042,51,5
009075,832 Apto
009113,375 No apto5
009175,484 Apto62,5
0091968,5
009206,778 Apto5,5
009336,014 Apto
009346,048 Apto2,5
009392,375 No apto
009415,25 Apto22,5
009445,798 Apto
009506,0 Apto
009595,366 Apto
0096268,5
009675,52,5
0097343
009746,384 Apto
009796,586 Apto48
009803,125 No apto5,5
009828,5
009863,75 No apto7
009876,232 Apto
009896,698 Apto53,5
009906,814 Apto7
009922,125 No apto
009935,432 Apto
009976,586 Apto
010006,45 Apto75
010015,752 Apto8
010046,002 Apto
010126,252 Apto3,5
010180,0 No apto
010195,604 Apto3
010206,002 Apto4,5
010215,464 Apto
010292,875 No apto22
010445,718 Apto4
010583,5 No apto62
010607,45 Apto
010685,836 Apto36,5
010756
010785,902 Apto
010893,75 No apto
010905,732 Apto9
010975,368 Apto6
010983,625 No apto
011006,552 Apto
011052,875 No apto
011065,932 Apto
011075,336 Apto
011116,518 Apto
011166,398 Apto
011315,998 Apto4,5
01132
011385,852 Apto
011476,016 Apto3
011516,168 Apto
011525,586 Apto0
011536,848 Apto3,591,5
011556,352 Apto72,5
011565,786 Apto6,5
011585,184 Apto3
011636,034 Apto4
011677,416 Apto5
011683,5 No apto2,5
011696,6 Apto3,55,5
011765,998 Apto
011786,364 Apto
011845,882 Apto
011876,302 Apto
011897,114 Apto
011913,75 No apto
011945,368 Apto
012045,236 Apto6
012095,816 Apto
012245,836 Apto
012255,444 Apto
012265,548 Apto
012286,232 Apto1
012313,625 No apto
012336,2 Apto4,5
012406,084 Apto
012455,8 Apto
012465,566 Apto
012687,464 Apto8,5
012695,984 Apto
012715,798 Apto9
012775,85 Apto
012885,55 Apto
012933,0 No apto2,50
012947,278 Apto55
012976,25 Apto
012996,032 Apto
013135,784 Apto64
013172,25 No apto
013206,036 Apto0
013226,0 Apto
013276,818 Apto
013285,236 Apto5,5
013405,786 Apto
013415,5
01345
013526,052 Apto9
013535,434 Apto8,5
013577,118 Apto5,5
013595,424 Apto3
013626,848 Apto76
013675,698 Apto
013685,586 Apto4
013736,068 Apto
013852,875 No apto
013866,034 Apto3,5
013885,5
013905,932 Apto
013965,786 Apto6,5
014105,982 Apto
014195,664 Apto7,5
014265,652 Apto
014336,936 Apto9,55,5
0143554,5
014373,5
014395,882 Apto
014416,752 Apto76
0144273
014466,8 Apto6,55,5
014475,918 Apto4
014486,624 Apto
014497,532 Apto
0145143,5
014526,286 Apto3,5
014576,018 Apto6,57,5
014615,49 Apto8,5
014635,486 Apto7
014723,125 No apto8
014745,598 Apto
014773,0 No apto
014825,602 Apto
014877,136 Apto
014923,0 No apto5,5
015006,586 Apto
015095,636 Apto1,5
015135,552 Apto2,5
015147,068 Apto7,5
015236,014 Apto
015283,75 No apto4
015355,3 Apto
015375,336 Apto
015395,6 Apto4
015435,002 Apto
015443,25 No apto
015457,252 Apto3,5
015504,56,5
015515,452 Apto71
0156433
015706,782 Apto
015726,242 Apto
015735,5 Apto8
015746,248 Apto
015786,434 Apto95,5
015800,0 No apto
015815,964 Apto6
015826,326 Apto
015856,928 Apto6,52,5
015863,875 No apto
015895,45 Apto
015953,875 No apto6,5
015997,5
016026,15 Apto
016082,75 No apto
016106,464 Apto95,5
016126,984 Apto
016145,414 Apto7,5
016246,236 Apto
016253,5 No apto3,5
016266,214 Apto6,53,5
016276,332 Apto8,56
016305,498 Apto6,53
016515,602 Apto
0165654
0166557
016705,216 Apto
016743,625 No apto3
016756,182 Apto9,5
016785,664 Apto
016813,375 No apto
016823,25 No apto
016835,454 Apto4,5
016876,698 Apto7,5
016896,884 Apto
016965,766 Apto5
017015,098 Apto
01704
017058
017067,272 Apto
017076,118 Apto56,5
017175,646 Apto6,54
017206,25 Apto
017233,375 No apto4
017335,816 Apto
017345,082 Apto1,5
017350,0 No apto
017363,375 No apto
017376,064 Apto1
017383,625 No apto
017405,498 Apto2
017462,75 No apto1
017473,875 No apto
017675,698 Apto
017765,814 Apto3
017866,206 Apto7,5
017883,75 No apto21,5
017896,216 Apto8,5
017956,068 Apto
018015,534 Apto5,5
018026,398 Apto
018033,75 No apto2
018076,786 Apto
018115,75 Apto
018196,35 Apto
018206,082 Apto87,5
018236,566 Apto4,5
018285,852 Apto
018295,482 Apto
018371,75 No apto
018385,664 Apto
01846
018476,666 Apto6
018487,15 Apto8,57,5
018555,684 Apto
018612,875 No apto2
018657,984 Apto16,5
018857,5
018916,948 Apto3
018933,625 No apto
018996,052 Apto9,5
019035,35 Apto
019092,0 No apto
019126,114 Apto3,5
019212,75 No apto
019225,916 Apto
019236,772 Apto8
019246,164 Apto86
019261,50,5
019286,348 Apto5
019305,366 Apto0,5
019462,625 No apto4,5
019545,964 Apto2
019563,75 No apto
019650,0 No apto
019722,75 No apto5,5
019736,666 Apto3,51,5
019755,598 Apto
019847
019866,268 Apto7,5
019927,484 Apto5,57
020036,218 Apto
020053,75 No apto41
020105,914 Apto6
020147,1 Apto
020165,65 Apto5,5
020196,732 Apto
0202371,5
020256,366 Apto8,5
020275,664 Apto
020285,794 Apto
020332,125 No apto
0203478
020376,058 Apto
020385,366 Apto
020575,45 Apto
020626,234 Apto54,5
020635,886 Apto4
020685,768 Apto10
020706,952 Apto
020716,948 Apto35
020785,828 Apto0,5
020805,614 Apto33
020816,282 Apto
020876,2 Apto
020933,5 No apto
020946,934 Apto
020985,184 Apto
021035,786 Apto
021046,064 Apto3,57
021075,452 Apto7,5
021086,198 Apto2,5
021206,966 Apto
021235,592 Apto5,5
021265,236 Apto
0213053,5
021416,648 Apto
021492,5 No apto
021562,75 No apto31,5
021575,264 Apto7,55,5
021596,468 Apto
021685,56 Apto
021696,884 Apto
021745,582 Apto
021786,166 Apto6,5
021806,918 Apto77
021825,168 Apto3
021843,0 No apto
021896,864 Apto8,5
021955,442 Apto
022015
022025,936 Apto
022056,568 Apto
022072,75 No apto
022156,298 Apto
022176,536 Apto
022235,582 Apto
022243,25 No apto
0222554
022286,9 Apto7,59,5
022295,836 Apto6,5
022325,414 Apto
022335,85 Apto3
0223654
022400,0 No apto
022423,75 No apto
022442,125 No apto
022535,868 Apto
022606,314 Apto
022631,0 No apto
022755,514 Apto
022766,55 Apto74,5
022786,918 Apto
022806,464 Apto
022836,24 Apto
022875,598 Apto
022913,375 No apto1
0229535
022976,436 Apto3
023035,648 Apto
023055,598 Apto
023063,5 No apto6
023097,136 Apto7,5
023115,852 Apto
023175,742 Apto91,5
023286,682 Apto32
0233448
023375,636 Apto
023412,75 No apto
023435,68 Apto6
023465,632 Apto6,5
023586,7 Apto
023635,736 Apto
023643,55
023665,43 Apto
023683,375 No apto
02369
023705,882 Apto7
023726,098 Apto3,5
023745,702 Apto
023787,05 Apto62,5
023942,625 No apto40,5
023955,864 Apto
024116,452 Apto
024155,552 Apto
024226,55 Apto9,51
0242465
024287,468 Apto8
024290,0 No apto
024325,632 Apto
024346,886 Apto3103,5
024425,714 Apto
024476,8 Apto8,5
024496,148 Apto8
024506,852 Apto
024535,552 Apto
024595,752 Apto2,57,5
024686,19 Apto10
024728,56,5
02473
024855,6 Apto
024866,398 Apto
024905,548 Apto
024915,032 Apto
024925,4 Apto1,5
025026,566 Apto0,55,5
025033,75 No apto
025040,0 No apto
025076,732 Apto5
025256,2 Apto3
025287,384 Apto7
025313,5 No apto
025366,636 Apto6
025376,084 Apto6,5
025392,0 No apto1,51
025413,625 No apto8
025466,272 Apto7,55,5
025555,366 Apto5,5
025592,0 No apto
025756,592 Apto7,56,5
025773,0 No apto
025826,078 Apto
025886,018 Apto9
025893,75 No apto3
026016,518 Apto
026025,716 Apto
026045,982 Apto5
026106,332 Apto
026126,564 Apto8,5
026136,15 Apto04
026175,602 Apto3
026205,798 Apto
026243,125 No apto
026263,25 No apto
026287,298 Apto7,5
026346,002 Apto
026363,5 No apto4
026381,375 No apto
026407,53
026645,648 Apto
026703,375 No apto6
026737,382 Apto
026766,086 Apto3
026865,366 Apto4,5
026895,434 Apto
0269077
026933,75 No apto
026945,716 Apto8
026965,618 Apto2
026996,936 Apto5
027006,084 Apto43
027246,336 Apto
027266,234 Apto31
027326,068 Apto
027366,6 Apto
027415,428 Apto
027505,778 Apto
027522,875 No apto6
027552,875 No apto
027575,6 Apto70,5
027626,05 Apto
027647,0 Apto72,5
027663,625 No apto77
027686,75 Apto
027706,034 Apto
027715,284 Apto
027806,714 Apto
027815,644 Apto5
027846,686 Apto1,55,5
027873,125 No apto
027945,91 Apto
027976,35 Apto
027985,934 Apto
028005,602 Apto
028056,078 Apto7,5
028076,386 Apto
028125,686 Apto
028295,566 Apto
028325,118 Apto
028366,4 Apto54
028375,866 Apto6,53
028395,966 Apto3
028402,0 No apto
028423,875 No apto2,55
028455,84 Apto
028476,386 Apto
028526,116 Apto
028665,736 Apto3,5
028675,484 Apto
028688,472 Apto9,5
028765,752 Apto
028795,364 Apto
0288055,5
028823,25 No apto5
028856,468 Apto
028876,718 Apto4,53
028945,766 Apto3
029076,05 Apto
029115,3 Apto
029153,875 No apto
029206,152 Apto6
029264,936 No apto7,5
029286,182 Apto
029296,698 Apto10
029385,696 Apto7
029416,528 Apto
029456,666 Apto
029535,35 Apto
029575,05 Apto
029625,832 Apto
029675,886 Apto
029695,4 Apto
029702
029715,834 Apto8,57
029746,214 Apto7,57
029767,134 Apto
029795,414 Apto5,5
029827,176 Apto
029913,875 No apto5
029987,064 Apto3,5
029995,648 Apto32
030053,25 No apto
030073,5 No apto22,5
030105,668 Apto
030116,3 Apto61
030150,0 No apto
030255,966 Apto4,55
030272,25 No apto61
030362,75 No apto
030415,518 Apto
030421,875 No apto3,53,5
030513,75 No apto
030625,664 Apto
030646,098 Apto
030746,328 Apto7,5
030797,37 Apto00,5
030805,81 Apto4,5
030865,214 Apto
030935,558 Apto02
030955,95 Apto3,5
030975,832 Apto
031013,375 No apto
031025,55 Apto9
031036,648 Apto1
031066,046 Apto
031125,852 Apto5,53
031156,018 Apto9
031185,402 Apto4,5
031216,382 Apto
031245,552 Apto3
031253,5 No apto
031276,55
031343,0 No apto2
031352,375 No apto
031365
031378,936 Apto5,57,5
031388,1 Apto78
031396,5
031407,5
031418
0314276,5
031437,56,5
031447
031459
031465,5
031476
031485
031496
031507,334 Apto45,5
031516,56,5
031528,202 Apto5,510
031542,5
031558,5
031560,5
0315738
031587
031599
031609,53
0316110
031628,902 Apto4
031637,5
031647,484 Apto4
031659,136 Apto7,510
031669
031678,552 Apto78
031688,5
031696,566 Apto88,5
031707,882 Apto
031713,57
031726
031732,56,5
031743,54,5
031769,0 Apto
031775,468 Apto7
031780,0 No apto
0317910
031805,878 Apto
031815,822 Apto
031826,182 Apto6
031832,5106,5
031847
031855,56
031869,5
03187799
0318866
0318910
031908,736 Apto99
031918,5
031929,59,5
031936,578
031945,318 Apto3,5
0319542
0319686
0319797
0319864,5
031997
03200
0320110
032026
032036,56
032049
032059
032065,57,5
032077,83 Apto
032086
0320989,5
032108
032115,686 Apto3,5
032128
032138
032148,766 Apto67,5
032156,5
032166,59
032175,56,5
032186
032197,148 Apto
0322023,5
032219,510
03222107,5
0322354,5
032246,892 Apto7,5
032257,848 Apto5,5
0322669
032278,05 Apto7
032283,5
032297
03230107
03231
032328,898 Apto7,5
0323347
032345,57
032358,5
032366,098 Apto8,5
032379,5
032389,236 Apto98,5
032397
03240107,5
03241436,5
0324246,56,5
032437,668 Apto
032448,926 Apto7,5
0324589
0324635
032472,56
032486
032494
032503,54,5
032513,5
032524,59
0325363
032542,875 No apto
03255
032569,564 Apto
032575,5
032586,798 Apto
032599
032606,58,5
0326110
03262910
0326395
0326478,5
032657,432 Apto7
032666,666 Apto
03267
032687,964 Apto
032699,58,5
032709,5
032719
032724,57,5
032738,3 Apto109
032748,186 Apto0,5
032758,55,5
032768,54
0327888
032797,5
032806,532 Apto
032819,5
032828
032833
032848,5
032853,56
032869,56,5
032879,57,5
032884,58,5
0328956
032909,510
032916
032928,54
032938,582 Apto
032948,648 Apto
032958,982 Apto88
032960,50,5
032983,625 No apto2,5
032999,282 Apto9
03300367
033019,032 Apto8
033029,59
0330310
033048,552 Apto7,5
033058,5
033067,984 Apto6
03307266
033089,5
033098,748 Apto7,57
0331077,5
033117,5
0331239,5
033136,5
033146,5
033157,336 Apto33,5
033168
033176,734 Apto9
0331877,5
0331947
033208
033217,510
033229,5
0332367,5
033245
033259,5
033269,56
0332743,5
033284
033297
0333097
033319,575,5
033329,510
033333,75 No apto
03334
033359
033369,598 Apto9,5
033377
03338
033397,5
033407,5
0334168
033429
033436,402 Apto
033443
0334510
033467,632 Apto
033478,486 Apto6
033485,58,5
033498,864 Apto7,5
033504
033519
033529
0335378,5
033549,232 Apto78,5
033559
0335665
033575,966 Apto
0335847
033596,56
033605
033618,326 Apto5,58
033626,5
03363
033641,55,5
033657,55 Apto7,5
033668,864 Apto53,5
033678,736 Apto5,57,5
033682,52
033696,05 Apto
033708,65 Apto7,5
033715,95 Apto0
0337257,5
033736
0337498,5
03375
033767,034 Apto29
033776,53,5
03378109
033797
033806
033819,510
0338268
033837
03384
033854,5
033868
033877,336 Apto
033881,5
0338988,5
03390910
033912,25 No apto11
033927,352 Apto
0339367,5
033948,218 Apto79,5
033950,0 No apto
0339664,5
033978,58,5
033987
033998,58
034007,5
034016
034028,5
034037
034047,468 Apto69
0340557
034068,5
034078,902 Apto6,59,5
034086,5
034099,5
034105,57
034118,764 Apto
034124,5
0341388,5
0341488
034158,716 Apto6,58
034163,55,5
034188,56
034208,5
034215,894 Apto
0342268,5
034238,55 Apto7
034247,59
034252,51
034266
034278,516 Apto
034286,56
03429
034322,53,5
034336,5
034343,125 No apto
0343513,5
0343687,5
034377,58
034385,56,5
034395,236 Apto
0344010
034416,902 Apto
034426,008 Apto6,5
034437,008 Apto
034448,5
034455,5
034467,58,5
034473,58,5
034486,54,5
034497,234 Apto
034507,5
0345168
034529
034534,5
034546,964 Apto
034558,556 Apto
034568,186 Apto5,5
034577,5
034587
0345978,5
0346028,5
034611
034626,55,5
034636,468 Apto7
03464
034658,5
034669
034673,5
034689,5
034699,098 Apto6
0347010
034715,284 Apto
034727,56,5
0347358
034746,5
034758,284 Apto8
034767,234 Apto48,5
0347710
034786,798 Apto
0347975
034807,348 Apto2,5
034818
034823,510
034833,5
034840,5
034858,5
034867,56,5
034878,5
034887,202 Apto
034899,118 Apto
034909,588
034911,5
034922,5
034934,5
034947,5
034953,5
034968
034978,59,5
034986,58
034999
0350023
035018,510
035028,916 Apto8,5
035047
035053,125 No apto
035068,5
035079,5
0350877,5
035094,54
035108,586 Apto66,5
035112,57
035127,54
035132,53,5
0351478,5
035158,416 Apto4,58,5
035168,5
035170,0 No apto
035184,95 No apto
035198,298 Apto4,57,5
0352043,5
03521
035226
035239,5
035245,218 Apto3,5
035253,52
03526
035275,914 Apto
0352887
035292
079828
Fuente: Universidad de Oviedo PAU · Convocatoria de julio de 2026

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  2. Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
  3. La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
  4. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  5. La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
  6. Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
  7. Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
  8. Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia

Ya se conocen los resultados de la PAU de julio en Asturias: la nota media no llega al 6, pero sube respecto al año pasado

Ya se conocen los resultados de la PAU de julio en Asturias: la nota media no llega al 6, pero sube respecto al año pasado

Una Edad Moderna "divulgativa" para entender la "idiosincrasia asturiana", así es el nuevo coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA

Obligan a un asturiano que cobraba el Ingreso Mínimo Vital a a devolver 3.500 euros

Obligan a un asturiano que cobraba el Ingreso Mínimo Vital a a devolver 3.500 euros

Hoy caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo

Hoy caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo

Federico (94 años), el último habitante de una aldea asturiana: "Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad"

Federico (94 años), el último habitante de una aldea asturiana: "Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad"

La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos

La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos

Los 'bombis' toman La Morgal para el último Boombastic asturiano con colchones, carros y sidra como esenciales

Los 'bombis' toman La Morgal para el último Boombastic asturiano con colchones, carros y sidra como esenciales

Asturias cierra la peor temporada del salmón de su historia: 25 capturas menos que el año pasado y una caída de 955 respecto a hace una década

Asturias cierra la peor temporada del salmón de su historia: 25 capturas menos que el año pasado y una caída de 955 respecto a hace una década
Tracking Pixel Contents