Ya se conocen los resultados de la PAU de julio en Asturias: la nota media no llega al 6, pero sube respecto al año pasado

El 81,43% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Oviedo superaron los exámenes, un porcentaje superior al registrado entre las mujeres (79,87%) e inferior al de los hombres (83,65%). Además, la calificación media de la prueba mejoró respecto al pasado año, al situarse en un 5,749 frente al 5,528 de la convocatoria de julio de 2025.
En total, 783 alumnos se matricularon en esta convocatoria extraordinaria, celebrada entre los días 6 y 8 de julio en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego. La nota más alta obtenida fue un 9,598.
Por materias de la fase de acceso, Lengua Castellana y Literatura II volvió a ser la asignatura con mejores resultados, con un 81,24% de aprobados y una nota media de 6,216. En Inglés, el porcentaje de aprobados fue del 49,48%, con una media de 4,859. En Historia de España aprobaron el 57,57% de los estudiantes, con una nota media de 5,07, mientras que en Historia de la Filosofía el porcentaje de aprobados alcanzó el 50,12%, con una media de 4,699.
Materias troncales
En las materias troncales de modalidad, Matemáticas II registró un 58,78% de aprobados y una nota media de 5,382, mientras que en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II el porcentaje ascendió al 59,56%, con una media de 5,201.
En la fase de admisión destacaron especialmente los resultados de Química, con un 74,32% de aprobados y una nota media de 6,382, y de Biología, donde superó la prueba el 66,88% del alumnado, con una calificación media de 5,717.
Las calificaciones ya pueden consultarse en la página web de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de sus exámenes de forma telemática hasta el 21 de julio a las 12.00 horas. Los resultados definitivos para quienes no presenten reclamación estarán disponibles a partir del 22 de julio, mientras que las notas tras las revisiones se publicarán el 27 de julio.
Los alumnos que hayan superado la PAU en esta convocatoria extraordinaria podrán presentar la preinscripción para acceder a estudios de grado en la Universidad de Oviedo, dentro de la fase B, entre el 20 y el 31 de julio, a través de la web de la institución académica.
Consulta aquí las notas de la PAU de julio
PAU · Asturias · Convocatoria de julio de 2026
Las notas de la PAU de julio
Busca tu identificador con la función de búsqueda del navegador (Ctrl+F o
«Buscar en la página»).
|Identificador
|Fase de acceso
|Admisión · Asig. 1
|Asig. 2
|Asig. 3
|00003
|6,626 Apto
|6,5
|5,5
|–
|00005
|7,366 Apto
|–
|–
|–
|00006
|5,614 Apto
|9
|3,5
|–
|00010
|6,034 Apto
|–
|–
|–
|00013
|–
|6
|4,5
|–
|00024
|6,05 Apto
|–
|–
|–
|00041
|6,066 Apto
|–
|–
|–
|00042
|3,0 No apto
|3
|–
|–
|00050
|2,625 No apto
|–
|–
|–
|00051
|6,318 Apto
|–
|–
|–
|00057
|6,518 Apto
|–
|–
|–
|00058
|6,218 Apto
|–
|–
|–
|00063
|–
|4
|–
|–
|00068
|5,914 Apto
|–
|–
|–
|00072
|5,998 Apto
|–
|–
|–
|00073
|5,648 Apto
|4,5
|–
|–
|00077
|3,375 No apto
|–
|–
|00082
|6,464 Apto
|6,5
|3
|–
|00084
|6,984 Apto
|–
|–
|–
|00086
|7,3 Apto
|–
|–
|–
|00087
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|00091
|7,066 Apto
|–
|–
|–
|00092
|5,886 Apto
|–
|–
|–
|00093
|5,868 Apto
|–
|–
|–
|00095
|6,214 Apto
|6,5
|–
|–
|00096
|7,4 Apto
|4
|–
|–
|00098
|5,098 Apto
|–
|–
|–
|00101
|6,926 Apto
|–
|–
|–
|00102
|6,1 Apto
|1
|9,5
|–
|00105
|5,568 Apto
|8
|–
|–
|00113
|5,58 Apto
|–
|–
|–
|00116
|5,682 Apto
|4,5
|4
|–
|00129
|6,136 Apto
|–
|–
|–
|00139
|6,016 Apto
|–
|–
|–
|00143
|5,314 Apto
|6,5
|–
|–
|00145
|6,136 Apto
|–
|–
|–
|00146
|6,436 Apto
|–
|–
|–
|00149
|6,936 Apto
|9
|–
|–
|00158
|6,832 Apto
|5,5
|–
|00159
|6,068 Apto
|–
|–
|–
|00163
|5,95 Apto
|7,5
|–
|–
|00167
|–
|7
|2,5
|–
|00168
|5,484 Apto
|–
|–
|–
|00171
|3,0 No apto
|8
|–
|–
|00178
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|00185
|3,375 No apto
|6,5
|2,5
|–
|00194
|6,148 Apto
|–
|–
|–
|00195
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|00198
|6,466 Apto
|6
|6
|–
|00203
|5,302 Apto
|–
|–
|–
|00205
|–
|5,5
|6
|–
|00211
|3,875 No apto
|3,5
|–
|–
|00213
|–
|7
|5,5
|–
|00217
|4,818 No apto
|6
|–
|–
|00220
|6,386 Apto
|–
|–
|–
|00222
|5,648 Apto
|–
|–
|–
|00225
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|00228
|5,056 Apto
|–
|–
|–
|00230
|6,45 Apto
|8,5
|–
|–
|00233
|6,682 Apto
|6,5
|–
|–
|00237
|2,375 No apto
|–
|–
|–
|00248
|6,936 Apto
|9,5
|–
|–
|00249
|6,484 Apto
|4,5
|–
|–
|00250
|3,5 No apto
|–
|–
|–
|00251
|–
|6,5
|–
|–
|00255
|–
|6
|4,5
|–
|00260
|6,616 Apto
|4
|5
|–
|00271
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|00272
|5,684 Apto
|–
|–
|–
|00283
|5,432 Apto
|2,5
|4
|–
|00288
|2,375 No apto
|2
|–
|–
|00292
|5,736 Apto
|4
|2,5
|–
|00296
|5,614 Apto
|–
|–
|–
|00302
|6,834 Apto
|–
|–
|–
|00305
|5,356 Apto
|7
|4
|–
|00310
|7,482 Apto
|10
|–
|–
|00316
|7,002 Apto
|6
|–
|–
|00324
|6,05 Apto
|–
|–
|–
|00325
|6,984 Apto
|–
|–
|–
|00332
|6,052 Apto
|–
|–
|–
|00338
|–
|4
|1,5
|–
|00343
|6,616 Apto
|–
|–
|–
|00351
|2,5 No apto
|–
|–
|–
|00361
|5,918 Apto
|–
|–
|–
|00364
|5,886 Apto
|8
|–
|–
|00375
|–
|10
|9
|–
|00377
|5,164 Apto
|–
|–
|–
|00379
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|00382
|6,634 Apto
|–
|–
|–
|00383
|6,402 Apto
|1,5
|–
|–
|00385
|3,375 No apto
|1
|–
|–
|00402
|6,514 Apto
|–
|–
|–
|00403
|4,978 No apto
|9
|0,5
|–
|00404
|5,868 Apto
|3,5
|–
|–
|00411
|3,25 No apto
|4
|–
|–
|00412
|6,484 Apto
|–
|–
|–
|00426
|6,086 Apto
|–
|–
|–
|00429
|5,236 Apto
|5,5
|–
|–
|00430
|6,486 Apto
|–
|–
|–
|00431
|5,868 Apto
|–
|–
|–
|00432
|6,914 Apto
|9
|–
|–
|00438
|7,178 Apto
|8,5
|–
|–
|00439
|3,625 No apto
|2
|2,5
|–
|00440
|5,458 Apto
|1
|–
|–
|00444
|6,468 Apto
|7,5
|6
|–
|00445
|5,802 Apto
|0
|–
|–
|00449
|2,625 No apto
|5,5
|–
|–
|00451
|7,114 Apto
|7,5
|3,5
|–
|00458
|5,636 Apto
|5,5
|–
|–
|00460
|2,875 No apto
|–
|–
|–
|00465
|3,375 No apto
|5
|–
|–
|00467
|7,002 Apto
|4
|6
|–
|00470
|2,25 No apto
|–
|–
|–
|00479
|6,434 Apto
|–
|–
|–
|00484
|5,464 Apto
|–
|–
|–
|00486
|6,468 Apto
|9
|–
|–
|00488
|5,466 Apto
|–
|–
|–
|00494
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|00500
|5,764 Apto
|–
|–
|–
|00508
|2,375 No apto
|–
|–
|–
|00521
|5,768 Apto
|–
|–
|–
|00522
|6,836 Apto
|4
|–
|–
|00532
|7,564 Apto
|–
|–
|–
|00537
|2,375 No apto
|–
|–
|–
|00539
|6,852 Apto
|–
|–
|–
|00545
|6,384 Apto
|5,5
|–
|–
|00546
|5,784 Apto
|5
|3
|–
|00548
|6,934 Apto
|9,5
|–
|–
|00549
|2,5 No apto
|6,5
|2,5
|–
|00551
|6,964 Apto
|3
|–
|–
|00556
|5,2 Apto
|–
|–
|–
|00558
|6,036 Apto
|–
|–
|–
|00562
|5,55 Apto
|–
|–
|–
|00563
|7,316 Apto
|8
|–
|–
|00575
|6,682 Apto
|8
|–
|–
|00580
|6,554 Apto
|2,5
|–
|–
|00583
|3,125 No apto
|–
|–
|–
|00584
|6,134 Apto
|6,5
|7
|–
|00596
|3,875 No apto
|6
|–
|–
|00611
|5,682 Apto
|–
|–
|–
|00615
|–
|6
|–
|–
|00620
|2,5 No apto
|–
|–
|–
|00622
|3,75 No apto
|8,5
|–
|–
|00625
|6,448 Apto
|–
|–
|–
|00626
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|00629
|3,5 No apto
|3
|–
|–
|00633
|5,748 Apto
|–
|–
|–
|00636
|5,816 Apto
|7
|–
|–
|00642
|5,848 Apto
|6
|5
|–
|00646
|6,65 Apto
|6
|–
|–
|00649
|3,25 No apto
|2,5
|3,5
|–
|00650
|3,25 No apto
|2
|–
|–
|00659
|5,336 Apto
|–
|–
|00660
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|00662
|7,064 Apto
|6
|–
|–
|00663
|6,182 Apto
|8
|3
|–
|00668
|5,416 Apto
|–
|–
|–
|00674
|6,326 Apto
|–
|–
|–
|00678
|6,556 Apto
|–
|00681
|5,926 Apto
|–
|–
|–
|00684
|5,592 Apto
|–
|00694
|5,95 Apto
|–
|–
|–
|00708
|6,402 Apto
|–
|–
|–
|00721
|5,632 Apto
|10
|–
|–
|00724
|6,732 Apto
|7,5
|–
|–
|00726
|5,35 Apto
|–
|–
|–
|00727
|5,634 Apto
|–
|–
|–
|00728
|5,93 Apto
|–
|–
|00734
|5,748 Apto
|7
|–
|–
|00736
|2,125 No apto
|–
|–
|–
|00746
|5,684 Apto
|–
|–
|00748
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|00749
|5,328 Apto
|–
|–
|–
|00758
|6,364 Apto
|8
|–
|00760
|5,664 Apto
|3
|6
|–
|00766
|5,116 Apto
|–
|–
|–
|00767
|–
|3,5
|–
|–
|00768
|5,744 Apto
|–
|–
|–
|00779
|5,916 Apto
|–
|–
|–
|00781
|5,432 Apto
|–
|–
|–
|00786
|5,564 Apto
|5
|6,5
|–
|00792
|3,875 No apto
|–
|–
|00801
|5,634 Apto
|–
|–
|–
|00803
|3,125 No apto
|7,5
|1,5
|–
|00804
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|00810
|7,114 Apto
|7,5
|5,5
|–
|00812
|6,802 Apto
|–
|–
|–
|00818
|5,766 Apto
|3,5
|–
|–
|00820
|5,382 Apto
|–
|–
|–
|00825
|5,686 Apto
|–
|–
|–
|00826
|5,914 Apto
|3,5
|5,5
|–
|00829
|5,748 Apto
|7,5
|–
|–
|00836
|5,336 Apto
|5
|–
|–
|00850
|5,864 Apto
|8,5
|3,5
|5,5
|00851
|5,878 Apto
|–
|–
|–
|00853
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|00855
|5,636 Apto
|8
|–
|–
|00858
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|00868
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|00879
|6,272 Apto
|6,5
|–
|–
|00885
|6,364 Apto
|–
|–
|–
|00886
|6,484 Apto
|1
|–
|–
|00894
|5,948 Apto
|5
|–
|–
|00898
|–
|5
|5,5
|–
|00899
|5,998 Apto
|–
|–
|–
|00903
|6,348 Apto
|3,5
|5,5
|–
|00904
|–
|2,5
|1,5
|–
|00907
|5,832 Apto
|–
|–
|–
|00911
|3,375 No apto
|5
|–
|–
|00917
|5,484 Apto
|6
|2,5
|–
|00919
|–
|6
|8,5
|–
|00920
|6,778 Apto
|5,5
|–
|–
|00933
|6,014 Apto
|–
|–
|–
|00934
|6,048 Apto
|2,5
|–
|–
|00939
|2,375 No apto
|–
|–
|–
|00941
|5,25 Apto
|2
|2,5
|–
|00944
|5,798 Apto
|–
|–
|–
|00950
|6,0 Apto
|–
|–
|–
|00959
|5,366 Apto
|–
|–
|–
|00962
|–
|6
|8,5
|–
|00967
|–
|5,5
|2,5
|–
|00973
|–
|4
|3
|–
|00974
|6,384 Apto
|–
|–
|–
|00979
|6,586 Apto
|4
|8
|–
|00980
|3,125 No apto
|5,5
|–
|–
|00982
|–
|8,5
|–
|–
|00986
|3,75 No apto
|7
|–
|–
|00987
|6,232 Apto
|–
|–
|–
|00989
|6,698 Apto
|5
|3,5
|–
|00990
|6,814 Apto
|7
|–
|–
|00992
|2,125 No apto
|–
|–
|–
|00993
|5,432 Apto
|–
|–
|–
|00997
|6,586 Apto
|–
|–
|–
|01000
|6,45 Apto
|7
|5
|–
|01001
|5,752 Apto
|8
|–
|–
|01004
|6,002 Apto
|–
|–
|–
|01012
|6,252 Apto
|3,5
|–
|01018
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|01019
|5,604 Apto
|3
|–
|–
|01020
|6,002 Apto
|4,5
|–
|–
|01021
|5,464 Apto
|–
|–
|–
|01029
|2,875 No apto
|2
|2
|–
|01044
|5,718 Apto
|4
|–
|–
|01058
|3,5 No apto
|6
|2
|–
|01060
|7,45 Apto
|–
|–
|–
|01068
|5,836 Apto
|3
|6,5
|–
|01075
|–
|6
|–
|–
|01078
|5,902 Apto
|–
|–
|–
|01089
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|01090
|5,732 Apto
|9
|–
|–
|01097
|5,368 Apto
|6
|–
|–
|01098
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|01100
|6,552 Apto
|–
|–
|–
|01105
|2,875 No apto
|–
|–
|–
|01106
|5,932 Apto
|–
|–
|–
|01107
|5,336 Apto
|–
|–
|–
|01111
|6,518 Apto
|–
|–
|–
|01116
|6,398 Apto
|–
|–
|–
|01131
|5,998 Apto
|4,5
|–
|–
|01132
|–
|–
|01138
|5,852 Apto
|–
|–
|01147
|6,016 Apto
|3
|–
|–
|01151
|6,168 Apto
|–
|–
|–
|01152
|5,586 Apto
|0
|–
|–
|01153
|6,848 Apto
|3,5
|9
|1,5
|01155
|6,352 Apto
|7
|2,5
|–
|01156
|5,786 Apto
|6,5
|–
|–
|01158
|5,184 Apto
|3
|–
|–
|01163
|6,034 Apto
|4
|–
|–
|01167
|7,416 Apto
|5
|–
|–
|01168
|3,5 No apto
|2,5
|–
|–
|01169
|6,6 Apto
|3,5
|5,5
|–
|01176
|5,998 Apto
|–
|–
|–
|01178
|6,364 Apto
|–
|–
|–
|01184
|5,882 Apto
|–
|–
|–
|01187
|6,302 Apto
|–
|–
|–
|01189
|7,114 Apto
|–
|–
|–
|01191
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|01194
|5,368 Apto
|–
|–
|–
|01204
|5,236 Apto
|6
|–
|–
|01209
|5,816 Apto
|–
|–
|–
|01224
|5,836 Apto
|–
|–
|–
|01225
|5,444 Apto
|–
|–
|–
|01226
|5,548 Apto
|–
|–
|–
|01228
|6,232 Apto
|1
|–
|–
|01231
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|01233
|6,2 Apto
|4,5
|–
|–
|01240
|6,084 Apto
|–
|–
|–
|01245
|5,8 Apto
|–
|–
|–
|01246
|5,566 Apto
|–
|–
|–
|01268
|7,464 Apto
|8,5
|–
|–
|01269
|5,984 Apto
|–
|–
|–
|01271
|5,798 Apto
|9
|–
|–
|01277
|5,85 Apto
|–
|–
|–
|01288
|5,55 Apto
|–
|–
|–
|01293
|3,0 No apto
|2,5
|0
|–
|01294
|7,278 Apto
|5
|5
|–
|01297
|6,25 Apto
|–
|–
|–
|01299
|6,032 Apto
|–
|–
|–
|01313
|5,784 Apto
|6
|4
|–
|01317
|2,25 No apto
|–
|–
|–
|01320
|6,036 Apto
|0
|–
|01322
|6,0 Apto
|–
|–
|–
|01327
|6,818 Apto
|–
|–
|–
|01328
|5,236 Apto
|5,5
|–
|–
|01340
|5,786 Apto
|–
|–
|–
|01341
|–
|5,5
|–
|–
|01345
|–
|–
|–
|01352
|6,052 Apto
|9
|–
|–
|01353
|5,434 Apto
|8,5
|–
|–
|01357
|7,118 Apto
|5,5
|–
|–
|01359
|5,424 Apto
|3
|–
|–
|01362
|6,848 Apto
|7
|6
|–
|01367
|5,698 Apto
|–
|–
|–
|01368
|5,586 Apto
|4
|–
|–
|01373
|6,068 Apto
|–
|–
|–
|01385
|2,875 No apto
|–
|–
|–
|01386
|6,034 Apto
|3,5
|–
|–
|01388
|–
|5,5
|–
|–
|01390
|5,932 Apto
|–
|–
|–
|01396
|5,786 Apto
|6,5
|–
|–
|01410
|5,982 Apto
|–
|–
|–
|01419
|5,664 Apto
|7,5
|–
|–
|01426
|5,652 Apto
|–
|–
|–
|01433
|6,936 Apto
|9,5
|5,5
|–
|01435
|–
|5
|4,5
|–
|01437
|–
|3,5
|–
|–
|01439
|5,882 Apto
|–
|–
|–
|01441
|6,752 Apto
|7
|6
|–
|01442
|–
|7
|3
|–
|01446
|6,8 Apto
|6,5
|5,5
|–
|01447
|5,918 Apto
|4
|–
|–
|01448
|6,624 Apto
|–
|–
|–
|01449
|7,532 Apto
|–
|–
|–
|01451
|–
|4
|3,5
|–
|01452
|6,286 Apto
|3,5
|–
|–
|01457
|6,018 Apto
|6,5
|7,5
|–
|01461
|5,49 Apto
|8,5
|–
|–
|01463
|5,486 Apto
|7
|–
|–
|01472
|3,125 No apto
|8
|–
|–
|01474
|5,598 Apto
|–
|–
|–
|01477
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|01482
|5,602 Apto
|–
|–
|–
|01487
|7,136 Apto
|–
|–
|–
|01492
|3,0 No apto
|5,5
|–
|–
|01500
|6,586 Apto
|–
|–
|–
|01509
|5,636 Apto
|1,5
|–
|–
|01513
|5,552 Apto
|2,5
|–
|–
|01514
|7,068 Apto
|7,5
|–
|–
|01523
|6,014 Apto
|–
|–
|–
|01528
|3,75 No apto
|4
|–
|–
|01535
|5,3 Apto
|–
|–
|–
|01537
|5,336 Apto
|–
|–
|–
|01539
|5,6 Apto
|4
|–
|–
|01543
|5,002 Apto
|–
|–
|01544
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|01545
|7,252 Apto
|3,5
|–
|–
|01550
|–
|4,5
|6,5
|–
|01551
|5,452 Apto
|7
|1
|–
|01564
|–
|3
|3
|–
|01570
|6,782 Apto
|–
|–
|–
|01572
|6,242 Apto
|–
|–
|–
|01573
|5,5 Apto
|8
|–
|–
|01574
|6,248 Apto
|–
|–
|–
|01578
|6,434 Apto
|9
|5,5
|–
|01580
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|01581
|5,964 Apto
|6
|–
|–
|01582
|6,326 Apto
|–
|–
|–
|01585
|6,928 Apto
|6,5
|2,5
|–
|01586
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|01589
|5,45 Apto
|–
|–
|–
|01595
|3,875 No apto
|6,5
|–
|–
|01599
|–
|7,5
|–
|–
|01602
|6,15 Apto
|–
|–
|–
|01608
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|01610
|6,464 Apto
|9
|5,5
|–
|01612
|6,984 Apto
|–
|–
|01614
|5,414 Apto
|7,5
|–
|–
|01624
|6,236 Apto
|–
|–
|–
|01625
|3,5 No apto
|3,5
|–
|–
|01626
|6,214 Apto
|6,5
|3,5
|–
|01627
|6,332 Apto
|8,5
|6
|–
|01630
|5,498 Apto
|6,5
|3
|–
|01651
|5,602 Apto
|–
|–
|–
|01656
|–
|5
|4
|–
|01665
|–
|5
|7
|–
|01670
|5,216 Apto
|–
|–
|–
|01674
|3,625 No apto
|3
|–
|–
|01675
|6,182 Apto
|9,5
|–
|–
|01678
|5,664 Apto
|–
|–
|–
|01681
|3,375 No apto
|–
|–
|–
|01682
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|01683
|5,454 Apto
|4,5
|–
|–
|01687
|6,698 Apto
|7,5
|–
|–
|01689
|6,884 Apto
|–
|–
|–
|01696
|5,766 Apto
|5
|–
|–
|01701
|5,098 Apto
|–
|–
|–
|01704
|–
|–
|01705
|–
|8
|–
|–
|01706
|7,272 Apto
|–
|–
|–
|01707
|6,118 Apto
|5
|6,5
|–
|01717
|5,646 Apto
|6,5
|4
|–
|01720
|6,25 Apto
|–
|–
|–
|01723
|3,375 No apto
|4
|–
|–
|01733
|5,816 Apto
|–
|–
|–
|01734
|5,082 Apto
|1,5
|–
|–
|01735
|0,0 No apto
|–
|–
|01736
|3,375 No apto
|–
|–
|–
|01737
|6,064 Apto
|1
|–
|–
|01738
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|01740
|5,498 Apto
|2
|–
|–
|01746
|2,75 No apto
|1
|–
|–
|01747
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|01767
|5,698 Apto
|–
|–
|–
|01776
|5,814 Apto
|3
|–
|–
|01786
|6,206 Apto
|7,5
|–
|–
|01788
|3,75 No apto
|2
|1,5
|–
|01789
|6,216 Apto
|8,5
|–
|–
|01795
|6,068 Apto
|–
|–
|–
|01801
|5,534 Apto
|5,5
|–
|–
|01802
|6,398 Apto
|–
|–
|–
|01803
|3,75 No apto
|2
|–
|–
|01807
|6,786 Apto
|–
|–
|–
|01811
|5,75 Apto
|–
|–
|–
|01819
|6,35 Apto
|–
|–
|–
|01820
|6,082 Apto
|8
|7,5
|–
|01823
|6,566 Apto
|4,5
|–
|01828
|5,852 Apto
|–
|–
|–
|01829
|5,482 Apto
|–
|–
|–
|01837
|1,75 No apto
|–
|–
|–
|01838
|5,664 Apto
|–
|–
|–
|01846
|–
|–
|–
|01847
|6,666 Apto
|6
|–
|–
|01848
|7,15 Apto
|8,5
|7,5
|–
|01855
|5,684 Apto
|–
|–
|–
|01861
|2,875 No apto
|2
|–
|–
|01865
|7,984 Apto
|1
|6,5
|–
|01885
|–
|7,5
|–
|–
|01891
|6,948 Apto
|3
|–
|–
|01893
|3,625 No apto
|–
|–
|–
|01899
|6,052 Apto
|9,5
|–
|–
|01903
|5,35 Apto
|–
|–
|–
|01909
|2,0 No apto
|–
|–
|–
|01912
|6,114 Apto
|3,5
|–
|01921
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|01922
|5,916 Apto
|–
|–
|–
|01923
|6,772 Apto
|8
|–
|–
|01924
|6,164 Apto
|8
|6
|–
|01926
|–
|1,5
|0,5
|–
|01928
|6,348 Apto
|5
|–
|–
|01930
|5,366 Apto
|0,5
|–
|–
|01946
|2,625 No apto
|4,5
|–
|–
|01954
|5,964 Apto
|2
|–
|–
|01956
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|01965
|0,0 No apto
|–
|–
|01972
|2,75 No apto
|5,5
|–
|–
|01973
|6,666 Apto
|3,5
|1,5
|–
|01975
|5,598 Apto
|–
|–
|–
|01984
|–
|7
|–
|–
|01986
|6,268 Apto
|7,5
|–
|–
|01992
|7,484 Apto
|5,5
|7
|–
|02003
|6,218 Apto
|–
|–
|–
|02005
|3,75 No apto
|4
|1
|–
|02010
|5,914 Apto
|6
|–
|–
|02014
|7,1 Apto
|–
|–
|–
|02016
|5,65 Apto
|5,5
|–
|–
|02019
|6,732 Apto
|–
|–
|–
|02023
|–
|7
|1,5
|–
|02025
|6,366 Apto
|8,5
|–
|–
|02027
|5,664 Apto
|–
|–
|–
|02028
|5,794 Apto
|–
|–
|–
|02033
|2,125 No apto
|–
|–
|–
|02034
|–
|7
|8
|–
|02037
|6,058 Apto
|–
|–
|–
|02038
|5,366 Apto
|–
|–
|–
|02057
|5,45 Apto
|–
|–
|–
|02062
|6,234 Apto
|5
|4,5
|–
|02063
|5,886 Apto
|4
|–
|–
|02068
|5,768 Apto
|10
|–
|–
|02070
|6,952 Apto
|–
|–
|–
|02071
|6,948 Apto
|3
|5
|–
|02078
|5,828 Apto
|0,5
|–
|02080
|5,614 Apto
|3
|3
|–
|02081
|6,282 Apto
|–
|–
|–
|02087
|6,2 Apto
|–
|–
|–
|02093
|3,5 No apto
|–
|–
|–
|02094
|6,934 Apto
|–
|–
|–
|02098
|5,184 Apto
|–
|–
|–
|02103
|5,786 Apto
|–
|–
|–
|02104
|6,064 Apto
|3,5
|7
|–
|02107
|5,452 Apto
|7,5
|–
|–
|02108
|6,198 Apto
|2,5
|–
|–
|02120
|6,966 Apto
|–
|–
|–
|02123
|5,592 Apto
|5,5
|–
|–
|02126
|5,236 Apto
|–
|–
|–
|02130
|–
|5
|3,5
|–
|02141
|6,648 Apto
|–
|–
|–
|02149
|2,5 No apto
|–
|–
|–
|02156
|2,75 No apto
|3
|1,5
|–
|02157
|5,264 Apto
|7,5
|5,5
|–
|02159
|6,468 Apto
|–
|–
|–
|02168
|5,56 Apto
|–
|–
|–
|02169
|6,884 Apto
|–
|–
|–
|02174
|5,582 Apto
|–
|–
|–
|02178
|6,166 Apto
|6,5
|–
|–
|02180
|6,918 Apto
|7
|7
|–
|02182
|5,168 Apto
|3
|–
|–
|02184
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|02189
|6,864 Apto
|8,5
|–
|–
|02195
|5,442 Apto
|–
|–
|–
|02201
|–
|5
|–
|02202
|5,936 Apto
|–
|–
|–
|02205
|6,568 Apto
|–
|–
|–
|02207
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|02215
|6,298 Apto
|–
|–
|–
|02217
|6,536 Apto
|–
|–
|–
|02223
|5,582 Apto
|–
|–
|–
|02224
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|02225
|–
|5
|4
|–
|02228
|6,9 Apto
|7,5
|9,5
|–
|02229
|5,836 Apto
|6,5
|–
|–
|02232
|5,414 Apto
|–
|–
|–
|02233
|5,85 Apto
|3
|–
|–
|02236
|–
|5
|4
|–
|02240
|0,0 No apto
|–
|02242
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|02244
|2,125 No apto
|–
|–
|–
|02253
|5,868 Apto
|–
|–
|–
|02260
|6,314 Apto
|–
|–
|–
|02263
|1,0 No apto
|–
|–
|–
|02275
|5,514 Apto
|–
|–
|–
|02276
|6,55 Apto
|7
|4,5
|–
|02278
|6,918 Apto
|–
|–
|–
|02280
|6,464 Apto
|–
|–
|–
|02283
|6,24 Apto
|–
|–
|–
|02287
|5,598 Apto
|–
|–
|–
|02291
|3,375 No apto
|1
|–
|–
|02295
|–
|3
|5
|–
|02297
|6,436 Apto
|3
|–
|–
|02303
|5,648 Apto
|–
|–
|–
|02305
|5,598 Apto
|–
|–
|–
|02306
|3,5 No apto
|6
|–
|–
|02309
|7,136 Apto
|7,5
|–
|–
|02311
|5,852 Apto
|–
|–
|–
|02317
|5,742 Apto
|9
|1,5
|–
|02328
|6,682 Apto
|3
|2
|–
|02334
|–
|4
|8
|–
|02337
|5,636 Apto
|–
|–
|–
|02341
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|02343
|5,68 Apto
|6
|–
|–
|02346
|5,632 Apto
|6,5
|–
|–
|02358
|6,7 Apto
|–
|–
|–
|02363
|5,736 Apto
|–
|–
|–
|02364
|–
|3,5
|5
|–
|02366
|5,43 Apto
|–
|–
|–
|02368
|3,375 No apto
|–
|–
|02369
|–
|–
|–
|02370
|5,882 Apto
|7
|–
|–
|02372
|6,098 Apto
|3,5
|–
|–
|02374
|5,702 Apto
|–
|–
|–
|02378
|7,05 Apto
|6
|2,5
|02394
|2,625 No apto
|4
|0,5
|–
|02395
|5,864 Apto
|–
|–
|–
|02411
|6,452 Apto
|–
|–
|–
|02415
|5,552 Apto
|–
|–
|–
|02422
|6,55 Apto
|9,5
|1
|–
|02424
|–
|6
|5
|–
|02428
|7,468 Apto
|8
|–
|02429
|0,0 No apto
|02432
|5,632 Apto
|–
|–
|–
|02434
|6,886 Apto
|3
|10
|3,5
|02442
|5,714 Apto
|–
|–
|–
|02447
|6,8 Apto
|8,5
|–
|–
|02449
|6,148 Apto
|8
|–
|–
|02450
|6,852 Apto
|–
|–
|–
|02453
|5,552 Apto
|–
|–
|–
|02459
|5,752 Apto
|2,5
|7,5
|–
|02468
|6,19 Apto
|10
|–
|–
|02472
|–
|8,5
|6,5
|–
|02473
|–
|–
|02485
|5,6 Apto
|–
|–
|02486
|6,398 Apto
|–
|–
|–
|02490
|5,548 Apto
|–
|–
|–
|02491
|5,032 Apto
|–
|–
|–
|02492
|5,4 Apto
|1,5
|–
|–
|02502
|6,566 Apto
|0,5
|5,5
|–
|02503
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|02504
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|02507
|6,732 Apto
|5
|–
|–
|02525
|6,2 Apto
|3
|–
|–
|02528
|7,384 Apto
|7
|–
|–
|02531
|3,5 No apto
|–
|–
|–
|02536
|6,636 Apto
|6
|–
|–
|02537
|6,084 Apto
|6,5
|–
|–
|02539
|2,0 No apto
|1,5
|1
|02541
|3,625 No apto
|8
|–
|–
|02546
|6,272 Apto
|7,5
|5,5
|–
|02555
|5,366 Apto
|5,5
|–
|–
|02559
|2,0 No apto
|–
|–
|–
|02575
|6,592 Apto
|7,5
|6,5
|–
|02577
|3,0 No apto
|–
|–
|–
|02582
|6,078 Apto
|–
|–
|–
|02588
|6,018 Apto
|9
|–
|–
|02589
|3,75 No apto
|3
|–
|–
|02601
|6,518 Apto
|–
|–
|–
|02602
|5,716 Apto
|–
|–
|–
|02604
|5,982 Apto
|5
|–
|–
|02610
|6,332 Apto
|–
|–
|–
|02612
|6,564 Apto
|8,5
|–
|02613
|6,15 Apto
|0
|4
|–
|02617
|5,602 Apto
|3
|–
|–
|02620
|5,798 Apto
|–
|–
|–
|02624
|3,125 No apto
|–
|–
|–
|02626
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|02628
|7,298 Apto
|7,5
|–
|–
|02634
|6,002 Apto
|–
|–
|–
|02636
|3,5 No apto
|4
|–
|–
|02638
|1,375 No apto
|–
|–
|–
|02640
|–
|7,5
|3
|–
|02664
|5,648 Apto
|–
|–
|–
|02670
|3,375 No apto
|6
|–
|02673
|7,382 Apto
|–
|–
|–
|02676
|6,086 Apto
|3
|–
|–
|02686
|5,366 Apto
|4,5
|–
|–
|02689
|5,434 Apto
|–
|–
|–
|02690
|–
|7
|7
|–
|02693
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|02694
|5,716 Apto
|8
|–
|–
|02696
|5,618 Apto
|2
|–
|–
|02699
|6,936 Apto
|5
|–
|–
|02700
|6,084 Apto
|4
|3
|–
|02724
|6,336 Apto
|–
|–
|–
|02726
|6,234 Apto
|3
|1
|–
|02732
|6,068 Apto
|–
|–
|–
|02736
|6,6 Apto
|–
|–
|–
|02741
|5,428 Apto
|–
|–
|–
|02750
|5,778 Apto
|–
|–
|–
|02752
|2,875 No apto
|6
|–
|–
|02755
|2,875 No apto
|–
|–
|–
|02757
|5,6 Apto
|7
|0,5
|–
|02762
|6,05 Apto
|–
|–
|–
|02764
|7,0 Apto
|7
|2,5
|–
|02766
|3,625 No apto
|7
|7
|–
|02768
|6,75 Apto
|–
|–
|–
|02770
|6,034 Apto
|–
|–
|–
|02771
|5,284 Apto
|–
|–
|–
|02780
|6,714 Apto
|–
|–
|–
|02781
|5,644 Apto
|5
|–
|–
|02784
|6,686 Apto
|1,5
|5,5
|02787
|3,125 No apto
|–
|–
|–
|02794
|5,91 Apto
|–
|–
|–
|02797
|6,35 Apto
|–
|–
|–
|02798
|5,934 Apto
|–
|–
|–
|02800
|5,602 Apto
|–
|–
|–
|02805
|6,078 Apto
|7,5
|–
|–
|02807
|6,386 Apto
|–
|–
|–
|02812
|5,686 Apto
|–
|–
|–
|02829
|5,566 Apto
|–
|–
|–
|02832
|5,118 Apto
|–
|–
|–
|02836
|6,4 Apto
|5
|4
|02837
|5,866 Apto
|6,5
|3
|–
|02839
|5,966 Apto
|3
|–
|–
|02840
|2,0 No apto
|–
|–
|–
|02842
|3,875 No apto
|2,5
|5
|–
|02845
|5,84 Apto
|–
|–
|–
|02847
|6,386 Apto
|–
|–
|–
|02852
|6,116 Apto
|–
|–
|–
|02866
|5,736 Apto
|3,5
|–
|–
|02867
|5,484 Apto
|–
|–
|–
|02868
|8,472 Apto
|9,5
|–
|–
|02876
|5,752 Apto
|–
|–
|–
|02879
|5,364 Apto
|–
|–
|–
|02880
|–
|5
|5,5
|–
|02882
|3,25 No apto
|5
|–
|02885
|6,468 Apto
|–
|–
|–
|02887
|6,718 Apto
|4,5
|3
|–
|02894
|5,766 Apto
|3
|–
|–
|02907
|6,05 Apto
|–
|–
|–
|02911
|5,3 Apto
|–
|–
|–
|02915
|3,875 No apto
|–
|–
|–
|02920
|6,152 Apto
|6
|–
|–
|02926
|4,936 No apto
|7,5
|–
|–
|02928
|6,182 Apto
|–
|–
|–
|02929
|6,698 Apto
|10
|–
|–
|02938
|5,696 Apto
|7
|–
|–
|02941
|6,528 Apto
|–
|–
|–
|02945
|6,666 Apto
|–
|–
|–
|02953
|5,35 Apto
|–
|–
|–
|02957
|5,05 Apto
|–
|–
|–
|02962
|5,832 Apto
|–
|–
|–
|02967
|5,886 Apto
|–
|–
|–
|02969
|5,4 Apto
|–
|–
|–
|02970
|–
|2
|–
|–
|02971
|5,834 Apto
|8,5
|7
|–
|02974
|6,214 Apto
|7,5
|7
|–
|02976
|7,134 Apto
|–
|–
|–
|02979
|5,414 Apto
|5,5
|–
|–
|02982
|7,176 Apto
|–
|–
|–
|02991
|3,875 No apto
|5
|–
|–
|02998
|7,064 Apto
|3,5
|–
|–
|02999
|5,648 Apto
|3
|2
|–
|03005
|3,25 No apto
|–
|–
|–
|03007
|3,5 No apto
|2
|2,5
|–
|03010
|5,668 Apto
|–
|–
|–
|03011
|6,3 Apto
|6
|1
|–
|03015
|0,0 No apto
|–
|–
|03025
|5,966 Apto
|4,5
|5
|–
|03027
|2,25 No apto
|6
|1
|–
|03036
|2,75 No apto
|–
|–
|–
|03041
|5,518 Apto
|–
|–
|–
|03042
|1,875 No apto
|3,5
|3,5
|–
|03051
|3,75 No apto
|–
|–
|03062
|5,664 Apto
|–
|–
|–
|03064
|6,098 Apto
|–
|–
|–
|03074
|6,328 Apto
|7,5
|–
|–
|03079
|7,37 Apto
|0
|0,5
|–
|03080
|5,81 Apto
|4,5
|–
|–
|03086
|5,214 Apto
|–
|–
|–
|03093
|5,558 Apto
|0
|2
|–
|03095
|5,95 Apto
|3,5
|–
|–
|03097
|5,832 Apto
|–
|–
|03101
|3,375 No apto
|–
|–
|–
|03102
|5,55 Apto
|9
|–
|–
|03103
|6,648 Apto
|1
|–
|–
|03106
|6,046 Apto
|–
|–
|–
|03112
|5,852 Apto
|5,5
|3
|–
|03115
|6,018 Apto
|9
|–
|–
|03118
|5,402 Apto
|4,5
|–
|–
|03121
|6,382 Apto
|–
|–
|–
|03124
|5,552 Apto
|3
|–
|–
|03125
|3,5 No apto
|–
|–
|–
|03127
|–
|6,5
|5
|–
|03134
|3,0 No apto
|2
|–
|–
|03135
|2,375 No apto
|–
|–
|–
|03136
|–
|5
|–
|–
|03137
|8,936 Apto
|5,5
|7,5
|–
|03138
|8,1 Apto
|7
|8
|–
|03139
|–
|6,5
|–
|–
|03140
|–
|7,5
|–
|–
|03141
|–
|8
|–
|–
|03142
|–
|7
|6,5
|–
|03143
|–
|7,5
|6,5
|–
|03144
|–
|7
|–
|–
|03145
|–
|9
|–
|–
|03146
|–
|5,5
|–
|–
|03147
|–
|6
|–
|–
|03148
|–
|5
|–
|–
|03149
|–
|6
|–
|–
|03150
|7,334 Apto
|4
|5,5
|–
|03151
|–
|6,5
|6,5
|–
|03152
|8,202 Apto
|5,5
|10
|–
|03154
|–
|2,5
|–
|–
|03155
|–
|8,5
|–
|–
|03156
|–
|0,5
|–
|–
|03157
|–
|3
|8
|–
|03158
|–
|7
|–
|–
|03159
|–
|9
|–
|–
|03160
|–
|9,5
|3
|–
|03161
|–
|10
|–
|–
|03162
|8,902 Apto
|4
|–
|–
|03163
|–
|7,5
|–
|–
|03164
|7,484 Apto
|4
|–
|–
|03165
|9,136 Apto
|7,5
|10
|–
|03166
|–
|9
|–
|–
|03167
|8,552 Apto
|7
|8
|–
|03168
|–
|8,5
|–
|–
|03169
|6,566 Apto
|8
|8,5
|–
|03170
|7,882 Apto
|–
|–
|–
|03171
|–
|3,5
|7
|–
|03172
|–
|6
|–
|–
|03173
|–
|2,5
|6,5
|–
|03174
|–
|3,5
|4,5
|–
|03176
|9,0 Apto
|–
|–
|–
|03177
|5,468 Apto
|7
|–
|–
|03178
|0,0 No apto
|–
|–
|–
|03179
|–
|10
|–
|03180
|5,878 Apto
|–
|–
|–
|03181
|5,822 Apto
|–
|–
|–
|03182
|6,182 Apto
|6
|–
|–
|03183
|–
|2,5
|10
|6,5
|03184
|–
|7
|–
|–
|03185
|–
|5,5
|6
|–
|03186
|–
|9,5
|–
|–
|03187
|–
|7
|9
|9
|03188
|–
|6
|6
|–
|03189
|–
|10
|–
|03190
|8,736 Apto
|9
|9
|–
|03191
|–
|8,5
|–
|–
|03192
|–
|9,5
|9,5
|–
|03193
|–
|6,5
|7
|8
|03194
|5,318 Apto
|3,5
|–
|03195
|–
|4
|2
|–
|03196
|–
|8
|6
|–
|03197
|–
|9
|7
|–
|03198
|–
|6
|4,5
|–
|03199
|–
|7
|–
|–
|03200
|–
|–
|–
|03201
|–
|10
|–
|–
|03202
|–
|6
|–
|–
|03203
|–
|6,5
|6
|–
|03204
|–
|9
|–
|–
|03205
|–
|9
|–
|–
|03206
|–
|5,5
|7,5
|–
|03207
|7,83 Apto
|–
|–
|–
|03208
|–
|6
|–
|–
|03209
|–
|8
|9,5
|–
|03210
|–
|8
|–
|–
|03211
|5,686 Apto
|3,5
|–
|–
|03212
|–
|8
|–
|–
|03213
|–
|8
|–
|–
|03214
|8,766 Apto
|6
|7,5
|–
|03215
|–
|6,5
|–
|–
|03216
|–
|6,5
|9
|–
|03217
|–
|5,5
|6,5
|–
|03218
|–
|6
|–
|–
|03219
|7,148 Apto
|–
|–
|–
|03220
|–
|2
|3,5
|–
|03221
|–
|9,5
|10
|–
|03222
|–
|10
|7,5
|–
|03223
|–
|5
|4,5
|–
|03224
|6,892 Apto
|7,5
|–
|–
|03225
|7,848 Apto
|5,5
|–
|–
|03226
|–
|6
|9
|–
|03227
|8,05 Apto
|7
|–
|–
|03228
|–
|3,5
|–
|–
|03229
|–
|7
|–
|–
|03230
|–
|10
|7
|–
|03231
|–
|–
|–
|03232
|8,898 Apto
|7,5
|–
|–
|03233
|–
|4
|7
|–
|03234
|–
|5,5
|7
|–
|03235
|–
|8,5
|–
|–
|03236
|6,098 Apto
|8,5
|–
|–
|03237
|–
|9,5
|–
|–
|03238
|9,236 Apto
|9
|8,5
|–
|03239
|–
|7
|–
|–
|03240
|–
|10
|7,5
|–
|03241
|–
|4
|3
|6,5
|03242
|–
|4
|6,5
|6,5
|03243
|7,668 Apto
|–
|03244
|8,926 Apto
|7,5
|–
|–
|03245
|–
|8
|9
|–
|03246
|–
|3
|5
|–
|03247
|–
|2,5
|6
|–
|03248
|–
|6
|–
|–
|03249
|–
|4
|–
|–
|03250
|–
|3,5
|4,5
|–
|03251
|–
|3,5
|–
|–
|03252
|–
|4,5
|9
|–
|03253
|–
|6
|3
|–
|03254
|2,875 No apto
|–
|–
|–
|03255
|–
|–
|03256
|9,564 Apto
|–
|–
|–
|03257
|–
|5,5
|–
|–
|03258
|6,798 Apto
|–
|–
|–
|03259
|–
|9
|–
|–
|03260
|–
|6,5
|8,5
|–
|03261
|–
|10
|–
|–
|03262
|–
|9
|10
|–
|03263
|–
|9
|5
|–
|03264
|–
|7
|8,5
|–
|03265
|7,432 Apto
|7
|–
|–
|03266
|6,666 Apto
|–
|–
|–
|03267
|–
|–
|–
|03268
|7,964 Apto
|–
|–
|–
|03269
|–
|9,5
|8,5
|–
|03270
|–
|9,5
|–
|–
|03271
|–
|9
|–
|–
|03272
|–
|4,5
|7,5
|–
|03273
|8,3 Apto
|10
|9
|–
|03274
|8,186 Apto
|0,5
|–
|–
|03275
|–
|8,5
|5,5
|–
|03276
|–
|8,5
|4
|–
|03278
|–
|8
|8
|–
|03279
|–
|7,5
|–
|–
|03280
|6,532 Apto
|–
|–
|–
|03281
|–
|9,5
|–
|–
|03282
|–
|8
|–
|–
|03283
|–
|3
|–
|–
|03284
|–
|8,5
|–
|–
|03285
|–
|3,5
|6
|–
|03286
|–
|9,5
|6,5
|–
|03287
|–
|9,5
|7,5
|–
|03288
|–
|4,5
|8,5
|–
|03289
|–
|5
|6
|–
|03290
|–
|9,5
|10
|–
|03291
|–
|6
|–
|–
|03292
|–
|8,5
|4
|–
|03293
|8,582 Apto
|–
|–
|–
|03294
|8,648 Apto
|–
|–
|–
|03295
|8,982 Apto
|8
|8
|–
|03296
|–
|0,5
|0,5
|–
|03298
|3,625 No apto
|2,5
|–
|–
|03299
|9,282 Apto
|9
|–
|–
|03300
|–
|3
|6
|7
|03301
|9,032 Apto
|8
|–
|–
|03302
|–
|9,5
|9
|–
|03303
|–
|10
|–
|–
|03304
|8,552 Apto
|7,5
|–
|–
|03305
|–
|8,5
|–
|–
|03306
|7,984 Apto
|6
|–
|–
|03307
|–
|2
|6
|6
|03308
|–
|9,5
|–
|–
|03309
|8,748 Apto
|7,5
|7
|–
|03310
|–
|7
|7,5
|–
|03311
|–
|7,5
|–
|–
|03312
|–
|3
|9,5
|–
|03313
|–
|6,5
|–
|03314
|–
|6,5
|–
|–
|03315
|7,336 Apto
|3
|3,5
|–
|03316
|–
|8
|–
|–
|03317
|6,734 Apto
|9
|–
|–
|03318
|–
|7
|7,5
|–
|03319
|–
|4
|7
|–
|03320
|–
|8
|–
|–
|03321
|–
|7,5
|10
|–
|03322
|–
|9,5
|–
|–
|03323
|–
|6
|7,5
|–
|03324
|–
|5
|–
|–
|03325
|–
|9,5
|–
|–
|03326
|–
|9,5
|6
|–
|03327
|–
|4
|3,5
|–
|03328
|–
|4
|–
|–
|03329
|–
|7
|–
|–
|03330
|–
|9
|7
|–
|03331
|–
|9,5
|7
|5,5
|03332
|–
|9,5
|10
|–
|03333
|3,75 No apto
|–
|–
|–
|03334
|–
|–
|–
|03335
|–
|9
|–
|–
|03336
|9,598 Apto
|9,5
|–
|–
|03337
|–
|7
|–
|–
|03338
|–
|–
|–
|03339
|–
|7,5
|–
|–
|03340
|–
|7,5
|–
|–
|03341
|–
|6
|8
|–
|03342
|–
|9
|–
|–
|03343
|6,402 Apto
|–
|–
|–
|03344
|–
|3
|–
|–
|03345
|–
|10
|–
|–
|03346
|7,632 Apto
|–
|–
|–
|03347
|8,486 Apto
|6
|–
|03348
|–
|5,5
|8,5
|–
|03349
|8,864 Apto
|7,5
|–
|–
|03350
|–
|4
|–
|–
|03351
|–
|9
|–
|–
|03352
|–
|9
|–
|–
|03353
|–
|7
|8,5
|–
|03354
|9,232 Apto
|7
|8,5
|–
|03355
|–
|9
|–
|–
|03356
|–
|6
|5
|–
|03357
|5,966 Apto
|–
|–
|–
|03358
|–
|4
|7
|–
|03359
|–
|6,5
|6
|–
|03360
|–
|5
|–
|–
|03361
|8,326 Apto
|5,5
|8
|–
|03362
|–
|6,5
|–
|–
|03363
|–
|–
|03364
|–
|1,5
|5,5
|–
|03365
|7,55 Apto
|7,5
|–
|–
|03366
|8,864 Apto
|5
|3,5
|–
|03367
|8,736 Apto
|5,5
|7,5
|–
|03368
|–
|2,5
|2
|–
|03369
|6,05 Apto
|–
|–
|–
|03370
|8,65 Apto
|7,5
|–
|–
|03371
|5,95 Apto
|0
|–
|–
|03372
|–
|5
|7,5
|–
|03373
|–
|6
|–
|–
|03374
|–
|9
|8,5
|–
|03375
|–
|–
|–
|03376
|7,034 Apto
|2
|9
|–
|03377
|–
|6,5
|3,5
|–
|03378
|–
|10
|9
|–
|03379
|–
|7
|–
|–
|03380
|–
|6
|–
|–
|03381
|–
|9,5
|10
|–
|03382
|–
|6
|8
|–
|03383
|–
|7
|–
|–
|03384
|–
|–
|–
|03385
|–
|4,5
|–
|–
|03386
|–
|8
|–
|–
|03387
|7,336 Apto
|–
|–
|–
|03388
|–
|1,5
|–
|03389
|–
|8
|8,5
|–
|03390
|–
|9
|10
|–
|03391
|2,25 No apto
|1
|1
|–
|03392
|7,352 Apto
|–
|–
|–
|03393
|–
|6
|7,5
|–
|03394
|8,218 Apto
|7
|9,5
|–
|03395
|0,0 No apto
|–
|–
|03396
|–
|6
|4,5
|–
|03397
|–
|8,5
|8,5
|–
|03398
|–
|7
|–
|–
|03399
|–
|8,5
|8
|–
|03400
|–
|7,5
|–
|–
|03401
|–
|6
|–
|–
|03402
|–
|8,5
|–
|–
|03403
|–
|7
|–
|–
|03404
|7,468 Apto
|6
|9
|–
|03405
|–
|5
|7
|–
|03406
|–
|8,5
|–
|–
|03407
|8,902 Apto
|6,5
|9,5
|–
|03408
|–
|6,5
|–
|–
|03409
|–
|9,5
|–
|–
|03410
|–
|5,5
|7
|–
|03411
|8,764 Apto
|–
|–
|–
|03412
|–
|4,5
|–
|–
|03413
|–
|8
|8,5
|–
|03414
|–
|8
|8
|–
|03415
|8,716 Apto
|6,5
|8
|–
|03416
|–
|3,5
|5,5
|–
|03418
|–
|8,5
|6
|–
|03420
|–
|8,5
|–
|–
|03421
|5,894 Apto
|–
|–
|–
|03422
|–
|6
|8,5
|–
|03423
|8,55 Apto
|7
|–
|–
|03424
|–
|7,5
|9
|–
|03425
|–
|2,5
|1
|–
|03426
|–
|6
|–
|–
|03427
|8,516 Apto
|–
|–
|–
|03428
|–
|6,5
|6
|–
|03429
|–
|–
|03432
|–
|2,5
|3,5
|–
|03433
|–
|6,5
|–
|–
|03434
|3,125 No apto
|–
|–
|–
|03435
|–
|1
|3,5
|–
|03436
|–
|8
|7,5
|–
|03437
|–
|7,5
|8
|–
|03438
|–
|5,5
|6,5
|–
|03439
|5,236 Apto
|–
|–
|–
|03440
|–
|10
|–
|–
|03441
|6,902 Apto
|–
|–
|–
|03442
|6,008 Apto
|6,5
|–
|–
|03443
|7,008 Apto
|–
|–
|–
|03444
|–
|8,5
|–
|–
|03445
|–
|5,5
|–
|–
|03446
|–
|7,5
|8,5
|–
|03447
|–
|3,5
|8,5
|–
|03448
|–
|6,5
|4,5
|–
|03449
|7,234 Apto
|–
|–
|–
|03450
|–
|7,5
|–
|–
|03451
|–
|6
|8
|–
|03452
|–
|9
|03453
|–
|4,5
|–
|–
|03454
|6,964 Apto
|–
|–
|–
|03455
|8,556 Apto
|–
|–
|–
|03456
|8,186 Apto
|5,5
|–
|–
|03457
|–
|7,5
|–
|–
|03458
|–
|7
|–
|–
|03459
|–
|7
|8,5
|–
|03460
|–
|2
|8,5
|–
|03461
|–
|1
|–
|–
|03462
|–
|6,5
|5,5
|–
|03463
|6,468 Apto
|7
|–
|–
|03464
|–
|–
|–
|03465
|–
|8,5
|–
|–
|03466
|–
|9
|–
|–
|03467
|–
|3,5
|–
|–
|03468
|–
|9,5
|–
|–
|03469
|9,098 Apto
|6
|–
|–
|03470
|–
|10
|–
|–
|03471
|5,284 Apto
|–
|–
|03472
|–
|7,5
|6,5
|–
|03473
|–
|5
|8
|–
|03474
|–
|6,5
|–
|–
|03475
|8,284 Apto
|8
|–
|–
|03476
|7,234 Apto
|4
|8,5
|–
|03477
|–
|10
|–
|–
|03478
|6,798 Apto
|–
|–
|–
|03479
|–
|7
|5
|–
|03480
|7,348 Apto
|2,5
|–
|–
|03481
|–
|8
|–
|–
|03482
|–
|3,5
|10
|–
|03483
|–
|3,5
|–
|–
|03484
|–
|0,5
|–
|03485
|–
|8,5
|–
|–
|03486
|–
|7,5
|6,5
|–
|03487
|–
|8,5
|–
|–
|03488
|7,202 Apto
|–
|–
|–
|03489
|9,118 Apto
|–
|–
|–
|03490
|–
|9,5
|8
|8
|03491
|–
|1,5
|–
|–
|03492
|–
|2,5
|–
|–
|03493
|–
|4,5
|–
|–
|03494
|–
|7,5
|–
|03495
|–
|3,5
|–
|–
|03496
|–
|8
|–
|–
|03497
|–
|8,5
|9,5
|–
|03498
|–
|6,5
|8
|–
|03499
|–
|9
|–
|–
|03500
|–
|2
|3
|–
|03501
|–
|8,5
|10
|–
|03502
|8,916 Apto
|8,5
|–
|–
|03504
|–
|7
|–
|–
|03505
|3,125 No apto
|–
|–
|–
|03506
|–
|8,5
|–
|–
|03507
|–
|9,5
|–
|–
|03508
|–
|7
|7,5
|–
|03509
|–
|4,5
|4
|–
|03510
|8,586 Apto
|6
|6,5
|–
|03511
|–
|2,5
|7
|–
|03512
|–
|7,5
|4
|–
|03513
|–
|2,5
|3,5
|–
|03514
|–
|7
|8,5
|–
|03515
|8,416 Apto
|4,5
|8,5
|–
|03516
|–
|8,5
|–
|–
|03517
|0,0 No apto
|–
|–
|03518
|4,95 No apto
|–
|–
|–
|03519
|8,298 Apto
|4,5
|7,5
|–
|03520
|–
|4
|3,5
|–
|03521
|–
|–
|03522
|–
|6
|–
|–
|03523
|–
|9,5
|–
|–
|03524
|5,218 Apto
|3,5
|–
|–
|03525
|–
|3,5
|2
|–
|03526
|–
|–
|–
|03527
|5,914 Apto
|–
|–
|–
|03528
|–
|8
|7
|–
|03529
|–
|2
|–
|–
|07982
|–
|8
|–
|–
Suscríbete para seguir leyendo