La conversión a gas de la central de carbón de Soto de Ribera está "en análisis"

El consejero delegado de EDP España, Duarte Bello, señaló ayer que el proyecto de conversión a gas de la central térmica de carbón de Soto de Ribera, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, continúa "en análisis" y que "no se prevé una decisión en el muy corto plazo".

No obstante, la compañía sigue adelante con la tramitación del proyecto –presupuestado en 24 millones de euros– y Bello destacó que, a día de hoy, hay factores que inclinan la balanza hacia su ejecución. Así, apuntó que en Asturias hay un incremento de la demanda eléctrica; que es necesaria más generación que dé respaldo a la intermitente energía renovable, y que ante las tensiones geopolíticas se ve necesario aumentar la autonomía energética. "El proyecto de Soto entra en el dominio de la resiliencia del sistema eléctrico, pero es una inversión para 20, 30 o 40 años y, por lo tanto, hay que ser prudentes y por eso el proyecto sigue en análisis", apuntó Bello.

Con respecto a los planes que maneja EDP para crear en Asturias plantas para la producción de hidrógeno verde (en Aboño y Soto de Ribera), el consejero delegado de la compañía en España destacó que siguen a la espera de conocer la demanda real de gases de las empresas y de que se clarifique la regulación. "De ello depende la viabilidad de las inversiones", señaló el CEO de la compañía.

Duarte Bello apuntó que la mayor parte de las inversiones que tiene en marcha el grupo EDP en Asturias están relacionadas con las redes de distribución. "La nueva regulación nos apoya y nosotros estamos empujando. Las redes son necesarias para la transición energética y estamos aumentando la inversión en Asturias entre el 30 y el 40% anual con respecto al pasado", señaló el CEO de EDP en España, que destacó que esas inversiones son necesarias para electrificar la industria y permitir el crecimiento de la demanda.

Duarte Bello realizó estas declaraciones tras asistir en la sede de EDP en Oviedo al acto de entrega de diplomas a los 30 estudiantes de la Universidad de Oviedo que han participado durante este curso en el programa de becas "Martín González del Valle" que concede la compañía. En el evento intervino el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que agradeció que EDP "no olvide sus raíces en Asturias" (en referencia a Hidroeléctrica del Cantábrico) y resaltó "el alto nivel de compromiso" de la empresa con la formación.

"Estos programas son muy importantes en nuestra empresa", afirmó por su parte Duarte Bello, que resaltó que en la compañía hay un centenar de trabajadores que su día hicieron prácticas con estas becas. "Uno de los principales retos que tenemos hoy es atraer talento y, sobre todo, a aquí en Asturias, que es un polo súper importante para nosotros", afirmó Bello.

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El CEO de EDP en España y el rector de la Universidad de Oviedo destacaron la importancia de la colaboración entre la universidad y la empresa para impulsar el desarrollo del talento joven. "Me han abierto los ojos y me han ayudado a desenvolverme involucrándome desde el primer día en proyectos", destacó Marcos Álvarez, que intervino en representación de los becarios que durante 9 meses hicieron prácticas en EDP.