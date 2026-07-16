Corteva analizará la venta de la fábrica del valle de Tamón si se acuerda el ERE
La multinacional plantea ahora mantener a 19 de los 76 trabajadores de la factoría y la plantilla reclama recolocaciones y prejubilaciones para todos
La multinacional estadounidense Corteva analizará la venta de su fábrica de fitosanitarios en el valle de Tamón (Carreño) a otra empresa para que se mantenga la actividad industrial. No obstante, de momento la prioridad de la compañía es tratar de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) para el conjunto de la plantilla de la fábrica, formada por 73 trabajadores.
Corteva planteaba inicialmente la salida del conjunto de los trabajadores por el cese de la actividad industrial (considera inviable seguir produciendo en Asturias picoxistrobina para fungicidas), pero en la reunión celebrada ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) la empresa planteó "desafectar" del ERE a 19 de los 73 trabajadores. Un total de 14 seguirían en Corteva trabajando en la planta de aguas residuales que da servicio a todo el complejo industrial del valle de Tamón y cinco cubrirían vacantes en otros centros de la multinacional. El resto saldrían de la empresa con una compensación equivalente a un despido improcedente.
Los representantes de los trabajadores, que consideran injustificado el cierre, rechazaron la propuesta de la empresa y defendieron un plan que incluiría la prejubilación de los trabajadores de más de 55 años y la recolocación del resto el grupo. "En la plantilla hay unos 30 trabajadores de más de 55 años", señaló Javier Leiras, secretario del sector Químico del SOMA-FITAG-UGT.
La próxima reunión en el SASEC se celebrará el día 21 y a partir de esa fecha habrá huelga indefinida en la fábrica de Corteva. Además, la plantilla se plantea "llevar el proceso a los juzgados" al considerar que el ERE no tiene justificación legal.
Los propios representantes de los trabajadores plantearon a la empresa en reuniones anteriores que, ya que no quiere seguir con la actividad industrial en Tamón, buscara un comprador para la factoría para garantizar el mantenimiento de actividad industrial y la posibilidad de traspasar personal. Destacaron que las autorizaciones para la fabricación de productos químicos con los que cuenta la planta pueden ser atractivas para otras empresas.
En la reunión de ayer, los representantes de la empresa señalaron que no se han recibido ofertas por la fábrica. No obstante, aún no la han puesto en el mercado y esa es una posibilidad que la compañía va a analizar "en su momento". Ahora, la prioridad acordar el ERE.
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