Una Edad Moderna "divulgativa" para entender la "idiosincrasia asturiana", así es el nuevo coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA

"Todos temen que no vuelvas, pero una buena esperanza me mantiene y un parecer de que no me vas a olvidar. Recibe abrazos y ternura". La carta que Josefa, vecina de Castropol, escribió en 1808 a la cárcel británica donde estaba cautivo su esposo, Pedro, nunca llegó a sus manos, pero sus palabras encontraron este miércoles en el Club LA NUEVA ESPAÑA otro destinatario y otra razón de ser. Recuperada de unos archivos hace pocos años, la tierna despedida de aquella mujer sirvió al periodista Eduardo García para ilustrar el tipo de historia —"apasionada", "divulgativa" y "rigurosa", como se subrayó también a lo largo del acto— que ofrece "Asturias en la Edad Moderna", el nuevo gran coleccionable del verano que el periódico comienza a distribuir este fin de semana y en el que se relata y analiza la vida en la región entre 1500 y 1812.

La puesta de largo de la colección reunió a los responsables del proyecto —García, el fotógrafo Miki López y la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero— con el mundo académico y de la cultura, representado en la mesa por los profesores de la Universidad de Oviedo Joaquín Ocampo y Fernando Manzano, y con destacados nombres entre el público, entre ellos el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el director general de Cultura, Pablo León. A la larga lista de colaboradores con los que ha contado el proyecto, y que Eduardo García cifró en más de 150 personas, también se les dedicaron esos "abrazos y ternura" de Josefa. La obra, señaló García, es el "triunfo coral" de un trabajo editorial hecho con mucho mimo, "página a página". Su compañero en la confección de los libros, el jefe de fotografía de LA NUEVA ESPAÑA, Miki López, recalcó la satisfacción por el trabajo realizado. "Es un placer haberlos fotografiado", celebró. Y defendió el carácter "superdidáctico" de los volúmenes: "Son libros que yo ya quisiera en mi época de bachillerato".

El maestro Yuri Nasushkin, durante su actuación. / Fernando Rodríguez

Esa idea es la que rige, como avanzó en su presentación la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, el proyecto editorial de "los grandes coleccionables del verano" del periódico. Rivero rememoró cómo la cabecera retomó hace siete años los libros que, como años atrás, se habían distribuido con la idea de conformar "la gran biblioteca de Asturias". El que llega ahora de "Asturias en la Edad Moderna" narra, abundó, "siglos apasionantes" donde suceden cosas increíbles y en los que Asturias alumbra mentes privilegiadas, como Jovellanos, Campomanes o el matemático Pedrayes. "Conocer esta realidad", concluyó, "ha de servirnos para entender parte de nuestra idiosincrasia y afrontar con más ambición nuestro futuro".

El profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo Fernando Manzano apoyó el empeño divulgativo de la obra. "Escribimos para la tribu", confesó, "obsesionados con nuestras carreras", y por eso agradeció a Eduardo García y Miki López que hayan ejecutado el remate eficaz de una labor a la que los investigadores no tienen tiempo para llegar.

Desmintiendo esa idea, Manzano aceptó el reto que le propuso Eduardo García de presentar en cinco minutos un tema histórico ante la audiencia. Abordó la cuestión de la hidalguía asturiana, la de unos hidalgos empobrecidos pero pertinaces en la defensa y el reconocimiento de su condición. Lo seguían haciendo, reclamando el papel que los confirmaba como hidalgos, incluso en 1828, cuando la confusión de los estados empezaba a anular las diferencias entre unos y otros ciudadanos.

Público asistente, ayer, a la presentación. / Fernando Rodríguez

Joaquín Ocampo radiografió la situación económica regional en la Edad Moderna, cuando era el territorio más pobre junto a Canarias y Galicia. Explicó que los recursos energéticos eran decrecientes (consumo de carbón vegetal) y la agricultura, extensiva, incapaz de mejorar su rendimiento sin consumir más tierras, con la incorporación de cultivos como el maíz que disminuyeron una mortalidad catastrófica pero no evitaron la emigración. Ante ese panorama, ni al comercio con América, ni a la apertura de las comunicaciones ni a la llegada de la nueva burguesía llegó a tiempo Asturias. Otras regiones se le adelantaron, contó, y el liberalismo, con su desamortización por motivos fiscales y no para aliviar a los campesinos, acabó hundiendo más las economías rurales. Ni siquiera Jovellanos, lamentó, se salva de esa derrota. "Me cuesta decirlo, pero fue un perdedor vocacional, no le quedó nada, ni en el amor ni en la política", remató.

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Tras las intervenciones, el maestro Yuri Nasushkin despidió el acto con una arrebatadora interpretación de la "Chacona en re menor" de Bach, una obra que es, resumió, "la victoria de lo espiritual sobre lo material".