Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta

Cierra puertas y ventanas y evita ducharte mientras dure la tormenta. Este es uno de los avisos que ha lanzado Emergencias a la población asturiana ante el gran chaparrón que está barriendo Asturias este jueves de punta a punta. Las primeras trombas de agua, acompañadas de relámpagos y truenos, comenzaron en el centro de la región sobre las tres de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activadas las alertas amarilla y naranja en todo el Principado hasta las doce de la noche. La peor cara de la tormenta la sufrirá la mitad occidental y en solo una hora en Asturias han caído casi 600 rayos.

Ante ello, el 112 ha pedido a la población asturiana cerrar puertas y ventanas si estás en casa, ya que "las corrientes de aire atraen a los rayos" y no ducharse, puesto que "el agua es una buena conductora de la electricidad". Otras medidas de seguridad que se deben tomar en casa son desconectar la antena de la televisión, aléjate de ventanas y puertas y protege los electrodomésticos, "desenchufando aquellos que sean posibles para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas".

Si estás fuera de casa...

Si, por el contrario, la tormenta te ha pillado fuera de casa, en la calle, Emergencias aconseja ponerse al abrigo de edificios. Si estás conduciendo, aminora la marcha y pon mil ojos en la carretera, pero debes saber que el coche es un "buen refugio". Eso sí, "no te detengas en zonas donde puede discurrir gran cantidad de agua".

Si estás en campo, "busca un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas o lugares muy abiertos; evita acercarte a vallas, alambradas, vías de tren u otros objetos metálicos; y no te quedes en lugares altos, como colinas; no te refugies debajo de árboles, en particular si están aislados o son los más altos".

Este jueves están en alerta amarilla el litoral oriental, la zona central y los valles mineros y la Cordillera y los Picos de Europa. El suroccidente y el litoral occidental, por su parte, están en nivel naranja, lo que implica un peligro mayor.

Los cangueses ya miran al cielo ante su día más apoteósico: la Descarga de más de 100.000 voladores en seis minutos, que podría cancelarse si el chaparrón continúa de aquí a las ocho de la tarde, hora a la que está previsto el disparo.