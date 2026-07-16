Ence completa una inversión de 48 millones en la fábrica de Navia

Ence ha culminado en su planta de Navia la ejecución y puesta en marcha de dos proyectos industriales orientados a mejorar su competitividad y reducir su huella ambiental, con una inversión conjunta de 48 millones respaldada Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que aportó 13 millones.

Por un lado, la planta ha completado la sustitución de una de las líneas del parque de maderas por una nueva infraestructura de mayor capacidad, equipada con dos descortezadores y una astilladora que permiten procesar madera de hasta cinco metros de longitud y tratar la totalidad del eucalipto con corteza. Esta actuación incrementa la disponibilidad de corteza propia para su uso como biocombustible en la caldera de biomasa, lo que reduce la dependencia de recursos externos y optimiza el aprovechamiento de subproductos.

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En paralelo, Ence ha impulsado la eficiencia energética del proceso de fabricación de celulosa mediante la sustitución de combustibles fósiles en los hornos de cal, una de las fases de mayor consumo térmico. Para ello, ha puesto en marcha una nueva planta de preparación de biomasa que integra las fases de recepción, cribado, almacenamiento, secado, triturado y dosificación, junto con la instalación de quemadores adaptados al uso de biomasa pulverizada.