Los factores que explican el aumento de condenas a menores en Asturias: "Muchas veces no son conscientes de que han cometido un delito"

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a Asturias como la comunidad autónoma con mayor tasa de delitos cometidos por menores. Se registran 23,4 casos por cada mil habitantes de entre 14 y 17 años, solo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta (114,8) y Melilla (54,6).

Unas cifras que, aunque puedan hacer saltar las alarmas, los expertos analizan con cierta cautela. El abogado Pelayo Fernández-Mijares lleva 37 años trabajando con menores y por sus manos han pasado situaciones "de todo tipo", aunque reconoce que los delitos más frecuentes son los de lesiones, hurtos y daños. "Es una estadística sorprendente porque Asturias no es una comunidad conflictiva", reflexiona. A su juicio, hay tres posibles causas que explican este repunte en el informe del INE, elaborado a partir del registro de condenas en los juzgados.

Por un lado, señala el impacto de las redes sociales. "Los delitos cibernéticos son cada vez más habituales", asegura, por lo que considera fundamental no perder el foco en este tipo de conductas. "El principal objetivo es reeducar, porque con los menores aún se está a tiempo", añade. También apunta a factores familiares. "Vemos casos de familias desestructuradas o monoparentales en los que los progenitores son incapaces de poner límites", lamenta.

Los datos del INE reflejan, además, un incremento en las condenas a menores extranjeros, que han pasado de representar el 10,8% en 2024 al 15,6% de los 326 delitos registrados en 2025. "Tienen otras pautas de conducta y eso también influye en algunas de las actitudes que pueden desarrollar aquí", expone Fernández-Mijares.

Una tendencia que confirma la vicepresidenta del Colegio de Educadores Sociales de Asturias, Flor González, quien también preside el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales de España. "Cuanto mayor es el riesgo de exclusión social, más probable es delinquir", advierte. "El aumento de casos se está produciendo en todo el país", asegura.

Al igual que el abogado, González considera que en los últimos años ha surgido un factor que ha cambiado sustancialmente el contexto en el que delinquen los jóvenes: las redes sociales. "Han modificado los tiempos y los espacios. La ausencia de contacto físico genera en los jóvenes la percepción de que no hay delito. Es más 'limpio' porque no hay un cara a cara", explica. "Muchos adolescentes llegan a consulta sin ser realmente conscientes de que han cometido un delito; creen que no es para tanto", añade.

Vandalizar espacios públicos, difundir en internet imágenes de otra persona sin su consentimiento o cometer pequeños robos son algunas de las conductas cuyo alcance muchos jóvenes desconocen y que, sin embargo, pueden terminar en una condena. Una fina línea entre "una travesura" y un delito que la Fiscalía de Asturias observa "con preocupación".

"En los tres últimos años, el número de expedientes incoados a menores en el Principado ha aumentado hasta situarse en niveles previos a la pandemia", reconocen fuentes del Ministerio Fiscal. Este fue, precisamente, uno de los motivos que impulsó la iniciativa escolar "Una charla con el fiscal", con la que se ha llegado a 1.704 estudiantes asturianos de ESO y Bachillerato en quince centros de Oviedo (siete públicos y ocho concertados) para concienciarles del riesgo de traspasar la línea legal, sobre todo en el entorno digital.

Una iniciativa que se extenderá a otras zonas de la geografía asturiana con el objetivo de contribuir a frenar este tipo de comportamientos que pueden engrosar la tasa delictiva.