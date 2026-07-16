Agenda: qué hacer en Asturias el viernes 17 de julio de 2026

Oviedo

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá a las 19.30 horas una charla de Daniel López Acuña, experto en Salud Pública, y Pepe Fernández, secretario general de Médicos del Mundo España. En ella se hablará sobre el compromiso con la salud global que mantiene la Organización Mundial de la Salud (OMS), visto como un derecho y no como un privilegio. La actividad se enmarca en el proyecto de Médicos del Mundo para respaldar a la OMS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel fundamental en la protección de la salud mundial y en la construcción de un futuro más seguro y saludable para toda la población.

Cine al aire libre en la Central Artística de Bueño

Los jardines de la Central Artística de Bueño continuarán las proyecciones de su ciclo de cine. La emisión comenzará a las 22.15 horas con el cortometraje "Parnaso" de Alez Corte y continuará con la película "El hijo de la novia", de Juan José Campanella.

Cine a la luz de la luna en la plaza de la Constitución

La Plaza de la Constitución ofrecerá, a las 22.15 horas, una nueva sesión del ciclo Cine a la luz de la luna con la proyección de "El temible burlón". Un clásico del cine de piratas apto para todos los públicos, protagonizado por Burt Lancaster, que se mete en la piel del Capitán Vallo, un corsario que aterroriza a las tripulaciones de los barcos que navegan por el Caribe.

Concierto de Grey Giant en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (calle de Almacenes Industriales, 40) albergará a las 22.00 horas el concierto de Grey Giant, una banda de stoner, heavy-psych de Santander que ofrece su versión del sonido desert de los 90 con retazos doom y psicodélicos propios del género. La entrada es gratuita.

Club de lectura en la librería Matadero Uno

La librería Matdero Uno (Plaza de Riego 1), llevará a cabo un club de lectura a las 18.00 horas. El invitado será Eduardo Romero y el libro que se tratará es "Las muertas" de Jorge Ibargüengoitia.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

La Universidad expone obras del artista Agustín García

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra "Raigambre" hasta el próximo 19 de julio. Una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta.

Gijón

Hoy es la cita con la exhibición de drones a cargo de Flock Drone Art. Será a las 23.00 horas, con 650 drones creando un espectáculo que durará 20 minutos. Además, sigue hoy la programación complementaria con el taller "La Tierra desde el Espacio: A Ojo de Astronauta (Edición Especial Eclipses)", de 13.00 horas a 14.00 horas en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón (vestíbulo 2ª planta), que es una muestra guiada de imágenes tomadas desde la Estación Espacial Internacional por estudiantes de Primaria del Principado de Asturias participantes en un proyecto de la NASA; un taller de Centro de Control Espacial (a las 16 y a las 17.00 horas en la antigua Escuela de Comercio de Gijón), para crear un Centro de Control Espacial de Tierra para seguimiento y telemetría de satélites de observación medioambiental y GPS, y un taller de realidad aumentada en la Escuela de Comercio, a las 18.30, a las 19.00 y 19.30 horas. En la foto, un anterior espectáculo de drones en la playa de Poniente.

Música en el Jardín Botánico

A las 22.00 horas dará comienzo en La Terraza del Jardín Botánico el concierto de Tino Di Geraldo Quintet , que ofrecerá un proyecto en el que integra jazz, música latina, flamenco, música magrebí y copla.

Autobús lanzadera, visita guiada y música en la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas. Además, en colaboración con el festival Música Antigua Xixón se viene presentando este mes un ciclo de música medieval. En este caso el grupo "Manseliña" presenta su proyecto musical titulado "María Pérez se maenfestou. Cantigas de escarnio a María Pérez “Balteira”". Será a las 19.30 horas, con entrada gratuita.

Tragicomedia en el Jovellanos con Pepón Nieto

"La pasión infinita" es la obra que hoy se presenta en el Jovellanos, obra de José Troncoso con Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad en el reparto.. Da comienzo a las 20.30 horas y el sábado habrá segundo pase.

Visita guiada a la Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas, en el museo de Cimavilla, hoy se ofrece una visita guiada gratuita (con aforo limitado y recomendación de reserva previa) de una hora a la exposición permanente de la Casa Natal. Se ofrece un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX. Con motivo del centenario del nacimiento del escultor Amador, se presenta también una visión exhaustiva de su trayectoria artística a través de sus obras.

Fiesta del Carmen en Portuarios

Hoy el festejo comienza a las 18.00 horas, con juegos infantiles; a las 19.00 horas, verificación de vehículos y pilotos del Descenso Inercia de Portuarios; a las 20.00 horas, un mini descenso de vehículos; a las 21:00 horas, entrenamientos libres y a las 22.00 horas, verbena con DJ Cuco y con concurso de baile de la escoba.

Fiestas del Carmen de Somió

Hoy dan comienzo las fiestas de la parroquia de Somió, con el XIII Torneo de Fútbol juvenil "La Ardilla", entre el Atlantic y la asociación de vecinos de San Julián. A las 20..00 horas, en la iglesia, proclamación de la reina infantil, dama de honor y galán; y presentación del libro "Pregones y pregoneros de El Carmen de Somió 2000-2025", por Teté Balseiro, y concierto del Coro Manín de Lastres. A las 21.30 horas, en el Campu de la Iglesia, inauguración de la barraca y cena vecinal amenizada por la Tuna Femenina de la Universidad de Oviedo, con la primera gran verbena a cargo del "Duo Nueva Onda".

Fiestas del Carmen de Caldones

Hoy primer día de fiesta con las competiciones de parchís, a las 20.00 horas, y de tute, a las 21.00 horas.

Avilés

Mercado en Luanco

El mercado semanal de Luanco reúne puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba. Abre de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

La explanada del muelle de La Arena acoge el mercado semanal, con puestos de ropa y alimentación. El horario aproximado de apertura es de 8.00 a 14.00 horas.

Celsius 232 en Avilés

El festival de terror, fantasía y ciencia ficción Celsius 232 despliega en Avilés su intensa programación de encuentros, presentaciones literarias, charlas, cosplay, rol, talleres infantiles y actividades de esgrima antigua en distintos espacios del entorno de la plaza de Domingo Álvarez Acebal.

Gastronáutica en la ría

El paseo Manuel Ponga de la Ría de Avilés acoge el arranque del Festival Gastronáutica, con apertura de casetas a las 18.00 horas, talleres marinos, hinchables infantiles, concierto de Insolentes a las 19.30 horas y actuación de Mendezcatos a las 22.00 horas.

Concierto en Palacio Valdés

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés la música de Asturnautas, dúo acústico formado por Desna Moon y Javier Colero. La actuación comienza a las 20.30 horas, con un repertorio abierto al country, soul, blues, reggae, jazz y pop rock.

Cuencas

Inauguración de Talleres del Conde, con concierto de Marisa Valle Roso

Esta tarde, desde las 18.00 horas, se inauguran los Talleres del Conde Fábrica Cultural en La Felguera (Langreo). Lo harán, primero, con una charla sobre identidad cutural y desde las 19.00 horas, con conciertos y actividades. Actuarán "Phoenix Cvlt", "Cassettres" y desde las 22.00 horas, aproximadamente, Marisa Valle Roso. Todas las actividades son gratuitas.

Fiestas de La Laguna en El Entrego

Este viernes comienzan las fiestas de La Laguna en El Entrego. A las 18.30 horas, en el teatro tendrá lugar el pregón, con el artista plástico y profesor César Miranda Torre. Canará el Coro "San Andrés". Desde medianoche, la verbena con "Danky Macro Show".

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasáu de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites "El Gumial"..

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición "Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio". Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

Centro

Candanal (Villaviciosa) celebra las fiestas del Carmen

Las fiestas del Carmen de Candanal (Villaviciosa) se celebran hasta el 19 de julio. Hoy, desde las 21.00 horas, habrá reparto de bollo y botella de vino entre los socios, merienda campestre y, a medianoche, verbena con el Dúo Duende y DJ Pika. El sábado se celebrarán actividades infantiles, una pulpada y verbena con la Orquesta Media Luna y Kappital Disco. El domingo habrá misa y procesión, sesión vermú, concentración de vehículos clásicos, paellada, actuación de Juan Manuel Punzano y retransmisión de la final del Mundial de Fútbol 2026.

Las fiestas del Carmen llegan a Santa Eugenia (Villaviciosa)

Las fiestas del Carmen de Santa Eugenia (Villaviciosa) se celebran los días 17 y 18 de julio. Hoy, desde las 21.30 horas, habrá una parrillada y verbena con el Grupo Da Silva. El sábado comenzará con pasacalles, misa y procesión, seguidas de juegos infantiles, el IV Concurso de Tortilla, merienda campestre, un tardeo con Mercedes Ben Salah, verbena con DJ Pika y la actuación de Nerea Vázquez. Habrá carpa y aparcamiento.

La memoria del colectivo LGTBIQ+ asturiano, en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera acoge hasta hoy la exposición "Somos porque fueron. Historia LGTBIQA+ asturiana 1992-2026", organizada por Xuntes y Diverses en colaboración con XEGA. La muestra reúne fotografías, documentos históricos y recortes de prensa para recorrer más de tres décadas de activismo y los principales hitos en la conquista de derechos del colectivo LGTBIQ+ en Asturias. Hoy se celebrará una visita comentada para contextualizar las imágenes y los acontecimientos recogidos en la exposición.

Villaviciosa presenta el XIX Festival Internacional de la Gaita

El Atenéu Obreru de Villaviciosa acoge el viernes 17 de julio la presentación del XIX Festival Internacional de la Gaita 2026. El acto comenzará a las 20.00 horas en el salón de actos. Desde las 21.30 horas, la bolera del Atenéu será escenario de las actuaciones de los Escolinos de la EMT, el concierto de Abéu y una Nueche en danza con escenario abierto. La organización habilitará servicio de barra durante la jornada.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Comienzan las fiestas de Santa Marina (Buelna, Llanes)

Las Fiestas de Santa Marina de Buelna arrancan hoy con pasacalles junto a Hnos. Rey y una reunión vecinal desde las 21:00 horas. La jornada continuará con la plantación de la tradicional hoguera (22:30 h) y una sesión de disco móvil a cargo de DJ Diego Events (23:30 h). El programa festivo seguirá el sábado con misa y procesión, subasta del ramu, música en directo de María Leyre y una nueva sesión de DJ, mientras que el domingo habrá un castillo hinchable gratuito para los más pequeños.

Arrancan las fiestas de Santa Marina de Parres (Llanes)

Las fiestas de Santa Marina de Parres comienzan con una gran espicha con parrilla y el tradicional concurso de tortillas desde las 19:00 horas, además de los ensayos generales con gaita y tambor. El programa continuará el sábado con la procesión hasta la Vega de Santa Marina, misa de gaita, la tradicional procesión “Culu Trás”, la subasta de ramos y corderos, bailes regionales, una romería con banda de música tradicional y toro mecánico gratuito, y una gran verbena con la orquesta Nueva Banda y Disco Puzzle.

Teatro familiar "Ambarino, color de sidra", en Cangas de Onís

El Parque Municipal de Cangas de Onís acoge, a las 20:00 horas, la representación de "Ambarino, color de sidra", de Hipnótica Circo Teatro. La propuesta, dirigida al público familiar, combina humor, circo y tradición asturiana en una comedia que satiriza la obsesión por las redes sociales y la cultura influencer. La función se celebrará al aire libre y forma parte de la programación cultural del verano en el municipio.

Presentación del libro "Ciudadano Riego", en Porrúa (Llanes)

El Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa, acoge a las 19:30 horas la presentación del libro "Ciudadano Riego, el asturiano que no quiso ser Napoleón", de Tito Montero. En conversación con Xaime Martínez, el autor repasará la figura de Rafael del Riego y el contexto histórico de la España del siglo XIX, marcado por los levantamientos liberales, la influencia de Bolívar y el conflicto entre poder y libertad. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva "Misión dinotiempo". Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!" a las 13.00; "Jugando con dinosaurios" a las 16.30; y "Un paseo entre dinosaurios" a las 17.30. Los miércoles se ofrece "Dinoaventura Cromos" y los domingos, "Operación T-Rex: salvemos el Museo". Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Pilar Alperi expone "Miradas" en Ribadesella La Casa de Cultura de Ribadesella acoge del 15 al 31 de julio la exposición de pintura "Miradas", de la artista autodidacta Pilar Alperi. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La exposición reúne una selección de obras de la pintora dentro de la programación cultural del verano riosellano.

Occidente

Fiestas del Carmen de Ouria (Taramundi)

Las Fiestas del Carmen de Ouria continúan con una gran churrascada desde las 21:30 horas, seguida de la actuación de Terapia de Grupo y una verbena amenizada por la orquesta Suavecito y el grupo Beatriz. El programa festivo, que comenzó el jueves con los actos religiosos y la verbena, encara así su última jornada con música y ambiente para todos los públicos. Habrá carpa y amplio aparcamiento.

Comienzan las fiestas de Santa Marina en Cudillero

Las fiestas de Santa Marina arrancan hoy con el Día del Bollo. La jornada comenzará con el lanzamiento de voladores (12.00 horas) y continuará con el X Memorial "Suso La Tienda" de bolo batiente para infantiles y aficionados (17.00). Desde las 21.30 horas se repartirá el bollo y, a continuación, habrá verbena con el dúo Héctor y Jose. El programa seguirá el sábado con misa, procesión, sesión vermú, competiciones tradicionales y verbena, y el domingo con comida vecinal, reunión motera y actividades infantiles.

Continúan las fiestas de Santa Marina (Navia)

Las fiestas de Santa Marina (Navia) continúan hoy con una sardinada gratuita desde las 21.00 horas y una verbena, a partir de las 22.30, amenizada por el dúo Son Dos y el grupo Las Xanas. El sábado se celebrarán la misa y procesión cantada por el grupo Atalaya (13.00), la sesión vermú con el dúo Eleven y una verbena con Eleven y el grupo Fama. Habrá reparto de rapón durante la verbena, además de carpa y aparcamiento.

Meredo (Vegadeo) celebra las fiestas de Santa Marina

Las fiestas de Santa Marina de Meredo (Vegadeo) comienzan este viernes 17 de julio con una churrascada desde las 21.30 horas, cuyos vales tienen un precio de 23 euros. A las 23.30 horas arrancará la primera verbena, amenizada por la orquesta Gran Parada y el grupo D'Cano. El programa continuará el sábado con misa y procesión en honor a la patrona (13.30 horas), seguidas de una sesión vermú con el dúo Impresión.

Mercado Medieval en San Esteban (Muros de Nalón)

El Paseo del Puerto de San Esteban acoge hasta el 19 de julio, de 11.00 a 22.00 horas, una nueva edición del Mercado Medieval. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer puestos de artesanía, gastronomía y oficios tradicionales, además de disfrutar de música y animación de época, exhibiciones de cetrería y espectáculos de fuego. El entorno portuario se transformará en un escenario medieval con actividades pensadas para todos los públicos.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Museo de Arte Sacro de Tineo

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La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.