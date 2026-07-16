El pescado iguala al huevo como el alimento que más sube en Asturias

El precio del pescado en Asturias ha subido en el último año un 14,7% y ya está al altura de los huevos, que se han encarecido un 15% por los efectos de la gripe aviar, una tasa que se ido moderando en los últimos meses. El pescado, por contra, sigue su escalada vinculada a la escasez de capturas, el aumento de costes operativos y el incremento de la venta en bandejas, que eleva el coste.

El índice de precios de consumo (IPC) subió en Asturias en junio un 2,7% interanual, dos décimas menos que en mayo, mientras que el encarecimiento de los alimentos se suavizó del 2,6 al 2,2%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística.

Al igual que en los últimos meses, Asturias tuvo en junio una subida interanual del IPC más suave que la media nacional (3,2 %) y registró la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Extremadura (2,4 %) e igualada con Navarra.

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En tasa interanual y por grupos de precios, las mayores subidas correspondieron a los restaurantes y los alojamientos, un 5,3%; el transporte, que incluye los carburantes, un 5,1%; la vivienda, que incluye la electricidad, un 4,5%; los cuidados personales, un 2,9%; los seguros y los servicios financieros, un 2,8%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2%. Los únicos grupos que se abarataron son el vestido y el calzado, un 7,5%, y los servicios de educación, con un 0,6%.