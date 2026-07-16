El pescado iguala al huevo como el alimento que más sube en Asturias
El alza de precios en el Principado fue del 2,7% en junio, la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas tras Extremadura
El precio del pescado en Asturias ha subido en el último año un 14,7% y ya está al altura de los huevos, que se han encarecido un 15% por los efectos de la gripe aviar, una tasa que se ido moderando en los últimos meses. El pescado, por contra, sigue su escalada vinculada a la escasez de capturas, el aumento de costes operativos y el incremento de la venta en bandejas, que eleva el coste.
El índice de precios de consumo (IPC) subió en Asturias en junio un 2,7% interanual, dos décimas menos que en mayo, mientras que el encarecimiento de los alimentos se suavizó del 2,6 al 2,2%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
Al igual que en los últimos meses, Asturias tuvo en junio una subida interanual del IPC más suave que la media nacional (3,2 %) y registró la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Extremadura (2,4 %) e igualada con Navarra.
En tasa interanual y por grupos de precios, las mayores subidas correspondieron a los restaurantes y los alojamientos, un 5,3%; el transporte, que incluye los carburantes, un 5,1%; la vivienda, que incluye la electricidad, un 4,5%; los cuidados personales, un 2,9%; los seguros y los servicios financieros, un 2,8%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2%. Los únicos grupos que se abarataron son el vestido y el calzado, un 7,5%, y los servicios de educación, con un 0,6%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia