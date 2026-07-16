El PP exige al Gobierno regional que deje de “improvisar” para no poner en riesgo los compromisos con el personal de Sanidad y Educación

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Economía, Andrés Ruiz, ha expresado esta mañana en rueda de prensa la preocupación de los populares “por la delicada situación financiera a la que el Gobierno de España, fruto de su incapacidad para gobernar y aportar certidumbre, está abocando al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común”.

“A esta incertidumbre nacional se suma la gestión del Gobierno de Adrián Barbón, que ha iniciado el proceso de elaboración de los Presupuestos del Principado para 2027 sin despejar las principales incógnitas que condicionan las cuentas públicas”, ha afirmado el diputado popular.

A juicio de Ruiz, “Asturias afronta la elaboración de los próximos presupuestos con varios problemas de enorme relevancia: el incumplimiento de la regla de gasto, el final de los fondos europeos y un sistema de financiación autonómica que continúa siendo insuficiente para cubrir el coste real de los servicios públicos fundamentales".

Según la valoración del político popular, "todo ello dibuja un escenario de excepcionalidad que exige actuar con rigor, transparencia y planificación".

Riesgos para los profesionales de Sanidad y Educación

El diputado ha alertado del riesgo de que “esta combinación de factores termine provocando una reducción de la inversión productiva, un mayor deterioro de la situación financiera del Principado y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Adrián Barbón especialmente con los profesionales de la Sanidad y de la Educación.”

Andrés Ruiz ha recordado que, según el Ministerio de Hacienda, Asturias incumplió la regla de gasto en 2025 al registrar un incremento del gasto computable del 4,9%. Ese incumplimiento obliga, según ha reconocido la propia Consejería de Hacienda, a elaborar un nuevo Plan Económico-Financiero para el periodo 2026-2027, un documento que será determinante para fijar el futuro límite de gasto de los Presupuestos de 2027.

Además, la propia orden de elaboración del presupuesto establece un crecimiento del gasto computable del 3,4%, mientras que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha situado la tasa de referencia de crecimiento del gasto en el 4%. “Todo ello contrasta con una previsión de aumento de los recursos del sistema de financiación del 8%, lo que genera una situación completamente paradójica. Las comunidades autónomas recibirán más recursos, pero las reglas fiscales limitarán de facto su capacidad para destinarlos a mejorar los servicios públicos o impulsar las inversiones,” indicó Ruiz.

Desviación de las cuentas

Asimismo, el diputado ha puesto el foco en otro aspecto que, a su juicio, agrava la situación: “Existe otro elemento que incrementa nuestra preocupación. El Plan Económico-Financiero 2025-2026 que aprobó el Gobierno del Principado en su día y que remitió al Ministerio de Hacienda contenía una previsión de cerrar el ejercicio 2025 con un incremento del gasto computable del 3,2%, cuando el dato definitivo, como ha sido un crecimiento del gasto del 4,9%. Es decir, no han conseguido corregir la situación de las cuentas del Principado de Asturias. Esta desviación evidencia errores en las previsiones económicas del Gobierno del Principado, precisamente en un momento en el que la planificación presupuestaria debe ser más rigurosa que nunca.”

Noticias relacionadas

En consecuencia, el PP exige al Gobierno del Principado "que apruebe, antes del inicio del próximo periodo de sesiones en septiembre, un límite de gasto no financiero, el conocido techo de gasto, para los Presupuestos de 2027", y que dicho acuerdo sea remitido a la Junta General del Principado "para su debate y aprobación”.