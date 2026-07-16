Premian a una investigadora de la Universidad de Oviedo por su estudio sobre el bosón de Higgs
La física Clara Ramón analizó la relación entre la famosa partícula y el quark top con datos obtenidos en el gran colisionador de hadrones del CERN
P. T.
La Real Sociedad Española de Física ha premiado a la investigadora Clara Ramón Álvarez por una tesis desarrollada en la Universidad de Oviedo sobre la relación entre el quark top y el bosón de Higgs, dos de las partículas elementales más pesadas conocidas.
El trabajo, realizado en el Grupo de Física Experimental de Altas Energías del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), utilizó datos del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. La tesis estuvo dirigida por los profesores Javier Cuevas y Javier Fernández Menéndez.
Una interacción poco frecuente
La investigación estudió procesos poco habituales en los que aparecen conjuntamente quarks top y bosones de Higgs. Analizar estas colisiones permite comprobar si el comportamiento de las partículas coincide con las predicciones del Modelo Estándar, la teoría que explica la composición fundamental de la materia.
Cualquier desviación respecto a esas previsiones podría aportar pistas sobre fenómenos físicos todavía desconocidos.
Un nuevo método de análisis
La tesis incorporó también un algoritmo para mejorar la identificación de leptones, partículas como los electrones y los muones, entre la gran cantidad de señales registradas después de cada colisión.
El jurado destacó “su contribución pionera al estudio experimental del acoplamiento del quark top y el bosón de Higgs”. Ramón aseguró que el reconocimiento supone “un orgullo tras varios años de trabajo” y agradeció el apoyo de sus directores y del equipo investigador.
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