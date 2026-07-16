El Principado ya "estudia" los malos datos de la última campaña del salmón y adoptará la semana que viene "las decisiones que se consideren adecuadas para preservar la especie"

El balance de la campaña de salmón recién concluida, que ha sido la peor de la historia,con 23 capturas menos que el año pasado y un descenso de casi un millar respecto a hace una década, demuestra lo evidente: que la evolución de la especie está "marcada por una tendencia descendente que afecta a todo el arco atlántico". Así lo reconocieron este jueves el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, y el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha. Ambos avanzaron que el Gobierno del Principado está "analizando los datos" para "adoptar las decisiones que se consideren técnicamente más adecuadas para preservar al salmón".

"Ahora tenemos que sentarnos con los técnicos de la Consejería para hacer una reflexión y eso lo haremos en la inmediatez, la semana que viene. Y a raíz de esa reunión tomaremos decisiones", aseguró el consejero Marcos Líndez, quien puntualizó que las decisiones son políticas pero apoyadas siempre "en criterios técnicos, científicos y avalados". Esas medidas se comunicarán pronto, "la semana que viene". "Mantener el equilibrio es difícil, porque la sociedad está muy polarizada. Nosotros tratamos de tener una posición equilibrada y sobre todo argumentada desde el punto de vista científico", añadió.

¿Prohibir la pesca?

Sobre la mesa está la medida más extrema: prohibir la pesca y el campanu, algo que ya planteó el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y al que le llovieron las críticas por su intención de tramitar la protección del salmón atlántico. Entonces, el Gobierno se mostró bastante comedido. "Creemos que es bueno contar con todos los datos necesarios antes de tomar decisiones", advirtió el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. En lo que va de legislatura, recuerda Marcos, se han reducido cupos, limitado ejemplares por pescador... "Continuaremos con esta política de cautela y se seguirá evaluando el número de salmones presentes en nuestros ríos, para establecer una normativa adaptada a la situación actual de las poblaciones piscícolas y de los ecosistemas fluviales", señalan.

Esto mismo manifestó el director general Marcos Da Rocha a la vista de los malos datos de la campaña de pesca fluvial. "Desde la Consejería de Medio Rural estamos analizando todos los datos de los que disponemos y con base a esta información adoptarán las decisiones que se consideren técnicamente más adecuadas para preservar el salmón atlántico, tal y como se viene haciendo en los últimos años mediante la aplicación de medidas de gestión y conservación dirigidas a garantizar la viabilidad de la especie", señaló.

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Todos los datos

Da Rocha concretó que la campaña concluyó finalmente con un total de 108 ejemplares capturados, una cifra un 18% inferior a la registrada en la temporada anterior, cuando se pescaron 121 salmones. En 2024 y 2023 fueron 347; en 2022, 415; en 2021, 519 y en 2020, 766. En 2016, hace una década, se llegaron a echar a tierra 1.060 salmones. Por cuencas, la más "fructífera" fue la del Nalón y Narcea con 66 ejemplares, seguido del río Sella-Piloña con 21, el Cares-Deva con 13 y el Esva con 5. El río Eo se quedó a cero, según los datos publicados por la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. "Sin duda alguna, la evolución de las poblaciones del salmón atlántico continúa marcada por una tendencia descendente que afecta a todo el arco atlántico", remató el director general.