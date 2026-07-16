El radar de la AEMET alerta: las tormentas irán a más esta tarde en Asturias, desplazándose la lluvia a la costa

Tarde de lluvia y tormentas en Asturias. Pero lo peor parece que está por llegar. Según el radar de tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología las lluvias podrían ir a más en las próximas horas. La situación a primera hora de esta tarde estaba más complicada sobre todo en la zona de Tineo, en el suroccidente de la región. Si bien es cierto que en el centro, sobre todo en la zona de Oviedo, también se produjeron importantes tormentas. En una de las localidades más afectadas, Cangas del Narcea, miran con preocupación al cielo por la celebración de la descarga de hoy, día en el que se celebra el Carmen.

radar / lne

En total en Asturias se han registrado 579 rayos en solo una hora entre las tres y las cuatro de la tarde. La tormenta avanza ahora hacia la costa.