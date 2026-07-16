La Virgen del Carmen en Tapia, entre más flores que nunca

La Virgen del Carmen derrotó a la lluvia. La tormenta no llegó hoy a tiempo para deslucir hoy el día grande de las fiestas de Tapia de Casariego, esa villa marinea que cada 16 de julio se engalana con alfombras florales y vuelve a unas raíces marineras que, a lo largo de la historia, ha sido fuente de sonrisas y lágrimas; y que, ante todo, ha contribuido a forjar un pueblo cohesionado que vibra al unísono en el homenaje a su protectora celestial.

“Estamos muy contentos. Cada vez colaboramos más gente y nos ayudamos más entre unos y otros. Lo más grande es este hacer pueblo y ayudarnos”, comentaba una emocionada Ino Díez Hilario, artista floral desde hace tres décadas y coordinadora de alfombras dentro de la sociedad de fiestas.

Homenaje a Luis Pérez

La edición de este año ha tenido, como aliciente adicional, el rendir homenaje a Luis Pérez, más conocido como Luis del Súcaro, vecino, marinero y jubilado de Ence, fallecido el pasado mes de octubre. Desde 2010, se dedicó a confeccionar pequeños barcos de tributo a la Virgen del Carmen. Sus pequeñas creaciones se convirtieron en un elemento clave para embellecer la procesión del día grande de los marineros.

“La idea del homenaje a Luis se debe a que todos tenemos en casa un barquín suyo. Cuando estábamos haciendo las alfombras, pasaba todos los días con su mujer y entraba a vernos y a interesarse por lo que estábamos haciendo”, relata una emocionada Ino Díez. Cada grupo de trabajo ha creado un barco flores como tributo a Luis Pérez.

Misa, oración por los marineros y gran pitada

A la celebración acudió Álvaro Queipo, presidente regional del Partido Popular. El programa de actos comenzó a las doce del mediodía, con una misa solemne y una procesión marinera en la que la imagen de la Virgen fue recorriendo las alfombras florales acompañada por la Banda de Gaitas Marino Tapiega.

En el muelle tuvo lugar un homenaje y oración por los marineros, el canto de la Salve Marinera y la pitada de la flota de Tapia. A continuación, gran descarga a cargo de Pirotecnia Reiriz en honor a la Reina de los Mares.

Kiti Pérez, florista de Cangas del Narcea, colabora desde hace unos años en la decoración del muelle y en el homenaje a la Virgen en recuerdo de los marineros fallecidos: “Mi padre era tapiego y me toca la fibra. Y la Virgen del Carmen lo mismo”, confiesa.

Jose Álvarez González es el encargado de recaudar fondos para la descarga tapiega: “Normalmente no dura más de un minuto y medio para que no se haga largo”, señala. Para que la acción transcurra sincronizada, va dando avisos por teléfono o mediante una bandera.

Con los sentimientos a flor de piel, la memoria de José Álvarez viaja muy atrás: “Cuando era guaje, aquí había muchos barcos que se encargaban de tirar los cohetes desde las popas. No sé cómo no pasaba nada. Eso siempre me emocionó. Después, con los años, fuimos quedándonos sin barcos. Y propuse a los demás el hacer una aportación todos los que tenemos una lanchina y hacemos una descarga. Y así empezamos, y después hicimos una rifa para recaudar fondos. Es fácil. Me daba pena que esto se perdiese. Y la verdad es que la gente lo cogió bárbaro”.

Profunda huella del mar

Manuel Jesús Gozález Díaz, “Cuco”, fue alcalde de Tapia entre 2011 y 2013. “Hoy nos levantamos a las seis de la mañana para terminar las alfombras. Y llevamos quince días. Este año hay una gran cantidad de alfombras. En el pasado, el 90% de la gente de Tapia se dedicaba al mar, ahora ya son muy pocos, pero en las familias hay esos recuerdos, esas vivencias, también de las desgracias, pero ante todo es un día de alegría”, enfatiza.

Emilio Reiriz fue concejal de Turismo y Deportes de la localidad occidental: “El Carmen es una fiesta que lleva 400 años celebrándose en Tapia y que nos reúne en un mismo sentir”, indica. Y añade: “Nos une en lo más profundo del sentimiento de tapiegos y en la satisfacción de acoger a mucha gente que nos visita y procurar hacerles pasar un día muy agradable”.

Programa de actos

El programa de hoy se completará esta noche con una verbena a las 23.30 horas con la orquesta Panorama City y DJ Pedro Bermúdez.

Para, mañana, viernes está prevista una “Gran noche joven”, con la actuación de tres DJ: Tori, Tebe Rivera y Dani Serra.

El sábado, a las 20.30 horas, el Coro Liceo de Navia actúa en la iglesia parroquial de Tapia, y a las doce de la media noche habrá un espectáculo de pirotecnia y una verbena.

Noticias relacionadas

El domingo culminarán las celebraciones con el desfile de cabezudos por la villa y el concierto de clausura.