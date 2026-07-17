ArcelorMittal plantea subidas salariales del IPC, la salida de los trabajadores de 63 años y 60 contrataciones

La dirección de ArcelorMittal ha planteado para este año una subida salarial del IPC real. Además, propone un plan para facilitar la salida de los trabajadores nacidos en 1963 y abrir hueco para recolocar al personal afectado por los traslados de servicios a India y Polonia. Y también contempla 60 contrataciones indefinidas para el personal eventual.

La dirección de la compañía siderúrgica en España y los representantes de los trabajadores se reunieron ayer en Etxebarri (Vizcaya) para intentar avanzar en la negociación del IX Acuerdo Marco del grupo ArcelorMital.

Desde UGT FICA y CCOO manifestaron que se están despejando las incertidumbres en la compañía y en el sector siderúrgico. Destacaron el arranque del alto horno "B" de Gijón y la mejora de las producciones; la intención que tiene el grupo de seguir trabajando con los dos altos hornos cuatro años más junto con la nueva acería eléctrica de Gijón (LEAF) con el objetivo de alcanzar los 5 millones de toneladas de producción anual, y las medidas de protección del sector de la UE. "Queda solventada esa incertidumbre que tanto argumentaron en reuniones anteriores y refrenda nuestro posicionamiento; nuestras plantas son competitivas, con posibilidad de mejora", argumentaron los sindicatos, que en ese contexto reclamaron mejora de las condiciones sociales (jornada laboral, permisos retribuidos, conciliación familiar…); rejuvenecimiento de la plantilla con contratación indefinida de personal joven y salidas del personal de mayor edad; ejecución de las inversiones necesarias que garanticen el futuro, como por ejemplo la electrificación de la acería de Avilés, e incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo de la plantilla.

Por su parte, la dirección del grupo insistió, según resaltaron los sindicatos, en la idoneidad de negociar un acuerdo marco a un solo año de vigencia, amparándose en que se mantiene la alta incertidumbre por la situación geopolítica que ha conllevado un aumento de costes energéticos y de la inflación; que dudan que con el actual nivel de demanda se puedan mantener los tres altos hornos que están arrancando en estos momentos en Europa, porque los pedidos en el tercer trimestre no tienen visos de mucha mejoría en estos momentos; que no está aprobada aún la inversión para prolongar la vida (revamping) de lo hornos altos de Gijón, y que el nuevo horno eléctrico de esa factoría está pendiente de su arranque.

La dirección señaló que las pretensiones de la plataforma conjunta de UGT FICA y CCOO son desproporcionadas e insistió que el incremento salarial de la negociación deberá ser compensado con medidas de flexibilidad, productividad y reducción del absentismo. La dirección, después de un receso, hizo una propuesta a la parte social que consideró como su última propuesta. Incluye, en primer lugar, un incremento salarial del IPC real (menos el 0,75% en las plantas que ya incrementaron sus tablas salariales el 0,75% para este año 2026). También medidas de flexibilidad y polivalencia (unificando grupos profesionales); medidas contra el absentismo, como no pagar complemento salarial a partir de la tercera baja en caso de enfermedad común, y finalmente un plan de empleo para los nacidos en el año 1963, facilitando su salida escalonada de la empresa para generar huecos para el personal excedente del proyecto Zenith (traslados de servicios a India y Polonia). A esos trabajadores de 63 años se les ofrecería para salir una garantía del 80% del salario bruto y todas las condiciones sociales que tuvieron los trabajadores nacidos en el año 1962. Y la propuesta se completaría con 60 contrataciones indefinidas para el personal eventual.

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Tras un receso, la parte social solicitó que se convoque una nueva reunión de la mesa negociadora la próxima semana para disponer de tiempo para analizar la propuesta presentada por la dirección del grupo y poder hacer una contrapropuesta. La dirección accedió con la advertencia expresa de que será la última reunión. Se celebrará el día 23.