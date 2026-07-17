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Barbón defiende tener "plena sintonía con Indra" y no descarta expropiar el taller de Barros a Duro Felguera: "Utilizaremos todos los resortes"

El presidente del Principado califica la reunión con el CEO de la compañía como "productiva", aunque no da más detalles de la situación del taller de Barros

Adrián Barbón recibe a Josep María Recasens, consejero delegado de Indra. En Presidencia del Principado

Adrián Barbón recibe a Josep María Recasens, consejero delegado de Indra. En Presidencia del Principado / Luisma Murias / LNE

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Oviedo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, compareció esta mañana en la sede de Presidencia para hacer balance de sus siete años al frente del Gobierno autonómico y se refirió a la situación de la multinacional de defensa Indra, que mantiene planes de expansión en Asturias y tiene aún varios asuntos pendientes de resolver: la puesta en marcha del Tallerón de Gijón, que todavía carece de actividad industrial, y, sobre todo, la adquisición del taller de Barros para instalar una segunda fábrica de blindados.

Esta última operación depende de un acuerdo con Duro Felguera, propietaria de las instalaciones, mientras está presenta la posibilidad de que la inversión acabe recalando en Galicia si no prosperan las negociaciones.

"Hay plena sintonía con Indra y Asturias utilizará todos los recursos que tenga a su alcance para que esa inversión sea una realidad", destacó Barbón un día después de reunirse con el nuevo consejero delegado de la compañía, Josep Maria Racasens. El Presidente no clarificó el futuro de Barros, pero se mostró optimista y dio a entender, aunque sin explicarlo de forma concreta, que las negociaciones van en la buena dirección. "Puedo contar muy poco (sobre esa reunión). Por razones obvias de prudencia y de la negociación en la que estamos, fue una reunión muy clarificadora y muy productiva", recalcó, al tiempo que puso en valor la visita del directivo. "Asturias utilizará todos los resortes para que la inversión de Barros sea una realidad. Hay plena sintonía", insistió.

"Responderemos con hechos. En su momento habrá acciones y decisiones que demostrarán esa sintonía de la que estamos hablando", añadió. Preguntado sobre si el Gobierno del Principado está dispuesto a expropiar a Duro Felguera el taller de Barros, respondió que el Ejecutivo "está dispuesto a utilizar todos los resortes que tenga a su alcance para que la inversión sea una realidad. Hay muchos instrumentos".

El Presidente insistió en varias ocasiones en la "plena sintonía" con Indra, aunque evitó ofrecer más detalles al asegurar que el Gobierno ha acordado mantener la "discreción" con la empresa durante el proceso de negociación.

Lo que dice Indra

Fuentes de Indra agradecieron ayer al presidente Adrián Barbón el tiempo dedicado y la disposición al diálogo mostrada durante el encuentro. "Hemos acudido fundamentalmente a escuchar y a conocer de primera mano la visión y las prioridades del Gobierno asturiano, dado que tenemos que tomar decisiones de manera inmediata para seguir reforzando nuestras capacidades industriales", destacaron las mismas fuentes, que añadieron que "el corredor norte reúne condiciones especialmente adecuadas para acompañar ese crecimiento y contribuir al desarrollo de una industria tecnológica y de defensa de alto valor añadido".

La mención al "corredor norte" y no a "Asturias" es significativa teniendo en cuenta las dificultades que está encontrando Indra para adquirir el taller de Barros y que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, la compañía baraja como alternativa para esa segunda fábrica de blindados una nave en la localidad gallega de As Pontes.

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"El tiempo es vital, el calendario muy exigente y debemos avanzar con la mayor agilidad", afirmaron fuentes de Indra en mención a los contratos de vehículos militares del Ejército que ya tiene adjudicados (obuses, vehículos anfibios de combate y lanzapuentes). "Nuestros compromisos de entrega son nuestra máxima prioridad y no hay tiempo que perder. Tenemos que contar cuanto antes con todas las capacidades que requiere nuestro plan industrial", insistieron.

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