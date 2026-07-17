La Cámara de Oviedo reclama un debate "sereno" sobre vivienda y reitera su disposición al diálogo

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo reitera su "voluntad de diálogo" con las fuerzas políticas y reclama una reflexión "serena, abierta y sustentada en la evidencia" sobre el problema de la vivienda en Asturias. La institución reacciona así a las críticas de Izquierda Unida en relación con la tramitación de la Ley de Vivienda del Principado y la posición del ente cameral. Hay que recordar que el consejero encargado de las políticas es Ovidio Zapico, de IU.

La entidad sostiene que la complejidad de la situación exige analizar sus causas estructurales y estudiar qué medidas pueden contribuir de forma efectiva a incrementar la oferta, facilitar el acceso a una vivienda y favorecer el desarrollo económico y social de la comunidad.

La Cámara de Oviedo remite al contenido de su "Cuaderno de Cámara sobre Vivienda", una publicación de carácter técnico en la que examina las dificultades de acceso, sus consecuencias sociales y económicas y las posibles vías de actuación.

Un análisis "basado en datos"

La institución asegura que el documento reúne datos, indicadores y argumentos destinados a "comprender la dimensión real del problema" y evaluar las distintas alternativas de intervención pública.

Según explica, las propuestas recogidas en el estudio responden a su compromiso con el desarrollo de Asturias y pretenden ofrecer "una base objetiva de conocimiento" que facilite la adopción de decisiones eficaces y orientadas al interés general.

La Cámara considera que la vivienda constituye uno de los principales retos económicos y sociales del Principado. Por este motivo, defiende su participación en el debate como corporación de derecho público, mediante la aportación de conocimiento, experiencia y propuestas basadas en criterios de "eficacia, sostenibilidad y responsabilidad".

Contactos con los grupos parlamentarios

La entidad recuerda, además, que en las últimas semanas mantuvo encuentros con los grupos de la Junta General para presentar el documento "Engrandecer Asturias: Plan de Acción 2035". Entre esas reuniones figuró la celebrada con representantes de IU Asturias, que, según la Cámara, se "desarrolló en un clima de respeto y entendimiento".

Durante ese encuentro, recalca la Cámara, la formación "expresó su apoyo a distintas iniciativas incluidas en el plan y compartió la necesidad de impulsar actuaciones dirigidas a fortalecer el desarrollo económico y social de la comunidad".

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La Cámara afirma que mantendrá su disposición a hablar con todas las instituciones y fuerzas políticas. "Los grandes retos de Asturias solo pueden afrontarse desde el análisis riguroso, la cooperación institucional y la búsqueda de soluciones eficaces", concluyó.