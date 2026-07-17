Clamor en Asturias tras la decisión del Ministerio de renunciar al ancho europeo: "El Gobierno nos condena"

Los grupos políticos con representación en la Junta General, así como representantes del empresariado asturiano, lamentaron este viernes la decisión del Ministerio de Transportes de rechazar la extensión del ancho ferroviario europeo, una medida que, a su juicio, puede perjudicar a Asturias al dejarla únicamente con ancho ibérico.

Adrián Barbón, presidente del Principado, destacó esta mañana que la posición de su Ejecutivo será reclamar el ancho europeo tanto en España como en Europa. La oposición, por su parte, cargó contra el Gobierno tras conocerse la decisión.

"Tras siete años de gobiernos socialistas en Asturias y en España, seguimos pagando el peaje del Huerna, el Vial de Jove continúa sin una solución definitiva, los trenes de ancho métrico acumulan retrasos y ahora el Ministerio de Transportes pretende condenar a Asturias a quedar fuera del ancho ferroviario europeo", lamentó Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

Esther Llamazares, diputada del PP en el Congreso, anunció que el principal partido de la oposición pedirá la "comparecencia inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente; del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, y del presidente de ADIF, para que expliquen el contenido del informe, los criterios técnicos y económicos utilizados y las consecuencias concretas que tendrá para los distintos corredores ferroviarios". Llamazares destacó que "consideramos imprescindible que la coexistencia del ancho ibérico y el ancho internacional no se convierta en una barrera para la competencia ni limite la llegada de nuevos operadores a Asturias".

"Una vez más vemos cómo Asturias queda relegada en las grandes inversiones del Estado mientras todos los esfuerzos se concentran en otros corredores ferroviarios. Los asturianos vuelven a quedarse fuera de un proyecto estratégico para su futuro", valoró Javier Jové, diputado de Vox en Asturias.

IU pide concretar la alternativa

"No nos importa tanto el ancho como los tiempos para llegar a Gijón o Avilés, que son en estos momentos las estaciones término para las comunicaciones con el resto de la Meseta, en el caso de los viajeros. Y otro tanto puede decirse con el tema de las mercancías, que deben disponer de todo lo necesario para competir en igualdad de condiciones con el resto de los territorios, no ya solo con el arco mediterráneo, sino con el resto de los territorios del arco atlántico", apuntó Delia Campomanes, diputada de IU, quien añadió: "No basta decir que algo es muy caro; se tiene que detallar la alternativa tanto desde la perspectiva presupuestaria como de la calendarización de las inversiones necesarias".

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, también se mostró crítica: "Nuestra petición ha sido siempre una red de cercanías que vertebre y cohesione. El Ministerio de Transportes desoye reiteradamente las peticiones desde Asturias. Consideramos que Barbón tiene mucha responsabilidad en esto por su total inacción al respecto. Asturias está pagando décadas de abandono en su red ferroviaria", indicó.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, acusó al PSOE de “incumplir la normativa de la Unión Europea y convertir Asturias en un gueto ferroviario” por su negativa a implantar el ancho europeo y advierte de que “se está degradando el tramo Pola de Lena–Oviedo–Gijón a una mera línea de cercanías que no cumple los estándares europeos de interoperabilidad”

Los empresarios

La renuncia de Transportes también encontró críticas entre los empresarios. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) espera a conocer el informe oficial para hacer consideraciones, pero asegura que "resulta difícil entender que se justifique la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo por las ventajas competitivas que aporta y, al mismo tiempo, se concluya que esas ventajas no justifican su desarrollo en el Corredor Atlántico". Para FADE, "si finalmente la diferencia de tratamiento responde a un criterio de rentabilidad económica y de volumen de tráfico, estamos ante una decisión legítima del Gobierno, pero también claramente política, sobre la distribución de las inversiones estratégicas".

La patronal reclama que la decisión "no sirva de excusa para ralentizar, reducir o dejar sin ejecutar las inversiones pendientes en el Corredor Atlántico", por lo que reclama la ejecución de la renovación del tramo Pola de Lena-Gijón-Musel. "Asturias no puede acabar teniendo un corredor de menor calidad o con menores prestaciones que las previstas por Europa. Lo importante ahora es garantizar que las infraestructuras comprometidas se ejecuten íntegramente, con los estándares europeos y en el menor plazo posible", destacó FADE.

Para la Cámara de Comercio de Oviedo, la negativa de Transportes "supone un nuevo obstáculo para la integración plena de Asturias en el Corredor Atlántico y perpetúa un agravio comparativo que penaliza la competitividad del tejido empresarial asturiano y de todo el noroeste peninsular". Según el ente cameral, "Asturias no puede quedar relegada a soluciones de menor ambición mientras otros territorios y otros corredores, como el Mediterráneo, avanzan hacia una interoperabilidad plena y hacia infraestructuras plenamente adaptadas a los estándares europeos".

"El conjunto de los asturianos, ni obviamente el Gobierno de España, podemos renunciar en ningún caso a que el Principado cuente con una red de alta velocidad similar a la del resto de comunidades españolas. Y en el caso de Asturias, más aún, dado que una inversión como la de la variante de Pajares cobrará todo su sentido cuando se completen los tramos pendientes, León-La Robla y Campomanes-Gijón", opinó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

"No por ser más costoso Asturias debe resignarse a disponer de las infraestructuras necesarias, una región cuyo desarrollo social y económico pueden verse comprometidos por las reiteradas negativas del ministerio de Transportes respecto a las inversiones que Asturias necesita y que nos llevan a la reflexión sobre si el ministro tiene algún tipo de inquina con Asturias", incidió Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.