Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones

El Gobierno del Principado rebajará temporalmente el precio máximo de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros al mes entre el otoño y el 31 de diciembre.

La medida, anunciada este viernes por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el balance de sus siete años al frente del Ejecutivo, pretende incentivar aún más el uso del transporte público y aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles en la economía de las familias.

Según explicó Barbón, el Consejo de Gobierno aprobará a la vuelta del verano esta reducción temporal del coste del abono, que permitirá viajar de forma ilimitada en los servicios públicos de transporte de Asturias por un máximo de 20 euros mensuales.

Casi medio millón de usuarios

El presidente vinculó esta decisión al crecimiento que ha experimentado la tarjeta Conecta desde su puesta en marcha. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, el sistema suma ya 476.766 personas usuarias, una cifra que contrasta con los 17.600 abonos mensuales que existían en 2019, cuando Barbón accedió a la Presidencia del Principado.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo defendió que la mejora de las comunicaciones ha sido uno de los grandes cambios registrados en Asturias durante su mandato. "Han sido siete años haciendo Asturias, siete años contribuyendo al resurgir de Asturias", aseguró, al tiempo que destacó el paso de una comunidad marcada por el aislamiento a una "Asturias hiperconectada".

Dos objetivos

La rebaja del precio de la Conecta persigue, según el Gobierno asturiano, un doble objetivo: seguir fomentando el uso del transporte público y compensar parcialmente el incremento del precio de los carburantes provocado por el conflicto entre Irán e Israel.

La tarjeta Conecta permite utilizar de forma ilimitada la red de transporte público del Principado con una tarifa plana mensual, fijada actualmente en un máximo de 30 euros y que, de manera excepcional, pasará a ser de 20 euros hasta el cierre de 2026.