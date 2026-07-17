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EN DIRECTO: Adrián Barbón hace balance de sus siete años de gobierno al frente del Principado

El jefe del Ejecutivo autonómico realiza un repaso de sus principales hitos y retos

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El socialista Adrián Barbón ofrece esta mañana una rueda de prensa para hacer balance de sus siete años de gobierno al frente del Principado. El jefe del Ejecutivo autonómico realiza un repaso de sus principales hitos y también retos para lo que queda de mandato.

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