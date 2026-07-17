EN DIRECTO: Adrián Barbón hace balance de sus siete años de gobierno al frente del Principado
El jefe del Ejecutivo autonómico realiza un repaso de sus principales hitos y retos
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