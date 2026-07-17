Las fiestas del Carmen dan la vuelta a Asturias: cucaña y suelta del pato en Luanco, DJs sin pausa en Tapia, Descarga pendiente en Cangas... y para rematar el Carmín de la Pola

Las fiestas del Carmen dan la vuelta a Asturias. No hay celebración veraniega más numerosa que la que honra a la patrona de los marineros. Tras la celebración ayer de su día grande, con algunos actos aplazados por culpa de una espectacular tormenta, como pasó con la Descarga de Cangas del Narcea, todavía queda mecha festiva para rato este fin de semana. Cucaña y artilugios flotantes y suelta del pato en Luanco, noche de DJs sin pausa en Tapia, bollo y vino en Salinas, fiesta del agua en Pola de Siero... Y, para rematar, el Carmín, la romería de Asturias.

A continuación se resume los programas de algunas de las principales fiestas del Carmen de la región.

Luanco

Después del día grande de ayer, en el que la virgen del Carmen pudo salir en procesión, la fiesta continúa hoy, a las 17.30 horas, con la cucaña, los artilugios flotantes y la suelta del pato de porexpan en el muelle viejo. A las 23.30 horas, habrá verbena con la orquesta Grupo Tatto en la Plaza de la Villa.

El sábado termina todo con el gran desfile de carrozas, cabezudos y bandas, con salida a las 20.00 horas de El Crucero. Del fin de fiesta se encargará Dani Parrondo, con su show "The goat festival".

Salinas

En Salinas dio este jueves una tregua la tormenta y la patrona de los marineros pudo entrar en el Cantábrico a hombros de ocho cofrades en un espectacular atardecer. La fiesta continuará hoy con la música en directo, a partir de las 23.30 horas en el patio del Parvulario, con la actuación de Flaco Rodriguez, galardonado con el Premio Amas 2026, cuya presentación dará paso a la sesión nocturna comandada por los DJ's Narci y Saul.

El fin de semana mantendrá el ritmo alto en el mismo escenario. La noche del sábado 18 volverá a encenderse a las 23.30 horas con el concierto de NaNa Rock, al que seguirá el set musical de Dj Fede Gonsua.

Las celebraciones concluirán el domingo 19 con el tradicional Día del Socio, que acogerá el reparto del bollo y el vino en el patio del Parvulario durante una sesión vermut amenizada con música. De forma paralela, el recinto del antiguo instituto mantendrá actividad diaria durante todos los festejos con las atracciones infantiles y un mercado, destacando el domingo como Día del Niño con precios reducidos en las atracciones.

Cangas del Narcea

Tras la gran tormenta de este jueves, que obligó a suspender la esperada Descarga, el disparo de 100.000 voladores en seis minutos desde el Puente Romano se hará finalmente el martes 21, último día de las fiestas de El Carmen. Antes de ello, el sábado, tendrá lugar a las 20.00 horas la espicha de la Federación de Peñas con actuación de D-Rumba en el patio del Ayuntamiento. La noche será para el rock con Kilika Santa y Annonimates.

El domingo será el Carmen infantil, con hinchables, pintacaras y actividades infantiles a partir de las 17.00 horas en el Prao del Molín. Para el lunes está previsto un concierto de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea a las 20.00 horas en la basílica Santa María Magdalena. A las 22.30 habrá una gran verbena con las orquestas Límite y Tekila, y a partir de las doce, una tirada a mano de las peñas y espectáculo pirotécnico a continuación.

Tapia de Casariego

Otro de los puntos de Asturias en los que las fiestas del Carmen son famosas es Tapia de Casariego, que ayer se engalanó con alfombras florales y volvió a sus raíces marineras con la procesión de su Virgen, que derrotó a la lluvia. Esta noche será para los jóvenes con una sesión de DJs sin pausa, con Tori, Rebe Rivera y Dani Serra.

Mañana, sábado, a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación del Coro Liceo de Navia en la iglesia de Tapia, y a medianoche, los fuegos artificiales con Reiriz. La verbena, en la Plaza del Mar, contará con la música de Grease y el DJ Alejandro Martínez. El cierre de las fiestas será el domingo con el desfile histórico por las calles de la villa y el concierto, a las 20.30 horas en el auditorio, del dúo Son Dos.

Y después del Carmen, el Carmín

El Carmín de la Pola es una de grandes citas del verano asturiano y de hecho se conoce popularmente como "la romería de Asturias". Este año el lunes 20, La Sobatiella abrirá de 10.00 a 13.00 horas para coger sitio. Es decir, será el momento en el que pandillas y familias puedan cerrar con cinta su zona o colocar mesas, sillas y neveras. Después de las 13.00 se cerrará el prau y ya no se volverá a abrir hasta las 15.00 horas.

No obstante, la tradicional subida al prau con el desfile de romeros y charangas se iniciarña a las 17.00, en el que constituye uno de los momentos más álgidos de la fiesta. En el prau se podrá permanecer hasta la medianoche, momento en que se apagarán las luces de La Sobatiella para favorecer que se desaloje pronto y que la fiesta pueda continuar en el centro de la Pola.

Pero el programa de fiestas empieza antes. Este viernes, de 16.30 a 20.30 horas, el parque Alfonso X el Sabio acogerá el Día del Niño con la Fiesta del Agua, que incluirá fiesta de la espuma, tobogán de agua XXL, juegos de madera XXL y una batalla por equipos. Mañana, sábado, habrá un desfile de grupos folclóricos por las calles de la villa desde las 18.30 y ya por la noche, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito de El Bayu. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Tekila.

El domingo se celebrará, a las 12.30 horas, la misa en honor a la Virgen del Carmen con procesión a continuación. A su llegada a la plaza Les Campes se lanzará una traca y la comitiva continuará hasta el patio de la iglesia, donde tendrá lugar la danza prima, seguida de la puya del ramu.