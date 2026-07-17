IU-Convocatoria pide analizar la precaria calidad de los servicios públicos antes de bajar impuestos

El portavoz en la Junta de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha subrayado esta mañana que, “antes que cualquier rebaja fiscal, es imprescindible priorizar la mejora de los servicios públicos”. De otro lado, Vegas ha defendido “una veda urgente del salmón para evitar su desaparición en la región”.

El portavoz de Convocatoria por Asturies ha reprochado al PSOE que anunciara el alivio de la carga fiscal de las clases medias “sin consultar a sus socios de Gobierno” y ha pedido “abrir un diálogo sobre la situación de la dependencia, la sanidad y la educación”.

Vegas ha afirmado que comparte que "la izquierda tiene que alejarse de los dogmas", aunque ha añadido que también debe hacerlo "del dogma neoliberal". A juicio del diputado, antes de decidir una reducción de impuestos, “resulta necesario evaluar la situación de los servicios públicos”.

En esta línea, ha señalado que “hay que hablar de una valoración de la dependencia, que está en más del doble del tiempo legal que debería ser; hay que hablar de las listas de espera en la sanidad asturiana; hay que hablar de la temperatura de las escuelines; hay que hablar del estado de nuestros servicios públicos…".

Asimismo, ha defendido que la financiación de esos servicios debe ser la prioridad y ha considerado que "lo que no nos parece razonable es que ahora hablemos de una rebaja fiscal sin atender primero a las necesidades de esos servicios públicos tan importantes para los asturianos y las asturianas".

El portavoz de Convocatoria por Asturies también ha pedido al Ejecutivo autonómico que abra un proceso de diálogo con sus socios. "Le pedimos a la parte socialista del Gobierno y al presidente Barbón que reflexionen, sobre todo que dialoguen con sus socios de gobierno, porque no tiene un pase que se anuncie una rebaja fiscal sin hablar con los socios de gobierno", ha manifestado.

La peor campaña del salmón

En relación con la política del salmón, Xabel Vegas ha urgido al consejero de Medio Rural a "huir del negacionismo científico" tras cerrarse la peor campaña de pesca de la historia con solo 108 capturas.

El portavoz de Convocatoria ha calificado de "absolutamente preocupante" e "inédita" la situación del salmón atlántico en los ríos de la comunidad, y ha reclamado de forma urgente la declaración de una veda para salvar la especie. "Muy probablemente, si las cosas siguen así, muy pronto veremos el último salmón capturado en Asturias y el último "campanu" capturado en Asturias", ha alertado Vegas, quien ha desvinculado a los pescadores de la situación aludiendo a "causas multifactoriales" como el cambio climático o el estado de los cauces.

Noticias relacionadas

En cambio, Vegas ha dirigido duras críticas hacia la gestión de la Consejería de Medio Rural. "Le rogamos al consejero de Medio Rural que huya del negacionismo científico en el que está instalado, tanto con el salmón como con la angula", ha aseverado Vegas, quien ha agregado que "si no hay una veda, como está ocurriendo en otros territorios del Cantábrico, no se va a recuperar la especie".