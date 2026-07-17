Llega el primer sorteo que da opción a ganar un premio de 1.000 euros

LA NUEVA ESPAÑA celebra hoy el primer sorteo de su gran promoción estival, del que saldrá el nombre del ganador o ganadora de los primeros mil euros que se ponen en juego. El gran sorteo de verano ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos coches Nissan Juke.

Participar es muy sencillo, solo tienes que completar las cartillas publicadas semanalmente en el periódico –el domingo saldrá la segunda –. Un total de diez semanas en las que se brindan varias oportunidades. En cada una de ellas se sortean 1.000 euros netos. Estos premios constituyen la gran novedad de esta edición: una oportunidad inédita de llevarte el alegrón del verano. Cada domingo se publica una nueva página-cartilla destinada al sorteo semanal, lo único que tienes que hacer es conservar la cartilla y reunir los cupones que aparecen en el periódico de lunes a viernes. El sábado se publica un cupón comodín, que sustituye a cualquiera de los semanales que el lector no haya podido conseguir.

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Los 1.000 euros se entregarán íntegramente al ganador, dado que la retención fiscal correrá a cargo de LA NUEVA ESPAÑA. Y los nombres de los ganadores se publicarán el domingo en el periódico y en sus canales oficiales, después de un sorteo ante notario. Mañana sábado, por su parte, se dará a conocer el número de la cartilla agraciada de con primeros 1.000 euros. Con esta promoción, LA NUEVA ESPAÑA quiere premiar la fidelidad de sus lectores. Recorta la cartilla para rellenarla e ir pegando los cupones que salen a partir de cada lunes. Cuantos más recojas, más opciones tendrás de llevarte un premio. Cada cupón equivale a 200 euros de premio, por lo que para optar a los 1.000 hay que pegar los cinco en la cartilla. En caso de que se consigan menos, el premio se calculará a razón de 200 euros por cupón. Una vez rellenes la cartilla con tus datos, puedes entregar el resguardo en tu quiosco desde el mismo domingo y hasta el martes. También puedes mandarlo por correo a LA NUEVA ESPAÑA o depositarlo en la urna situada en la sede del diario en Oviedo hasta las 20 horas del jueves.