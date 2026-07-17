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Locura con Juan Magán, John Pollõn y D.Valentino en la primera jornada del "Last Dance" del Boombastic

Para este viernes, los platos principales serán JC Reyes, María Becerra o Yung Beef, así como otros artistas como Barry B o Íñigo Quintero

Arranca el Boombastic contra viento y marea: las fotos de la primera jornada del festival

Arranca el Boombastic contra viento y marea: las fotos de la primera jornada del festival

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Arranca el Boombastic contra viento y marea: las fotos de la primera jornada del festival / Mario Canteli

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Nacho Blanco

La música de la primera jornada del "Last Dance" del Boombastic sonó más alta que la tormenta, y a pesar de que las lluvias dejaron a muchos "bombis" empapados, el entretenimiento venció al clima. Los diez escenarios que convierten a esta edición del festival en una experiencia completa, estuvieron rezumando música durante doce horas ininterrumpidas.

Hecky fue el encargado de abrir el telón a las 18.10 horas, pero no sería hasta unas horas más tarde que algunos de los pesos pesados del festival comenzarían su actuación. A partir de las 19.50 horas, John Pollõn salió al escenario Urban Rave, incluso ataviado con chubasquero por la lluvia. Le siguió una hora más tarde D.Valentino, el favorito de la jornada del jueves por muchos festivaleros.

A medianoche, en el escenario principal Winamax, actuó otro de los artistas más cotizados, el granadino Saiko, mientras que casi de forma simultánea, Grecas agitó al público del Boombastic con un taxi descapotable en medio del escenario. Después de ellos, les tocó el turno a Chanel y a Albany, que también comenzaron su pase a la vez, sobre las 1.30 horas. Casi al final de la jornada, uno de los cantantes más esperados se subió al escenario. Juan Magán dio un concierto de una hora y media, que supuso el broche perfecto de "electrolatino" a una jornada llena de entretenimiento.

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Otros artistas que también hicieron disfrutar al público "bombi" fueron Luck Ra, Easykid, Lucho RK, Selecta, DJ 3Pac, Pablito Pesadilla o Cele Arrabal. Para el programa del viernes, los pases más esperados del Boombastic serán Íñigo Quintero (19.30), María Becerra (22.00), La Zowi (22.00), Yung Beef (22.50), Lorna o Barry B (ambos a las 2.20 horas), así como JC Reyes (00.00 horas).

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