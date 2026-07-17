Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: "Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal"

Panorama dantesco en Cangas del Narcea. Una lluvia torrencial anegó ayer la nave y el propio domicilio familiar de la ganadería Manón, dedicada a la cría de vacas de la raza asturiana de los valles y emplazada en la localidad de Llamera. Además, la tromba de agua provocó importantes inundaciones y daños materiales en varias viviendas y otras construcciones de la misma aldea.

"Es tremendo. Tenemos la casa desarmada. El aguacero se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado…", explicó a LA NUEVA ESPAÑA Mari Paz Rodríguez, propietaria de la explotación. "Reventó el muro de la nave", puntualizó la mujer. La nave y la casa están muy próximas: solamente una carretera las separa. "En casa estamos de agua hasta las rodillas y sigue lloviendo", clamaba, desesperada, a ultima hora de la tarde de ayer.

La explotación tiene 20 cabezas de ganado, además de dos terneros. Los bomberos se pasaron toda la tarde trabajando en la ganadería, sacando agua. "Tuvieron que reventar ventanas e incluso una galería", indicó Mari Paz Rodríguez. Lograron salvar a las vacas, y cuatro animales inicialmente desaparecidos fueron finalmente encontrados.

Sin embargo, "los ternerinos están muy mal; los metimos en casa, pero ya habían tragado mucho barro y agua", lamentaba la ganadera.

El tractor arrastrado por la riada en Llamera. / LNE

Amplio operativo del Servicio de Emergencias

El incidente obligó al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a desplegar un amplio operativo de intervención, conformado por una decena de bomberos. Ninguna persona resultó afectada, pero sí se temió el fallecimiento de animales como consecuencia de las inundaciones. Estaban atrapados, pero finalmente fueron liberados, si bien, como se ha indicado, algunos mostraban síntomas graves de ahogamiento.

Pronto se vio que las lluvias anunciadas para el mediodía eran poca broma. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.38 horas. Los vecinos de la localidad alertaban de la caída repentina de una gran cantidad de agua y el desbordamiento de un río cercano que inundaba, inicialmente, una vivienda y una explotación ganadera. Posteriormente se desbordaba un regato, que afectó a más viviendas y otras construcciones.

Destrozos de la inundación en Llamera. / LNE

Buena parte de los trabajos se centró en la retirada de escombros mediante maquinaria pesada para acceder a las viviendas y estabulaciones. En estas labores colaboró el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Además del desplazamiento de una decena de efectivos de Bomberos del SEPA, el dispositivo movilizado incluyó también la Unidad de Drones, el Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que logró tomar tierra pese a las complicadas condiciones meteorológicas. Una vez verificado que no había personas afectadas, tanto el helicóptero como la Unidad Canina, que se habían activado de forma preventiva, iniciaron su regreso a base.

URA reclama ayudas para las explotaciones agrarias

La Unión Rural Asturiana (URA) solicitó ayer al Gobierno del Principado que evalúe "con la máxima rapidez" los daños causados por las fuertes lluvias y tormentas en explotaciones agrarias e infraestructuras rurales y que, si las pérdidas lo justifican, habilite medidas de apoyo para garantizar la continuidad de las explotaciones afectadas.