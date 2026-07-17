La Plantona de Cogersa, a medio gas, ya vuelve a separar la basura
Una treintena de operarios trabaja a dos turnos con la idea de llegar al otoño a pleno rendimiento
x. f.
La planta de fracción resto de Cogersa, conocida como la Plantona, ya está funcionando a medio gas y vuelve a desempeñar su función: separar de forma automática los residuos de la bolsa negra para obtener combustible sólido recuperado (CSR).
La infraestructura, ubicada en Serín, quedó calcinada en abril de 2024 a causa de un incendio. Operarios de la compañía gallega Valtalia, que construyó la planta y se encargará de su explotación en las próximas semanas, retomaron el trabajo el pasado lunes.
Tras varias jornadas de formación y de puesta a punto de las instalaciones, la Plantona reanudó ayer su actividad, aunque a un ritmo muy reducido. Según fuentes consultadas, todavía quedan varios mecanismos por ajustar antes de alcanzar un funcionamiento normal. De momento trabajan alrededor de una treintena de personas distribuidas en dos turnos, de mañana y tarde, aunque este último está centrado principalmente en labores de mantenimiento.
La previsión de Cogersa, dependiente de la Consejería de Movilidad, es que la Plantona alcance el pleno rendimiento en otoño. Además, los planes del consorcio pasan por crear 45 puestos de trabajo vinculados a la operación de la instalación, con la previsión de que el nuevo personal se incorpore durante el mes de septiembre. La vuelta a la actividad de la Plantona supone un paso clave para Asturias, que se enfrenta al riesgo de sanciones por parte de la Unión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje fijados por Bruselas. La instalación permitirá recuperar una mayor cantidad de materiales reciclables procedentes de la bolsa negra.
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