El presidente del Principado reclama el ancho europeo tras la renuncia del Ministerio y dice que una bajada generalizada del IRPF "es un engañabobos de la derecha"

Adrián Barbón, presidente del Principado, compareció esta mañana para hacer balance de sus siete años al frente del Gobierno asturiano y aprovechó para pronunciarse sobre varios asuntos de actualidad.

El jefe del Ejecutivo autonómico, después de que el Ministerio de Transportes rechazase ante la Unión Europea implantar el ancho ferroviario europeo en Asturias, aseguró que el Principado seguirá defendiendo esa posibilidad. También habló sobre fiscalidad, financiación autonómica, su relación con Izquierda Unida, Cogersa e incluso sobre la final del Mundial. Estas fueron sus principales declaraciones.

El Ministerio de Transportes rechaza el ancho europeo

"La posición del Principado es la de defender el ancho europeo. Esa es nuestra posición y la vamos a defender tanto en España como en Europa", destacó el Presidente. Sobre los últimos choques con el Ministerio de Transportes, especialmente por el peaje del Huerna, Barbón volvió a reclamar su eliminación. "Lo que tengo muy claro es que Asturias tiene un Gobierno que defiende los intereses de Asturias. Los defiende frente a quien haga falta. Lo hemos demostrado por activa y por pasiva y vamos a seguir haciéndolo. Lo hacemos en España y lo hacemos también en la Unión Europea. Por tanto, que nadie tenga ninguna duda de que este Gobierno seguirá defendiendo los intereses de Asturias allí donde sea necesario".

Su propuesta de bajar impuestos a las clases medias

Barbón también profundizó en su propuesta de rebajar la presión fiscal sobre las clases medias, una iniciativa que ya ha encontrado el rechazo de Izquierda Unida. El Presidente explicó que concretará qué entiende por clase media cuando presente la propuesta definitiva, pero rechazó que la rebaja de impuestos pase por una deflactación general del IRPF.

"La deflactación es un engañabobos de la derecha para conseguir que quienes ganamos más paguemos menos impuestos. Nosotros no tenemos ninguna duda de que nuestro sistema fiscal tiene que ser justo y progresivo y tiene que utilizar la vía fiscal asturiana para favorecer a la clase trabajadora y a las clases medias. Ese es el planteamiento", afirmó.

"A mí me parece justo que quien gana 20.000, 30.000 o 35.000 euros pague menos impuestos. Eso es justicia fiscal y ese seguirá siendo el camino de este Gobierno", añadió, acusando a la derecha de insistir en una medida que, recordó, también respaldan algunos expertos en Hacienda.

Barbón aseguró además que "hay margen" para alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida. "Si hay voluntad de diálogo, habrá acuerdo", resumió.

Las diferencias con el socio de Gobierno

El Presidente también se refirió a las discrepancias con su socio de Gobierno, Izquierda Unida. "No pensamos exactamente igual en todo y eso es lógico. Si pensáramos igual formaríamos parte del mismo partido político. Somos dos proyectos diferentes que sostienen un mismo Gobierno y, por tanto, es normal que existan diferencias. No tenemos un pensamiento único", defendió.

Aun así, reivindicó la estabilidad del Ejecutivo autonómico. "Lo importante es que Asturias tiene un Gobierno estable. Mientras vemos cómo en otras comunidades autónomas los gobiernos de la derecha y de la extrema derecha se rompen continuamente, aquí existe estabilidad. Claro que tenemos diferencias, pero las resolvemos con diálogo. Con diálogo, diálogo y más diálogo. Ese ha sido siempre el método de funcionamiento de este Gobierno y seguirá siéndolo porque creo sinceramente que es la mejor manera de resolver las discrepancias entre socios de Gobierno", zanjó. Sobre la reunión pendiente entre el PSOE e IU, aseguró que está pendiente buscar una fecha.

Gestión de residuos

Barbón también comentó los últimos acontecimientos relacionados con la política de residuos y la situación de Cogersa. El Presidente reafirmó que la posición histórica del PSOE es favorable a la construcción de una incineradora, una opción que rechaza Izquierda Unida, aunque diferenció esa postura de la del Gobierno autonómico.

"El partido tiene una posición histórica y clara y ojalá se hubiese hecho", señaló en referencia a la incineradora. Preguntado sobre si esa opción podría retomarse en el futuro, respondió que "habrá que ver los análisis" y destacó la entrada en funcionamiento de la Plantona, que "va a suponer una reutilización muy importante" de los residuos.

También respondió con ironía a la petición de Izquierda Unida para cesar a la gerente de Cogersa, Paz Orviz. "¿La gerente sigue trabajando, no? Pues entonces...", respondió, dando por zanjada la cuestión.

Su futuro político

En una primera respuesta, Barbón evitó definirse expresamente como candidato a la Presidencia del Principado, aunque dio a entender que oficializará esa decisión en septiembre. Más adelante, en otra intervención, sí se definió ya como candidato. "Necesitamos candidatos que sumen dentro y fuera", señaló.

Sobre las próximas elecciones autonómicas aseguró que "en 2023 íbamos en un avión con turbulencias y ahora, en 2027, vamos con el viento de frente". En cualquier caso, se mostró optimista y afirmó que una mayoría de los asturianos le prefieren a él como presidente.

Financiación

Barbón insistió en que el Principado mantiene una "postura contraria al Gobierno" respecto al modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central y que, a su juicio, únicamente cuenta con el respaldo de Cataluña.

La situación nacional y judicial

El Presidente también fue preguntado por la situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Barbón calificó la instrucción del juez Juan Carlos Peinado de "caótica y rozando lo esperpéntico".

Además, dejó una reflexión en tono personal: "Soy político y soltero y estoy planteándome no casarme en la vida, porque si esa persona va a estar enjuiciada...", afirmó, dando a entender que considera que existe un trato desigual hacia la mujer de Pedro Sánchez.

Sobre la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló de forma favorable a la amnistía, Barbón destacó que en Cataluña se vive ahora una mejor situación que en 2017.

Balance de siete años de Gobierno y rebaja en la tarjeta Conecta

Más allá de las preguntas de actualidad, Barbón aprovechó la comparecencia para reivindicar la gestión de sus siete años al frente del Principado. El Presidente defendió que Asturias atraviesa un momento de transformación, destacó el aumento de la población, el crecimiento del empleo y de la actividad económica, la expansión de los centros tecnológicos, la mejora de las conexiones aéreas y la puesta en marcha de proyectos como la Tarjeta Conecta o la gratuidad de la universidad. Sobre la tarjeta Conecta, que permite por un máximo de 30 euros al mes viajar en transporte público en Asturias, anunció una rebaja a los 20 euros que estará en vigo, en principio, desde otoño hasta el 31 de diciembre.

También reconoció errores, especialmente por haber sido "demasiado optimista" con algunos plazos administrativos, aunque sostuvo que el Gobierno "está en el camino correcto" y reivindicó que su prioridad ha sido siempre "defender los intereses de Asturias" frente a cualquier administración.

La final del Mundial

El Presidente, que se cogerá diez días de vacaciones, explicó que verá la final del Mundial entre España y Argentina en Laviana, "con amigos y vecinos", y aseguró que vive la pasión por la selección española "como el que más".

Barbón recordó además que en 2010, cuando España ganó el Mundial, era alcalde y afirmó que aquella selección le recuerda a la actual.