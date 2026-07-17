La promesa de Barbón de rebajar impuestos a la clases medias: va en la buena dirección, pero hay que extender la fórmula más allá de bonificaciones, advierten los expertos

La propuesta lanzada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de aliviar la carga fiscal de las clases medias encuentra respaldo entre los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, aunque con un importante reparo.

Economistas y especialistas en Hacienda Pública coinciden en que la inflación ha incrementado el esfuerzo fiscal de los contribuyentes y que resulta razonable corregir esa situación, pero consideran que la fórmula más adecuada no pasa por ampliar las deducciones de la denominada "vía fiscal asturiana", sino por deflactar la tarifa autonómica del IRPF, una medida que tendría un alcance mucho mayor al beneficiar a todos los contribuyentes y no solo a quienes cumplen los requisitos para acceder a esas ventajas fiscales.

El debate se abrió después de que Barbón defendiera adaptar las deducciones autonómicas para evitar que familias que han visto incrementados sus salarios por la inflación pierdan el derecho a determinados beneficios fiscales al superar los límites de renta establecidos. El Presidente puso como ejemplo a un contribuyente que pasa de ganar 34.800 a 35.200 euros anuales y deja de percibir una deducción de 2.200 euros por dos hijos.

El Principado no da más detalles sobre esta posible renovación, a la que se opone IU, socio de Gobierno del PSOE. La Consejería de Hacienda está perfilando la propuesta, concretan fuentes autonómicas.

¿Pero de qué clase media se está hablando? Tampoco existe una definición unánime. Vanesa Rodríguez, profesora de Sociología de la Universidad de Oviedo, recuerda que el concepto ha ido difuminándose en las últimas décadas y que, siguiendo los criterios de la OCDE, podría situarse, de forma aproximada, entre los 20.000 y los 60.000 euros anuales, mientras que la renta media de los hogares asturianos ronda los 36.000 euros. Rodríguez, desde un punto de vista sociológico, sí detecta que las tradicionalmente conocidas como clases medias siente un abandono en la parte fiscal.

Una medida «positiva», pero con un alcance limitado

El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, considera que la iniciativa planteada por el Gobierno asturiano va en la buena dirección. "Todo lo que sea moderar el impacto fiscal que ha tenido la inflación sobre los contribuyentes es positivo. Llevamos años viendo cómo la inflación ha producido un grave deterioro en las finanzas del contribuyente", señala.

Sin embargo, cree que hacerlo únicamente mediante las deducciones de la vía fiscal asturiana reduce notablemente el alcance de la medida. "La vía fiscal asturiana beneficia solo a un determinado número de contribuyentes. Si no tienes una deducción por alquiler o por hijos, por ejemplo, te puedes quedar fuera", explica. Frente a ello, recuerda que "la deflactación es en general y llega a todos los contribuyentes". Según él, "habría que darle una vuelta a la medida para ver la posibilidad de ampliar el apoyo a quienes están en esos tramos de renta pero no tienen derecho a esas deducciones" planteadas por el Gobierno regional.

La misma idea comparte Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, que apunta que elevar los límites de renta para acceder a las deducciones no supone realmente extender los beneficios fiscales a la clase media, sino mantener como beneficiarios a quienes ya los disfrutaban antes de que la inflación elevara sus salarios. "Si lo único que se hace es subir el límite de renta, los beneficiarios serán prácticamente los mismos", resume.

Para el hacendista, si el objetivo es neutralizar el efecto de la inflación, la respuesta debería ser más ambiciosa. "Habría que deflactar las tarifas y aumentar también el importe de todas las deducciones", sostiene. A su juicio, "la inflación es un impuesto silencioso" que termina beneficiando a las administraciones. Recuerda que entre 2021 y 2024 los precios crecieron un 19,4% y que, según cálculos de Funcas, la falta de deflactación del IRPF permitió al Estado recaudar 16.800 millones de euros adicionales.

La dificultad de cuadrar las cuentas

Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo, también considera razonable aliviar la carga fiscal derivada de la inflación, aunque insiste en que la herramienta más adecuada sería la deflactación de la tarifa. "Yo ya me conformaría con que se deflactase para que la gente tributase conforme a su renta real", afirma.

En su opinión, ampliar las deducciones hace el impuesto "menos neutro", al beneficiar únicamente a quienes cumplen determinadas circunstancias personales o familiares, mientras que la deflactación tiene un carácter general.

Pandiello introduce además un elemento de cautela sobre el debate político. "Todo el mundo agradecería un alivio fiscal", admite, pero recuerda que al mismo tiempo las administraciones anuncian nuevos compromisos de gasto. "No es sensato decir que la universidad va a ser gratuita, que queremos incrementar la financiación de la dependencia o asumir otros compromisos y, al mismo tiempo, bajar los impuestos. Alguien tendrá que explicar de dónde sale ese dinero", concluye.