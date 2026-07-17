"Soy soltero, político y me planteo no casarme en la vida": la singular defensa de Barbón a la mujer de Pedro Sánchez

El presidente del Principado, Adrián Barbón, salió este viernes en defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionó la instrucción judicial que dirige el juez Juan Carlos Peinado. El líder del Ejecutivo asturiano aseguró ser "incapaz" de apreciar los delitos que se atribuyen a Gómez y calificó la investigación de "caótica" y "rozando algunas cuestiones esperpénticas".

Durante la rueda de prensa en la que hizo balance de sus siete años al frente del Principado, Barbón insistió en que analiza el procedimiento "no por razones políticas, sino jurídicas", apelando a su formación en Derecho. "Por más que examino el caso soy incapaz de ver los delitos de tráfico de influencias y malversación", afirmó.

El presidente asturiano sostuvo que la causa gira en torno a una cátedra universitaria que, a su juicio, "cumplió con su misión" y en la que no aprecia un enriquecimiento ilícito. También consideró "muy forzada" la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a una posible malversación vinculada al uso para fines privados de la asistente personal de Gómez.

"¿Cómo se puede presuponer que, porque alguien sea familia mía, ya está haciendo tráfico de influencias?", se preguntó Barbón, antes de dejar una de las frases más llamativas de su comparecencia. "Soy político y soltero y estoy planteándome no casarme en la vida, porque la persona con la que te cases siempre va a estar potencialmente enjuiciada por un delito de tráfico de influencias", ironizó, dando a entender que considera que existe una presunción de culpabilidad sobre los familiares de los responsables públicos.

Barbón también dirigió sus críticas al instructor del caso. Aunque recalcó que siente un "profundo respeto" por las resoluciones judiciales, aseguró que la investigación presenta aspectos que le "escandalizan". Citó expresamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de justificar la retirada del pasaporte de Begoña Gómez por el riesgo de que pudiera huir con ayuda de su escolta.

"¿Cómo se puede ofender así a los policías nacionales y a los guardias civiles, los primeros garantes de la legalidad?", se preguntó. Además, recordó que la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en varias ocasiones las decisiones adoptadas durante la instrucción.

Defensa de la ley de amnistía

El Presidente del Principado también fue preguntado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala, en líneas generales, la ley de amnistía. Aunque admitió que todavía no había leído el fallo y evitó pronunciarse sobre su contenido jurídico, defendió que la situación política en Cataluña ha mejorado de forma evidente desde el proceso independentista.

"La Barcelona y la Cataluña de hoy no tienen nada que ver con las de 2017. Se está recomponiendo el reencuentro y la convivencia, y eso es innegable", afirmó Barbón, quien sostuvo que esa evolución es reconocida incluso por algunos de los sectores más críticos con la política del Gobierno central hacia Cataluña.