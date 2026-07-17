Transportes descarta extender el ancho internacional por la red ferroviaria y omite la opción planteada por la UE para Asturias

El Ministerio de Transportes da carpetazo a la extensión del ancho internacional por la red ferroviaria convencional española.

El estudio de viabilidad que el departamento de Óscar Puente remitirá a la Comisión Europea antes del 19 de julio concluye que la migración de las líneas de ancho ibérico al ancho estándar europeo no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico y desaconseja acometer esa transformación.

Transportes pone por escrito de este modo su posición ya conocida: que no es necesario, según ese departamento, tener ancho europeo.

La decisión tiene repercusión en Asturias, donde el pasado mayo el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, planteó estudiar la posibilidad de prolongar hasta Gijón el ancho internacional mediante la implantación de un tercer carril desde la Variante de Pajares.

Mientras la mayor parte de las líneas de alta velocidad españolas y europeas utilizan el ancho estándar o internacional, de 1.435 milímetros, la red ferroviaria convencional asturiana continúa funcionando mayoritariamente con ancho ibérico, de 1.668 milímetros, el histórico de España y Portugal. Esa diferencia obliga a recurrir a soluciones técnicas para que los trenes puedan circular entre ambas redes, como los cambiadores de ancho o las vías de ancho mixto, también conocidas como triple hilo, que incorporan un tercer carril para permitir el paso de convoyes de ambos anchos.

La Variante de Pajares ya dispone de una de sus dos vías equipada con ese tercer carril.

En mayo, tras visitar Asturias, Bausch puso el foco en la compleja convivencia de anchos en la región y abrió el debate sobre la conveniencia de estudiar si esa solución podía prolongarse hasta Gijón para mejorar la interoperabilidad ferroviaria.

Sin embargo, el estudio elaborado por Transportes cierra ahora esa posibilidad al menos como planteamiento general.

El documento sostiene que una migración completa al ancho estándar exigiría una inversión superior a los 20.000 millones de euros, unas obras que se prolongarían durante cerca de tres décadas y continuas afecciones al tráfico ferroviario. Según el análisis, los beneficios económicos apenas alcanzarían los 40 millones de euros anuales, por lo que concluye que la operación es "claramente desaconsejable" desde el punto de vista socioeconómico.

Además, el Ministerio analiza la posibilidad de implantar el denominado tercer carril o ancho mixto en los corredores europeos y también la descarta. Argumenta que se trata de una solución técnicamente compleja, que genera problemas de explotación ferroviaria y unos costes de mantenimiento superiores a los beneficios que aporta. Asimismo, rechaza utilizar esa fórmula como paso previo a una futura migración al ancho internacional al considerar que también obligaría a realizar cortes de servicio y provocaría importantes dificultades operativas.