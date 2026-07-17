"Vive en una Asturias ficticia": la oposición critica a Barbón tras su balance "demasiado optimista"
Álvaro Queipo (PP): "Ha comparecido para describir una región que muchos asturianos no reconocen."
Carolina López (Vox): "Nada tiene que ver lo que dice con la realidad que sufren los asturianos."
Covadonga Tomé (Somos): "Barbón repite los mismos éxitos siempre, pero omite datos clave que afectan a la sociedad asturiana."
Adrián Pumares (Foro): "El Presidente ha empezado la campaña electoral"
El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó el séptimo aniversario de su llegada al Gobierno para reivindicar la gestión de su Ejecutivo y defender que Asturias "atraviesa una etapa de transformación".
En su comparecencia en Presidencia, repasó algunos de los indicadores que, a su juicio, reflejan esa evolución, como el aumento de la población, la reducción del paro, el crecimiento del PIB y del empleo, la expansión de los centros tecnológicos o la mejora de la conectividad aérea y ferroviaria.
También puso en valor medidas como la Tarjeta Conecta (permite viajar en transporte público por un máximo de 30 euros al mes), la gratuidad de la universidad o el incremento de la inversión en sanidad, educación y dependencia.
Aunque reconoció errores, especialmente por haber sido "demasiado optimista" con algunos plazos, aseguró que el Principado "está en el camino correcto" y defendió que durante estos siete años el Gobierno siempre ha puesto "Asturias por delante".
Ese balance provocó una inmediata respuesta de la oposición. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acusó a Barbón de intentar "ocultar tras la propaganda" un legado marcado por "la tragedia de Cerredo, la mayor carga fiscal para los asturianos, la pérdida de oportunidades y el empeoramiento de unos servicios públicos y sociales que cada vez funcionan peor".
El líder popular aseguró que el presidente dibujó "una Asturias que muchos asturianos no reconocen", aludiendo a las listas de espera sanitarias, la dependencia, la marcha de jóvenes, la situación de las infraestructuras o el rechazo del ancho ferroviario europeo. También calificó de "rectificación parcial, tardía e insuficiente" el anuncio fiscal de Barbón y defendió la deflactación del IRPF como alternativa para aliviar la carga tributaria de las clases medias.
"Una Asturias ficticia", según Vox
En la misma línea se pronunció la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, quien calificó la comparecencia de "nuevo ejercicio de propaganda" y aseguró que el presidente "vive instalado en una Asturias ficticia". Criticó la pérdida de oportunidades para los jóvenes, el abandono del medio rural, la política de vivienda, el deterioro de las infraestructuras y la presión fiscal, además de lamentar la decisión del Ministerio de Transportes de descartar el ancho ferroviario europeo. "Más que una Asturias por delante, lo que tenemos es una Asturias con los asturianos detrás", afirmó.
También la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, rechazó el balance del presidente al considerar que "repite los mismos éxitos de siempre, pero omite datos clave que afectan a la sociedad asturiana".
Le reprochó que siga sin asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo, lamentó la falta de avances en vivienda y reclamó mejores condiciones para los trabajadores de la prevención de incendios, la educación, los cuidados y la sanidad. Además, instó a Barbón a exigir al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna y una mayor inversión en las infraestructuras asturianas, especialmente en la red de Cercanías.
"Barbón inicia la campaña electoral de muestra que vive en una realidad paralela, con un balance lleno de tópicos. No ha sido capaz de dar soluciones a los problemas de Asturias, como la vivienda o infraestructuras", aseguró Adrián Pumares (Foro). "El empeño de seguir apostando por la vía fiscal asturiana hará que los asturianos seamos los españoles que más impuestos pagamos", concluyó.
Los logros del Gobierno, según Barbón
- La creación de un nuevo paisaje económico con más empleo y menos paro. Asturias ha superado un doble listón: menos 50.000 personas desocupadas y más de 400.000 con trabajo. Además, se ha consolidado como un gran polo industrial ligado, entre otras actividades, a la energía eólica, el sector agroalimentario y la defensa. Al mismo tiempo, se han multiplicado los centros de I+D, que han pasado de dos a 16.
- El repunte demográfico. Pese a que todas las proyecciones daban por hecho en 2019 que Asturias bajaría del millón de habitantes, la comunidad ha ganado población y ahora suma 1.024.000 habitantes.
- La revolución de las comunicaciones. Junto con el acierto de la tarjeta Conecta, se plasma en la apertura de la variante de Pajares y la ampliación de la oferta de vuelos del aeropuerto, ahora con 30 destinos directos.
- El compromiso con el medio rural y el cambio climático, reflejado, entre otros logros, en el Pacto por el Medio Rural y el refuerzo de la lucha contra los incendios forestales. Conjuntamente, las consejerías de Gestión de Emergencias y Medio Rural destinan este año más de cien millones a ese objetivo, una cantidad récord.
- La mejora del Estado del bienestar. El apoyo a la sanidad, la educación y los derechos sociales ha sido otra constante de este período. La puesta en marcha de la red de escuelas públicas infantiles Les Escuelines/As Escolías, la mejora de los hospitales comarcales, la atención prioritaria a la salud mental, el proyecto de Nuevo Cabueñes, la implantación de la matrícula gratuita en la Universidad pública a partir de septiembre o la atención a la soledad no deseada forman parte de los avances conseguidos. Barbón también ha destacado el impulso dado esta legislatura a la política de vivienda, una urgencia social. El presidente ha reconocido la necesidad de contener las listas de espera sanitarias y de mejorar la gestión de la dependencia, para lo que ya se está aplicando un programa específico, el Plan Agiliza.
- La defensa de las políticas de igualdad y de rechazo a la violencia machista, con iniciativas pioneras como la creación del centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales Giséle Pelicot. En este mismo apartado, el jefe del Ejecutivo ha subrayado la relevancia de la próxima aprobación de la ley LGTBI.
- La recuperación del orgullo de identidad mediante el apoyo a la cultura y a las lenguas propias, el asturiano y el eonaviego. El reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad ha sido uno de los grandes hitos de este septenio, durante el cual también se ha multiplicado el apoyo económico a los clubes y federaciones deportivas.
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