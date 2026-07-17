"Vive en una Asturias ficticia": la oposición critica a Barbón tras su balance "demasiado optimista"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó el séptimo aniversario de su llegada al Gobierno para reivindicar la gestión de su Ejecutivo y defender que Asturias "atraviesa una etapa de transformación".

En su comparecencia en Presidencia, repasó algunos de los indicadores que, a su juicio, reflejan esa evolución, como el aumento de la población, la reducción del paro, el crecimiento del PIB y del empleo, la expansión de los centros tecnológicos o la mejora de la conectividad aérea y ferroviaria.

También puso en valor medidas como la Tarjeta Conecta (permite viajar en transporte público por un máximo de 30 euros al mes), la gratuidad de la universidad o el incremento de la inversión en sanidad, educación y dependencia.

Aunque reconoció errores, especialmente por haber sido "demasiado optimista" con algunos plazos, aseguró que el Principado "está en el camino correcto" y defendió que durante estos siete años el Gobierno siempre ha puesto "Asturias por delante".

Ese balance provocó una inmediata respuesta de la oposición. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acusó a Barbón de intentar "ocultar tras la propaganda" un legado marcado por "la tragedia de Cerredo, la mayor carga fiscal para los asturianos, la pérdida de oportunidades y el empeoramiento de unos servicios públicos y sociales que cada vez funcionan peor".

El líder popular aseguró que el presidente dibujó "una Asturias que muchos asturianos no reconocen", aludiendo a las listas de espera sanitarias, la dependencia, la marcha de jóvenes, la situación de las infraestructuras o el rechazo del ancho ferroviario europeo. También calificó de "rectificación parcial, tardía e insuficiente" el anuncio fiscal de Barbón y defendió la deflactación del IRPF como alternativa para aliviar la carga tributaria de las clases medias.

"Una Asturias ficticia", según Vox

En la misma línea se pronunció la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, quien calificó la comparecencia de "nuevo ejercicio de propaganda" y aseguró que el presidente "vive instalado en una Asturias ficticia". Criticó la pérdida de oportunidades para los jóvenes, el abandono del medio rural, la política de vivienda, el deterioro de las infraestructuras y la presión fiscal, además de lamentar la decisión del Ministerio de Transportes de descartar el ancho ferroviario europeo. "Más que una Asturias por delante, lo que tenemos es una Asturias con los asturianos detrás", afirmó.

También la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, rechazó el balance del presidente al considerar que "repite los mismos éxitos de siempre, pero omite datos clave que afectan a la sociedad asturiana".

Le reprochó que siga sin asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo, lamentó la falta de avances en vivienda y reclamó mejores condiciones para los trabajadores de la prevención de incendios, la educación, los cuidados y la sanidad. Además, instó a Barbón a exigir al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna y una mayor inversión en las infraestructuras asturianas, especialmente en la red de Cercanías.

"Barbón inicia la campaña electoral de muestra que vive en una realidad paralela, con un balance lleno de tópicos. No ha sido capaz de dar soluciones a los problemas de Asturias, como la vivienda o infraestructuras", aseguró Adrián Pumares (Foro). "El empeño de seguir apostando por la vía fiscal asturiana hará que los asturianos seamos los españoles que más impuestos pagamos", concluyó.