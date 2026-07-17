Vox critica la "negligencia" de la Oficina Económica del Principado ante proyectos estratégicos como los de Indra

El diputado autonómico de Vox Javier Jové ha cuestionado este viernes la utilidad de la Oficina Económica del Presidente del Principado. Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre su papel en la gestión de las grandes inversiones industriales previstas para Asturias, entre ellas la planificada por la multinacional de defensa Indra.

Tras la Junta de Portavoces, Jové ha recordado que el director de este organismo comparecerá por tercera vez en la Cámara para dar cuenta de su actuación y “aclarar su negligencia o su falta de liderazgo”, después de las dudas surgidas en torno al desarrollo de proyectos estratégicos como la implantación industrial vinculada a los terrenos de Barros (Langreo).

"Estamos ante una oficina creada 'ad hoc' para colocar a una persona y que, año y medio después de su puesta en marcha, sigue sin justificar ni su utilidad, ni su presupuesto, ni los resultados de su gestión", ha afirmado el parlamentario de VOX.

Falta de liderazgo

Jové ha criticado la falta de liderazgo del responsable de la Oficina Económica y ha asegurado que, durante el tiempo que lleva en el cargo, "ha sido incapaz de mantener una sola reunión de trabajo con empresas estratégicas como Indra o Santa Bárbara", pese a la importancia que el sector de la defensa puede tener para la reindustrialización de Asturias.

"No nos extraña que proyectos industriales acaben instalándose en otras comunidades autónomas, mientras Asturias pierde oportunidades", ha señalado.

Ancho internacional

El diputado también ha lamentado la decisión del Ministerio de Transportes de descartar la extensión del ancho internacional por la red ferroviaria del noroeste, lo que supone "un nuevo ejemplo del abandono al que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a Asturias".

"Una vez más vemos cómo Asturias queda relegada en las grandes inversiones del Estado mientras todos los esfuerzos se concentran en otros corredores ferroviarios. Los asturianos vuelven a quedarse fuera de un proyecto estratégico para su futuro", ha afirmado.

"Años de abandono"

Jové ha relacionado esta decisión con la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y con el deterioro de las infraestructuras de transporte. "Nos encontramos con un Gobierno sin presupuestos, con inversiones que no se ejecutan y con una red ferroviaria y de carreteras que sufre las consecuencias de años de abandono y de falta de mantenimiento", ha señalado.

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El diputado de Vox ha advertido de que la renuncia al ancho internacional limita las posibilidades de desarrollo logístico e industrial de Asturias y supone perder una nueva oportunidad para mejorar su conexión con los principales corredores europeos.