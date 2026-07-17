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Zapico carga contra la "derecha política y económica" y confía en convencer a Tomé de que vote a favor de la ley de Vivienda

El consejero de IU se implica en la negociación para lograr un acuerdo antes de que finalice el verano, advirtiendo contra "posiciones maximalistas"

Ovidio Zapico, esta mañana

Ovidio Zapico, esta mañana

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, anunció este viernes que se implicará "personalmente" en la negociación para desbloquear la futura Ley de Vivienda del Principado y lograr un acuerdo antes de que finalice el verano.

El dirigente de IU confirmó la ampliación de los plazos de la ponencia parlamentaria para tratar de cerrar un acuerdo con la diputada de Somos Asturias, Covadonga Tomé, cuyo voto resulta decisivo para sacar adelante la norma. Tomé aseguró esta semana que votará en contra si no se añaden sus enmiendas.

Zapico advirtió que afrontará esta recta final "desde el rigor" y sin aceptar "posiciones maximalistas ni chantajes" que pongan en riesgo la seguridad jurídica del texto.

Durante su comparecencia, Zapico cargó con dureza contra quienes, a su juicio, trabajan para que la norma no salga adelante. En concreto, señaló al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlo Paniceres, al que acusó de encabezar la oposición empresarial al proyecto.

La Cámara de Oviedo, por su parte, reclama un debate "sereno" sobre vivienda y reiteró su disposición al diálogo

"Tenemos enfrente a la derecha política y tenemos enfrente a la derecha económica, encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que actúa una vez más como un grupo de presión", afirmó. Según el dirigente de IU, "toda esa gente del mundo del dinero espera el fracaso de la ley y está deseando que la ponencia encalle".

Zapico defendió que Asturias necesita aprobar la que sería la primera Ley de Vivienda de la democracia autonómica. "Desde 1983, cuando tenemos el Estatuto de Autonomía, han pasado ya 43 años y esta sería la primera ley que avanza en derechos para las personas", aseguró.

El Consejero advirtió además de las consecuencias que, a su juicio, tendría que la norma decayera en la Junta General. En primer lugar, sostuvo que impediría blindar por ley el parque público de vivienda y facilitaría repetir procesos de venta del patrimonio público.

También aseguró que el Principado perdería capacidad sancionadora frente a quienes incumplan los límites del alquiler en las futuras zonas tensionadas. Mientras la ley estatal no contempla sanciones para esos supuestos, defendió que la norma asturiana sí permitiría multar a los propietarios que incumplieran la regulación.

Preguntado por las exigencias planteadas por Covadonga Tomé para apoyar la ley, Zapico se mostró confiado en que el tiempo extra concedido a la ponencia permita alcanzar un entendimiento. Aseguró que las propuestas de la parlamentaria "están recogidas ya en el propio texto" y que ahora se trata de buscar "encajes y matices", aunque reiteró que no aceptará modificaciones que puedan debilitar jurídicamente la futura ley.

En ese sentido, insistió en que la prioridad es aprobar una norma "jurídicamente sólida", convencido de que será objeto de recursos. "Sé que va a tener muchos enemigos con mucho dinero y capacidad para movilizar a los mejores bufetes de abogados, e incluso capacidad política para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, como el Partido Popular", afirmó.

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Pese al retraso que supone ampliar la negociación, Zapico confió en alcanzar un acuerdo definitivo y cerró su intervención recurriendo a una cita de Antonio Gramsci: "Frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad".

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