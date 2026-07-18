La Asturias en la Edad Moderna como nunca se había contado llega hoy a los kioscos

Periodo apasionante y, a la vez, extrañamente ignorado, eclipsado por los propios nombres que alumbró, la Asturias de los siglos XVI, XVII y XVIII tiene a partir de hoy una nueva historia actualizada, detallada y narrada de manera rigurosa y divulgativa. LA NUEVA ESPAÑA distribuye hoy junto con el periódico del día y a un precio de lanzamiento de 4,95 euros, el primer volumen de su nueva colección "Asturias en la Edad Moderna (1500-1812)". En total, serán seis libros que se repartirán durante los próximos fines de semana, para recorrer los tres siglos largos que van del desembarco de Carlos V en Villaviciosa, en 1517, al final de la Guerra de la Independencia y a la Constitución de 1812.

Es la crónica de una tierra pobre y arrinconada, la "Siberia del Norte", capaz sin embargo de dar un vivero inagotable de talento. Campomanes, Feijoo, Jovellanos, Pedrayes, Pedro Menéndez de Avilés y una saga asombrosa de marinos, Gaspar Casal o el marqués de Santa Cruz del Marcenado, uno de los grandes estrategas militares de Europa. Locomotoras del progreso del país que no lograron evitar que su tierra natal se quedase atrás.

Porque las dificultades se encadenaron sin tregua. Incendios como el de Oviedo en la Nochebuena de 1521 o el que arrasó Covadonga en 1777. Guerras dinásticas y ajenas que mantuvieron en vilo a una región muy expuesta por mar. Temporales que impedían asentar puertos estables, montañas que asfixiaban y el frío de la Pequeña Edad del Hielo. Y, debajo, causas más hondas: una tierra en manos de muy pocos y sin ganas de invertir en ella, y la ausencia de una burguesía industrial que apostara por el futuro. El Principado cierra el siglo XVIII con cifras desoladoras: el 93% de la riqueza salía del sector primario y apenas el 6% de la industria; de los 70.000 asturianos que formaban la fuerza laboral, unos 61.000 vivían del campo y la ganadería. Con unos 260 reales, era ya la renta per cápita más baja de España: Segovia o Mallorca quintuplicaban esa cifra.

La colección da voz a quienes nunca la tuvieron: campesinos y soldados, artesanos y sirvientes, hidalgos sin blanca, curas de aldea, marineros, ferreros e hilanderas. Pero también se para en algunos nombres propios destacados y completa la visión panorámica de esta época con abundantes y valiosos recursos gráficos.