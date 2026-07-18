Bruselas da más margen a la industria asturiana para reducir sus emisiones

La gran industria asturiana atisba una descarbonización más lenta. Es lo que pedía. La Comisión Europea ha cedido a las presiones de la industria y dará más margen a las empresas para que reduzcan sus emisiones de CO2, ampliando los permisos gratis en el sistema de comercio de emisiones y desacelerando la reducción de permisos disponibles, a cambio de que estas inviertan más en descarbonización, según la propuesta de reforma planteada por el Ejecutivo comunitario.

"La propuesta establece una trayectoria totalmente alineada con los objetivos climáticos de la UE para 2040", defendió el comisario de Clima, Wopke Hoekstra. "Es ambiciosa, pero a la vez recompensa las inversiones ya realizadas", añadió.

El mercado de emisiones.

Creado en 2005, el mercado de emisiones de carbono es una de las piezas centrales de la estrategia de descarbonización de la UE. En la práctica, las empresas de los sectores más contaminantes de la economía, como la industria del acero o la química, con importante peso en Asturias, tienen que pagar por cada tonelada de CO2 que emiten. Las empresas compran permisos de emisión en el mercado. Esos permisos disponibles son limitados y se van reduciendo progresivamente para garantizar así que se rebajan las emisiones. Bruselas planteó ayer que esa reducción sea más lenta para dar más margen a las empresas para cumplir con los nuevos objetivos de descarbonización.

El funcionamiento.

Los permisos se venden en subastas. Las empresas menos contaminantes pueden vender los permisos que les sobran y las más contaminantes pagan más por emitir. Esto sirve de incentivo a la industria para invertir en tecnologías y energías limpias. El precio de esos permisos fluctúa en función del volumen en el mercado. Parte de los permisos que no se venden, con un cierto límite, pueden ser usados gratuitamente para permitir que las empresas europeas compitan con las de otros países fuera del bloque, donde no existe este modelo. En principio, ese modelo debía expirar en 2030. Con la reforma, esto cambia.

La reforma.

La Comisión ha propuesto ampliar los derechos gratuitos, pero con condiciones. Las empresas deberán presentar planes de inversión en descarbonización que hayan sido aprobados por su consejo de administración y que deberán ser verificados por las autoridades nacionales. Las empresas podrán decidir cómo invierten, pero "el 100% de los derechos de emisión gratuitos deberán invertirse en Europa para la descarbonización", destacó Hoekstra. El Ejecutivo presentará una propuesta para aumentar los permisos gratis por valor de 6.000 millones de euros para el periodo entre 2026 y 2030. Además, en aquellos sectores que estén cubiertos por el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, que tasa la huella de carbono de las importaciones, la eliminación gradual de los permisos gratis se ampliará hasta 2038. Ese es el caso del sector del acero.

La siderurgia.

El propio presidente de ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, había reclamado una ampliación de los derechos gratuitos para garantizar el futuro del sector del acero en Europa, con 5.000 empleos directos en Asturias. Sin embargo, la propuesta de reforma no colma las aspiraciones del sector. "Con la eliminación casi total de la asignación gratuita para finales de 2033, la CE prevé que la industria siderúrgica europea se haya descarbonizado para entonces. Sin embargo, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿de dónde provendrán la electricidad y el hidrógeno a precios asequibles? Se sigue pidiendo a las empresas que inviertan miles de millones sin saber si la infraestructura de electricidad e hidrógeno estará lista, si habrá suficiente electricidad limpia disponible o si se suministrará en toda la UE a precios que mantengan la competitividad mundial del acero europeo y sus cadenas de valor", destacó Axel Eggert, director general de la patronal siderúrgica Eurofer.

Gestión de residuos.

En esta revisión, Bruselas ha propuesto que a partir de 2031 se incluya progresivamente el sector de la gestión municipal de residuos en el mercado de emisiones, y más concretamente, su incineración. "La idea es fomentar la prevención de residuos y el reciclaje, haciéndolos más rentables que la incineración y dando un impulso real a la economía circular", explicó Hoekstra.

La aviación.

Es el único sector en el que las emisiones aumentan. Bruselas ha propuesto que a partir de 2029, los vuelos que despeguen desde la UE y vuelen a países situados a menos de 5.000 kilómetros también estén incluidos en el sistema.

Los fondos.

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Bruselas ha planteado que al menos el 50% de los ingresos que los gobiernos europeos reciban de los permisos de emisiones vayan a sectores incluidos en ese mercado para contribuir a su descarbonización. Además, el Banco de Descarbonización Industrial tendrá una financiación de 100.000 millones de euros para abordar proyectos.