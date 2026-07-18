El concurso de fotografía "30 miradas sobre las Cuencas" ya tiene ganador

La fotografía "Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo, ha sido elegida como ganadora del concurso "30 miradas sobre las Cuencas", organizado por Editorial Prensa Asturiana con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias, y la colaboración de Tierra del Agua, con motivo del 30º aniversario de la edición Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA.

Bono regalo Tierra del Agua Manuel Ángel Suárez Calvo recibiendo el premio de un Bono regalo de Tierra del Agua por ser autor de la foto ganadora "Armandina"

"ARMANDINA", Fotografía ganadora del Concurso "30 Miradas sobre las Cuencas / Manuel Ángel Suárez Calvo

El certamen nació con el objetivo de promover la participación ciudadana y poner en valor la identidad de las Cuencas a través de la fotografía. La iniciativa buscó recopilar treinta miradas capaces de reflejar la esencia del territorio desde distintas perspectivas, fomentando el vínculo con las cuencas y otorgando visibilidad al talento creativo de sus habitantes.

"Pozo Sotón, el último destello del carbón", obra de Gema Sánchez González / Cedida a LNE

Tras la deliberación del jurado, se seleccionaron un total de 30 fotografías conforme a criterios de originalidad, calidad técnica y adecuación a la temática del concurso. Entre ellas, "Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo, fue distinguida como la mejor obra del certamen. "Armandina sigue vigilando los chorizos día a día en la vieja cocina donde habitan los recuerdos de su infancia. Y ya van noventa y tantos años", dice el autor sobre su obra, realizada en Campo de Caso.

Como premio, el autor recibirá un bono regalo para dos personas en Tierra del Agua, consistente en dos noches de alojamiento y desayuno, un pica-pica de bienvenida, servicio de habitaciones elaborado por Texu Restaurante y un circuito privado de spa de 50 minutos.

"Donde la piedra guarda memoria y la sidra cuenta historias", de Nacho Rodríguez Fernández / Cedida a LNE

Las treinta fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición que podrá visitarse del 1 al 15 de septiembre en el Salón de Actos del Centro de Innovación y Desarrollo Alto Nalón (CIDAN), en Laviana, dentro de su horario habitual de apertura.

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Con esta iniciativa, Editorial Prensa Asturiana conmemora el 30º aniversario de la edición Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA y refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio natural, cultural y social del territorio.