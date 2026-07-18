30 Miradas sobre las Cuencas
El concurso de fotografía "30 miradas sobre las Cuencas" ya tiene ganador
Manuel Ángel Suárez Calvo resulta el vencedor del certamen, organizado por LA NUEVA ESPAÑA con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias y la colaboración de Tierra del Agua nLas 30 obras seleccionadas por el jurado se expondrán en el CIDAN, del 1 al 15 de septiembre
A.A.
La fotografía "Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo, ha sido elegida como ganadora del concurso "30 miradas sobre las Cuencas", organizado por Editorial Prensa Asturiana con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias, y la colaboración de Tierra del Agua, con motivo del 30º aniversario de la edición Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA.
Bono regalo Tierra del Agua
Manuel Ángel Suárez Calvo recibiendo el premio de un Bono regalo de Tierra del Agua por ser autor de la foto ganadora "Armandina"
El certamen nació con el objetivo de promover la participación ciudadana y poner en valor la identidad de las Cuencas a través de la fotografía. La iniciativa buscó recopilar treinta miradas capaces de reflejar la esencia del territorio desde distintas perspectivas, fomentando el vínculo con las cuencas y otorgando visibilidad al talento creativo de sus habitantes.
Tras la deliberación del jurado, se seleccionaron un total de 30 fotografías conforme a criterios de originalidad, calidad técnica y adecuación a la temática del concurso. Entre ellas, "Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo, fue distinguida como la mejor obra del certamen. "Armandina sigue vigilando los chorizos día a día en la vieja cocina donde habitan los recuerdos de su infancia. Y ya van noventa y tantos años", dice el autor sobre su obra, realizada en Campo de Caso.
Como premio, el autor recibirá un bono regalo para dos personas en Tierra del Agua, consistente en dos noches de alojamiento y desayuno, un pica-pica de bienvenida, servicio de habitaciones elaborado por Texu Restaurante y un circuito privado de spa de 50 minutos.
Las treinta fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición que podrá visitarse del 1 al 15 de septiembre en el Salón de Actos del Centro de Innovación y Desarrollo Alto Nalón (CIDAN), en Laviana, dentro de su horario habitual de apertura.
Con esta iniciativa, Editorial Prensa Asturiana conmemora el 30º aniversario de la edición Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA y refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio natural, cultural y social del territorio.
Autores y obras seleccionadas
- Manuel Ángel Suárez Calvo, por Armandina.
- Francisco Pérez Santamarina, por Entre el gigante de hierro y Pedaleando la historia.
- Álvaro Hurtado Molero, por El prau.
- Gema Sánchez González, por Pozu Sotón, el último destello del carbón.
- Rosa María Fernández Prieto, por Belleza Helada.
- Silvia Alonso Díaz, por El Despegue.
- Valentín Fernández Suárez, por Majada de La Gallera y Aurora Boreal.
- Fran Granados Pérez, por In Memorian.
- Alfredo Figueroa Fernández, por Susurros del Otoño y Otoño gélido.
- Pablo Rodríguez Anguís, por Tierra de Rally.
- Julio César Alonso Paniagua, por Puente sobre el Nalón.
- Felipe González Coto, por Mártires de Valdecuna y Red One.
- Carlos Álvarez Castañón, por Carbonos sobre la luz de mediodía.
- Jonatan Da Silva García, por Furia nocturna y L’Españeu.
- Nacho Rodríguez Fernández, por Donde la piedra guarda memoria y la sidra cuenta historias.
- José Montes del Cuadro, por Castillete Plano Minas de Figaredo años 50.
- Luis Alberto Díaz Mejido, por Granizo, nubes y sol sobre el pozo.
- Javier Castro Nido, por Pozo Villar y Otoño en Redes.
- José Luis Antuña Fernández, por Cabaña en la nieve.
- Ignacio Varela Egido, por Industrialización Colorida.
- Camilo Alonso Cadenas, por Vacas al atardecer en Cotobeyo y Fría mañana de mercado.
- Lucía Ania Bartolomé, por Otra perspectiva de la minería.
- José Manuel Rodil García, por Senderos del carbón, Laviana.
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