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Estudia auxiliar de enfermería con Unendo, una profesión con alta demanda laboral

El centro roza el lleno en sus ciclos tras el éxito de sus jornadas de orientación, con las últimas plazas disponibles

Prácticas de auxiliar de enfermería en Unendo.

Prácticas de auxiliar de enfermería en Unendo. / Cedida a LNE

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R. S.

El centro de Formación Profesional Unendo revoluciona el mapa educativo asturiano con su apuesta por los ciclos formativos con más demanda en el mercado, entre estos estudios destaca Cuidados Auxiliares de Enfermería. Una de las profesiones más solicitadas por el tejido empresarial asturiano con un 100% de inserción laboral.

La gran novedad en Grado Superior es la incorporación del ciclo en Acondicionamiento Físico, que se suma a la oferta deportiva y social junto a Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) y Educación Infantil. En el ámbito tecnológico de alta empleabilidad, el centro cuenta con plazas en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Por su parte, la modalidad de Grado Medio ofrece plazas en el ciclo ya mencionado de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), y otros ciclos tan demandados como Guía en el Medio Natural y Sistemas Microinformáticos y Redes.

Además, Unendo apuesta por la FP del futuro con su especialización en Inteligencia Artificial y Big Data. Este nuevo curso de especialización está diseñado para dotar a los alumnos de las competencias tecnológicas más demandadas en el mercado actual.

El elevado interés registrado en las últimas semanas ha situado al centro muy cerca de completar su oferta para el próximo curso. No obstante, las personas interesadas en alguno de estos ciclos o en el nuevo curso de especialización todavía pueden informarse sobre las plazas disponibles y conocer de primera mano la propuesta formativa de Unedo

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