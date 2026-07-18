Primer ganador del premio semanal de 1.000 euros de LA NUEVA ESPAÑA

El primer premio veraniego de LA NUEVA ESPAÑA ya tiene ganador. En un sorteo celebrado ayer en la sede central del periódico, ante el notario Joaquin Tejerina Nuño, la ovetense María del Pilar Calvo Alfaro fue proclamada ganadora del sorteo de 1.000 euros netos.

El gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos coches Nissan Juke. Aspirar a estos galardones es muy sencillo. Los domingos del verano se publican con LA NUEVA ESPAÑA unas páginas-cartilla (mañana saldrá la segunda). Y a lo largo de la semana siguiente –de lunes a viernes– se publica cada día un cupón que debe ser pegado en la página-cartilla.

En la parte inferior de la página-cartilla aparece un resguardo. El participante ha de cubrir ese resguardo con sus datos personales. A continuación, entrega el resguardo en su kiosco habitual, entre el domingo y el martes de cada semana. O bien lo hace llegar a LA NUEVA ESPAÑA por correo o depositándolo en la urna instalada en la sede del periódico en Oviedo, hasta el jueves a las 20.00 horas.

Todos los resguardos recogidos entran en un sorteo ante notario. Quien resulta ganador debe, entonces, presentar la página-cartilla con los cupones reunidos. Cada cupón equivale a 200 euros de premio. En consecuencia, para optar a los 1.000 euros hay que pegar los cinco en la cartilla. En caso de que se consigan menos, el premio se calculará a razón de 200 euros por cupón.

Estos premios semanales de 1.000 euros netos constituyen la gran novedad de esta edición: una oportunidad inédita de llevarse el alegrón del verano. La página-cartilla de cada domingo debe ser conservada, para a continuación reunir los cupones que aparecen de lunes a viernes. El sábado se publica un cupón comodín, que sustituye a cualquiera de los semanales que el lector no haya podido conseguir. Los 1.000 euros se entregarán íntegramente al ganador, dado que la retención fiscal correrá a cargo de LA NUEVA ESPAÑA.

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Los nombres de los ganadores se publican los sábados en el periódico y en sus canales oficiales.