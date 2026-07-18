El problema de las vacantes de director en los centros educativos: las cinco medidas con las que Asturias quiere solventarlo

Cinco son las medidas que se están impulsando desde la Consejería de Educación para hacer frente a las vacantes para asumir las direcciones de centros en el Principado. La primera de ellas tiene que ver con una formación en el desarrollo de la función directiva "cada vez más actualizada y cercana a las necesidades del día a día de los centros", explican desde el departamento que dirige Eva Ledo. Junto a ello también se elaborarán "guías y aplicaciones de apoyo" para acompañar a los profesionales en cargos directivos. Para el próximo curso son 45 las plazas pendientes de cubrir, lo que obligará a recurrir a un nombramiento extraordinario, que es el procedimiento que contempla la ley cuando queda desierto el concurso de méritos ordinario, un problema habitual en los últimos años y que los docentes achacan al exceso de carga burocrática y la falta de atractivo para ocupar esos puestos.

Otra de las medidas de la Consejería de Educación para atajar que se produzcan nuevas vacantes pasa por el respaldo administrativo a las direcciones unipersonales, además de mantener una "escucha permanente" tanto de forma directa a los propios directores como a sus comités de representación. Todas estas medidas se suman, defienden fuentes de la Consejería, a las contempladas en el pacto "Asturias Educa" en favor de una "desburocratización" de la enseñanza pública para que el cargo de dirección resulte "más atractivo".

Solo un curso escolar

Fuentes de la Consejería recuerdan asimismo que el nombramiento extraordinario de direcciones de centros educativos es el procedimiento normativo y que el Servicio de Inspección Educativa realiza una propuesta, basada en criterios exclusivamente técnicos y pedagógicos, y la consejería nombra a esa persona. Ese cargo, añaden, se ocupa por comisión de servicios durante un periodo que puede ser "de entre uno y cuatro años", aunque la consejería viene haciéndolo por un solo curso escolar hasta que se convoca un nuevo procedimiento ordinario.

Desde el departamento que dirige Eva Ledo sostienen que estas vacantes en las direcciones es algo que se viene repitiendo "desde hace años", si bien los datos de los últimos cursos permiten comprobar que se están reduciendo esos nombramientos extraordinarios. Si en el curso 2022-2023 fueron 77 los nombramientos extraordinarios, para el 2026-27 se prevé que sean 45, lo que supone un 41,5% menos respecto a hace un lustro. Las vacantes para las plazas de director en el curso 2023-24 obligaron a realizar 57 nombramientos extraordinarios mientras que en el curso siguiente fueron ya siete menos, 50 en total. El año pasado subió a 56 nombramientos, pero del total, solo 37 fueron por ausencia de candidaturas, aclararon desde Educación.

Circular para el curso 2026-2027

Además, la nueva circular de inicio de curso establece, entre sus principales objetivos, impulsar medidas para reforzar la autoridad del profesorado y el reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa, en especial, por parte del alumnado y las familias.

Asimismo se contempla la mejora de la convivencia y del bienestar emocional, el impulso a la inclusión educativa y el desarrollo de la coeducación. Asimismo, el documento incorpora novedades orientadas a fortalecer la adquisición de competencias por parte del alumnado y se concreta el desarrollo de las actividades extraescolares. En este ámbito, la consejería continuará desarrollando estrategias de prevención, detección temprana e intervención, al tiempo que reforzará la formación permanente del profesorado y pondrá a disposición de docentes y familias nuevos materiales y recursos de apoyo.

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El próximo curso también permitirá culminar algunas de las medidas previstas en Asturias Educa, entre ellas el incremento de las plantillas para reforzar la atención a la diversidad, la reducción de las ratios por aula, el avance en la desburocratización de los centros y la aprobación de desarrollos normativos pendientes, como el decreto de equidad.