Queipo (PP) propone al Gobierno regional “deflactar el IRPF para todos los asturianos” y facilitar las deducciones

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha planteado hoy al Gobierno regional dos medidas para aliviar la carga fiscal de los asturianos. Por una parte, “deflactar el IRPF para todos los asturianos”; por otra, ”deflactar el límite de renta que afecta a las deducciones a las que un asturiano pueda acogerse”.

A juicio de Queipo, “no tiene sentido que, por una pequeña subida salarial, que es falsa, que es consecuencia del aumento del coste de la vida, cientos de familias en Asturias se queden sin poder aspirar a miles de euros en deducciones, y, por supuesto, un ahorro en el pago de impuestos”.

El líder popular sostiene que la estructura fiscal implantada por el Ejecutivo autonómico “ha castigado durante estos años a las clases medias asturianas”. Y ha criticado que el Gobierno de Barbón, “de la mano de Izquierda Unida, ha preferido siempre castigar y exprimir a los asturianos antes que buscar rebajas fiscales y políticas que ayuden a esas clases medias”.

Barbón, en "una realidad paralela"

El líder popular se ha referido al balance que el presidente autonómico, Adrián Barbón, realizó este vienes sobre sus siete años al frente del Principado. A juicio de Queipo, el discurso de Barbón describe “una realidad paralela”. “Lo que nos expuso -indicó el presidente regional del PP- es una Asturias que no existe, y entiendo que tenga que vendernos una Asturias que no existe porque lo que verdaderamente tampoco existe es su gestión”.

Queipo ha calificado de “insulto a todos los asturianos” el que el Gobierno autonómico “se acuerde ahora de las clases medias”. Y ha añadido que esta franja de población “lleva siete años de Gobierno de Barbón sufriendo con unos impuestos que las han castigado de forma permanente”. Es “ahora que llegan las elecciones”, argumentó el máximo responsable del PP, cuando “el señor Barbón se acuerda de las clases medias y dice que va a tomar medidas”.

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Este pasado viernes, Adrián Barbón declaró que la deflactación que propone “la derecha” es “un engañabobos para conseguir que quienes ganamos más paguemos menos impuestos”. Queipo ha replicado hoy que “el verdadero engañabobos es ver a Adrián Barbón diciendo ahora que defiende exactamente lo contrario de lo que ha hecho en los últimos siete años”. En opinión del político popular, ese cambio de discurso “no responde a que haya descubierto ahora qué es la inflación y cómo afecta a las familias, sino a los datos que le dan las encuestas”.