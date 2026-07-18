Reforzar la autoridad del profesorado, rebajar las horas de docencia en Infantil y Primaria, y limitar deberes y el uso del libro: las líneas clave del próximo curso escolar en Asturias

La Consejería de Educación ha remitido a los centros la circular de inicio del curso 2026-2027, marcado por la aplicación de los compromisos del pacto "Asturias Educa", alcanzado con los sindicatos a raíz de las huelgas docentes. El documento sitúa entre sus prioridades el refuerzo de la autoridad del profesorado, la mejora de la convivencia y del bienestar emocional, la inclusión, la coeducación y la adquisición de competencias. En el ámbito organizativo, la principal novedad será la reducción de 25 a 23 horas lectivas semanales para los maestros de Infantil y Primaria.

Más autoridad y menos burocracia

El refuerzo de la autoridad docente ocupa un lugar central entre los objetivos institucionales. La circular sostiene que el profesorado, además de la autoridad derivada de sus conocimientos, está investido de una autoridad institucional por ejercer “la función primordial de la docencia” y ser garante inmediato del derecho a la educación.

“Durante el año académico 2026-2027 se implementarán diversas medidas orientadas a reforzar la autoridad del profesorado y su papel preponderante en la organización y gobernanza de los centros docentes”, señala el documento. Educación vincula este objetivo con la bajada de ratios, el futuro decreto de equidad, una mayor autonomía organizativa y la continuidad de la desburocratización administrativa de los centros.

Actividades extraescolares

La condición de autoridad pública se refuerza expresamente para excursiones, viajes y otras actividades desarrolladas fuera de los colegios e institutos. Los tutores legales deberán reconocer la autoridad del docente acompañante y trasladar esa obligación a los menores durante la actividad. El profesorado contará, además, con asistencia y defensa jurídica cuando se abra contra él un procedimiento penal relacionado con el ejercicio de sus funciones en actividades fuera del espacio escolar.

La circular desarrolla con mayor detalle las actividades complementarias y extraescolares, una regulación reclamada por los centros. Fija ratios de acompañamiento, exige un mínimo de dos docentes en las salidas que ocupen más de un periodo lectivo y garantiza doce horas de descanso entre la finalización de una actividad y la incorporación al trabajo al día siguiente.

También distribuye responsabilidades entre Administración, centro, profesorado, alumnado y familias. Los tutores legales deberán comunicar información médica relevante y asumir los gastos derivados de daños materiales o de un regreso anticipado por mal comportamiento.

Dos horas lectivas menos en Infantil y Primaria

Como ya había acordado el Principado, los maestros pasarán de 25 a 23 horas lectivas semanales, una reducción que se aplicará por primera vez durante el próximo curso. Para facilitar su aplicación, da algunas pautas para esta reducción en Infantil y Primaria. El documento precisa que la reducción supone, con carácter general, dos horas menos de docencia, aunque también pueden computarse recreos, atención al transporte escolar o determinadas coordinaciones. De esta forma, pone de ejemplo, que el recorte podría ejecutarse de la siguiente manera: "1 sesión lectiva de docencia de 1 hora, otra de 45 minutos y 1 recreo de 15 minutos, o configuraciones similares".

Salud mental, convivencia e inclusión

El Principado prevé reforzar las estrategias de prevención, detección temprana e intervención ante problemas de salud mental. La atención del Colegio Oficial de Psicología se extenderá al tercer ciclo de Primaria y se mantendrá el teléfono de intervención en crisis para centros educativos.

En materia de acoso, todos los centros deberán disponer de un plan de prevención y la Consejería pondrá a su disposición una aplicación digital para registrar, gestionar y tramitar los protocolos. Las situaciones de posible acoso deberán abordarse en un plazo máximo de cinco días.

La inclusión se apoyará en diez aulas de inmersión lingüística y en el programa de “Aulas abiertas”, que funcionará en 33 colegios públicos para atender principalmente a alumnado con autismo, trastornos del desarrollo o graves dificultades de comunicación. También se impulsarán los “patios dinámicos inclusivos”.

Lectura, deberes y menos dependencia del libro

La adquisición de competencias constituye otra prioridad. Cada materia deberá concretar el tiempo dedicado a la lectura y fomentar recursos como las bibliotecas. La circular también pide reforzar la coordinación docente, la resolución de problemas y el trabajo conjunto desde diferentes áreas, apostando por un método interdisciplinar.

Los colegios e institutos deberán fijar criterios comunes sobre los deberes, con tiempos diarios o semanales ajustados a la edad y evitando, “en la medida de lo posible”, encargarlos en puentes y vacaciones. Las tareas tendrán que poder realizarse de forma autónoma, ser accesibles y no agravar la brecha digital. El documento advierte de que “un volumen excesivo de deberes puede tener como consecuencia un aumento de la inequidad educativa”.

Educación reclama además avanzar “hacia la reducción de los libros de texto como único material de consulta y trabajo del alumnado”. Los centros deberán impulsar metodologías innovadoras y utilizar materiales propios, recursos digitales y plataformas educativas como alternativas al manual tradicional.

Lectura, igualdad y nuevas etapas

El próximo curso continuará la implantación de la red autonómica de escuelas infantiles de cero a tres años y avanzará el decreto que regulará su organización. La circular mantiene el apoyo al asturiano o al eonaviego en todas las etapas, y mantiene la instrucción de dedicar a esta materia "entre tres o cuatro horas semanales" en total a lo largo del paso por el segundo ciclo de Infantil de los alumnos de 3 a 6 años. Igualmente, prevé culminar la norma sobre la oferta y evaluación de la nueva Formación Profesional.