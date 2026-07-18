La sala de 112 de Asturias atendió en junio más de 2.000 llamadas diarias: estos son los motivos de emergencia más frecuentes
Bomberos de Asturias realizó en este periodo 1.139 salidas para diferentes intervenciones
La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 62.546 llamadas el pasado mes de junio. La media diaria de llamadas fue de 2.085. La mayor parte, en concreto 44.105, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 3.063 llamadas informativas y 2.619 llamadas de trabajo.
Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 25.028 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.804 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 3.465 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 677 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 834 incidentes.
Diecinueve parques de bomberos y tres helicópteros
Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de junio, realizaron un total de 1.139 salidas a distintas intervenciones, 323 para incendios, de las cuales 223 salidas fueron para incendios forestales y 100 para incendios urbanos. Entre otras, también se realizaron 50 salidas para rescates, 9 para rastreos y 36 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 445 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente para retirada de himenópteros.
Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales
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