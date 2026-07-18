Sergio Hidalgo, alcalde de Salas: "Finalizar la autovía a La Espina es clave para Salas y el suroccidente"

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, trabaja con optimismo para seguir logrando aumentar la presencia empresarial en el concejo, a la vez que aumenta la población.

–¿Cuáles son las iniciativas que se lllevan a cabo ahora, y que impacto tendrán en la vida de los vecinos ?

–Lo que más puede beneficiar ahora es el fin de la de autovía Oviedo-La Espina, en el tramo Cornellana-Zorrina, para que vertebre todo el occidente y el suroccidente. Internet llega de forma digna a todo el concejo y es fundamental que haya suelo industrial para las empresas. El municipio se dio a conocer con una buena campaña y ahora casi todo el mundo conoce y sabe donde está Salas.

–¿Qué proyectos hacen de Salas un lugar atractivo para que los jóvenes se queden?

–Creo que son las comunicaciones. Estamos a 25 minutos de todo (el centro de Asturias, el aeropuerto, la playa). A la vez somos una zona rural, tranquila, en un área con los servicios mínimos cubiertos, escuela y educación a todos los niveles hasta el bachillerato, centros de salud, pediatra. Pero sobre todo, lo fundamental es ser atractivos para que las empresas se instalen, que haya empleo es fundamental para la lucha contra la despoblación. en la que estamos empeñados.

–La digitalización y la sostenibilidad marcan el futuro en muchas zonas ¿es el caso de Salas?

–Estámos trabajando mucho, por ejemplo, en hacer un turismo eficiente y moderno, un turismo más inteligente, adecuado a los tiempos en los que estamos. Estamos también trabajando en el ámbito de las infraestructuras locales. Tenemos muchos núcleos de población, y hay que intentar mejorar esas infraestructuras que todavía quedan pendientes para hacer más fácil la vida a los ciudadanos.

–¿Qué legado le gustaría dejar en el concejo?

–Sobre todo me gustaría dejar una actividad económica potente, con crecimiento empresarial, y seguir avanzando en el aumento de población que estamos logrando. Se trata de poner muchas pequeñas piedras y seguir mejorando. Ese es el mejor legado para Salas,