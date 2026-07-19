La "Amuravela de Oro" abre los ojos y el corazón a la esencia de lo humano

Cudillero ha vuelto hoy a abrir los ojos, los brazos y el corazón a los valores más esenciales del ser humano en la entrega de los premios “Amuravela de Oro”, en su 47º edición.

La historiadora del Arte Yayoi Kawamura (japonesa afincada en Asturias), la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol de Cudillero recibieron las distinciones que cada año, desde 1980, concede la Asociación Amigos de Cudillero.

“Ya hemos entregado 92 amuravelas de oro”, destacó en su discurso Juan Luis Álvarez del Busto, incombustible presidente de Amigos de Cudillero, quien aprovechó para expresar su “agradecimiento a todos aquellos que trabajan en favor de Cudillero y Asturias”. El acto tuvo como escenario el hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco, donde se congregaron más de 200 personas.

Un pueblo sojuzgado

La nota más singular la puso la presencia de varios niños y niñas saharauis que pasan en Asturias unas “vacaciones en paz” (en algunos casos, las primeras de sus cortas vidas) gracias al impagable trabajo que desde 1995 desarrolla la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Su presidente, Alberto Suárez Montiel, se mostró emocionado al abogar por unas nuevas generaciones de gentes de este castigado pueblo “a las que no queremos refugiadas, sino libres”.

El papel de la entidad galardonada fue glosado por Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo y, actualmente, presidenta de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La académica asturiana hizo hincapié en que nunca se ha cumplido el compromiso de que el pueblo saharahui pudiera pronunciarse, mediante un referéndum, sobre su estatus (incluso sobre una eventual independencia). Asimismo, subrayó que “reconforta mucho la generosidad y la entrega desinteresada de las personas que trabajan por esta justa causa, incluso a costa de renunciar a su descanso y su vida personal”.

Una nueva imagen en la procesión de San Pablo de 2027

Por parte de la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol de Cudillero, recibió la insignia y el diploma otra figura inagotable aunque aún joven, Manuel Alfredo Fernández Albuerne, hermano mayor de la institución desde su fundación, en 1990. En su discurso, tuvo un recuerdo para dos sacerdotes claves en el impulso inicial de la entidad: el por más de 50 años párroco de Cudillero, José Pérez Barcia; y el carmelita Antonio Mingo.

En su glosa de la Cofradía, Luis José Fernández Candanedo, párroco de Pola de Laviana con raíces pixuetas, indicó que la organización distinguida “representa la paciencia, el trabajo, el compromiso, la constancia y la fidelidad”, y sembró la curiosidad entre el público al anunciar una “innovación” relevante para el 30 de junio de 2027, cuando en la procesión de San Pablo se recuperará “una imagen que hace mucho años que el pueblo no ve”.

El besugo crudo de Yayoi Kawamura

La tercera galardonada, la profesora universitaria de Historia del Arte e investigadora Yayoi Kawamura, impregnó su sencillo, sutil y divertido discurso con el saber estar y la profunda sabiduría que viene emanando desde su llegada a Asturias, hace 48 años. El jurado quiso distinguir “su larga trayectoria investigadora en torno al patrimonio histórico asturiano y pixueto, así como su papel como embajadora de Asturias en Japón".

Kawamura relató su primera visita a Cudillero, en diciembre de 1977; su degustación (con otros amigos japoneses) de un “delicioso” besugo crudo; y su investigaciones de una imagen de la Virgen del Rosario llegada de Filipinas, cruzando dos océanos y con un naufragio de por medio, que en la actualidad es venerada en una ermita de la localidad de Lamuño, donde también reposan los restos del indiano asturiano que adquirió la talla. “Gracias a la mirada experta de la profesora Kawamura, nuestro patrimonio se ha enriquecido”, aseveró su glosadora, Otilia Requejo, arqueóloga y delegada de Bienes Culturales de la Diócesis de Asturias.

Una manera de decir "gracias"

Condujo el acto con fluidez la periodista radiofónica Patricia Rodríguez. La presencia institucional estuvo encabezada por la consejera de Educación, Eva Ledo, y los alcaldes de Oviedo, Alfredo Canteli; de Avilés, Mariví Montereserín; de Cudillero, Carlos Valle; y de Soto del Barco, José Manuel Lozano. Por parte del Principado también acudió la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto. La Junta General del Principado estuvo representada por su vicepresidenta, Celia Fernández. Por parte de LA NUEVA ESPAÑA, asistieron el ex director general José Manuel Vaquero y el subdirector Evelio González Palacio, a su vez miembro del jurado.

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Cerró el acto el alcalde de Cudillero, quien elogió a los galardonados, resaltó la labor de Amigos de Cudillero y destacó que la concesión y entrega de las Amuravelas constituyen “una manera que tiene la gente de Cudillero de detenerse, mirar a quién tienen al lago y decirles: ‘Gracias’”.