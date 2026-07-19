"Asturias en la Edad Moderna" triunfa en los kioscos: "Es extraordinaria"

Una historia "apasionante" en una publicación "extraordinaria". Con ese entusiasmo recibieron ayer los lectores de LA NUEVA ESPAÑA el lanzamiento del primero de los seis volúmenes de la colección "Asturias en la Edad Moderna (1500-1812)", que este sábado arrasó en los kioscos y que promete seguir con el tirón hoy, segundo día de distribución.

Toda Asturias aplaudió el nuevo proyecto editorial. Así sucedió en Oviedo. La primera entrega, titulada "Una tierra herida y la primera mirada a América", despertó el interés del público por una etapa fundamental para comprender la evolución histórica del Principado. Paula Palazón destacó la importancia de acercarse al pasado de la región y valoró especialmente uno de los episodios recogidos en el libro. "Es súper importante conocer la historia de Asturias y es muy bonito el desembarco de Tazones", señaló.

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En la misma línea se expresó Vivian Rodríguez, quien subrayó el valor de profundizar en los orígenes de la comunidad. "Es muy importante conocer nuestros orígenes y son tres siglos muy importantes para la historia de Asturias. Todo lo que sea investigar nos enriquece", afirmó.

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En Gijón, la publicación también cayó con muy bien pie. En el kiosco del Muelle, ubicado en la calle Linares Rivas se agotaron las existencias. Así lo contó su responsable, Ignacio González. "Hasta mañana (por hoy) no me queda nada ya", afirmó. "Ha generado mucho interés ya que incluso después de vender todos los ejemplares hubo un par de señores que preguntaron por ello", añadió. En la misma línea se mostró su mujer, Noelia Menéndez, que también es kiosquera. Ella gestiona un puesto de venta en la calle Adaro. "Me han preguntado mucho por ello, la verdad es que está interesante", contó la mujer.

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Joaquín González es un lector langreano de LA NUEVA ESPAÑA "de toda la vida". En los últimos días le interesaron mucho los artículos sobre la Asturias de la Edad Moderna, explica. "Es algo un poco distinto a la actualidad habitual", recalca. Por este motivo, se animó a hacerse con el primer volumen de la colección "Asturias en la Edad Moderna", que desde este fin de semana está ya en los quioscos. "Siempre está bien tener más conocimiento sobre la cultura de tu región". "Además", añade González, "se trata de una etapa poco conocida, al menos por mí. Siempre oyes hablar del Reino de Asturias, pero no de lo que pasaba en siglo XVI, XVII… Seguro que es interesante". En el kiosco de Cefe, en Sama, Lola Cuello también destaca la buena acogida del libro.

El avilesino Luis Antonio Salvador Aller es una enamorado de la Historia y estaba esperando la llegada del nuevo coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre "Asturias en la Edad Moderna". Es más, destacó la presencia de Avilés en el primer tomo por el simple hecho de dedicar un importante apartado al pintor avilesino Carreño Miranda. "Siempre que viajo y visito pinacotecas pregunto por si tienen algún Carreño", señaló Aller, que se declaró apasionado de la historia y la pintura relacionada con Avilés. "Llevo mucho tiempo leyendo sobre la historia y la pintura y esta colección me viene muy bien para ampliar mi colección", indicó el avilesino, que no duda en afirmar que se conoce la vida y obra de Carreño Miranda, discípulo de Velázquez, y también de Pedro Menéndez, que es el Adelantado de La Florida. Aller se detuvo en el capítulo "Carreño Miranda y el retrato deslumbrante del rey niño" en alusión a una de las obras más conocidas del pincel avilesino, el cuadro de Carlos II cuando tenía con diez años. Para después continuar por el siguiente: "Avilés, villa cosmopolita".

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José María Martínez no dudó en destacar la obra por su labor didáctica y necesaria para indagar en este periodo histórico. "Nunca es tarde para seguir aprendiendo", señaló el avilesino con el periódico del día y el primer tomo en sus manos mientras caminaba por El Parche. "Por lo que vi hasta ahora, las fotos son extraordinarias", apuntó no sin antes remarcar que la Edad Moderna, con sus peculiaridades, es "una época apasionante" de la Historia.

La nueva colección también tuvo en Pola de Siero excelente acogida entre los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. "He vendido muchos ya a lo largo de la mañana y como continúa la promoción este domingo, seguro que mañana vendo más", señalaba en el poleso quiosco Milenium su responsable, Elda Gallego. "Estas promociones siempre tienen buena acogida, la gente suele coleccionar", indicaba. Como en el caso de uno de sus clientes, Carlos González, que salió de casa sin dinero y dio la vuelta para hacerse con la primera entrega de este nuevo proyecto editorial. "Son sencillos, divulgativos, fáciles de leer y muy ilustrativos; ya tengo la colección anterior y seguiré con esta", afirmaba dispuesto a pagar su ejemplar.

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Maestro jubilado de Cangas del Narcea, Paco Veiga es comprador diario de LA NUEVA ESPAÑA y este sábado se sorprendía con el primer libro de la colección "Asturias en la Edad Moderna 1500-1812". Reconocía que hacía tiempo que no adquiría ningún libro de historia y que la colección le llamó la atención. "Leo bastante sobre historia y al centrarse la historia de Asturias, me parece una colección interesante", añadía. Cuenta que en su casa tiene una gran biblioteca, ya que es un ávido lector. Además, habiendo sido profesor de Sociales y su mujer, ya fallecida, de Historia, asegura que es una temática que le resulta muy atractiva y de la que considera que deben seguir publicándose libros para llegar a las generaciones más jóvenes.

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El primer volumen de la colección volverá a estar hoy disponible para los lectores junto con el periódico a un precio de 4,95 euros.