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Atasco kilométrico por las obras del Huerna justo antes de que empiece la final del Mundial: "No llegamos al partido"

Los conductores se quedaron parados en sentido a Asturias

El atasco kilométrico, este domingo, en la vertiente leonesa del Huerna, justo antes del túnel del Negrón.

El atasco kilométrico, este domingo, en la vertiente leonesa del Huerna, justo antes del túnel del Negrón. / LNE

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

Parece que todo el mundo se puso de acuerdo para cruzar el Negrón a la misma hora, con el tiempo justo para llegar el partido de España en la final del Mundial. Pero quizás no se acordaban de que el principal túnel de la autopista del Huerna sufre afecciones por las obras de remodelación, cuyo plazo de ejecución se está alargando.

Poco despues de las 20.00 horas, el atasco hacia Asturias era ya kilométrico. "Llevamos parados un rato y todavía queda como un kilómetro para cruzar el tunel", explicó uno de los conductores afectados desde la vertiente leonesa de la autopista de pago-.

La AP-66 (Huerna), donde continúan las obras de modernización y adaptación de varios túneles, solo tiene a día de hoy un carril de circulación en sentido Asturias por esos trabajos. Esas actuaciones ya han provocado retenciones en varias operaciones de salida y retorno al obligar a canalizar el tráfico por un único tubo en determinados tramos.

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Hoy, volvió a repetirse la estampa pero con una final mundialista por el medio. "No llegamos al partido", lamentó uno de los conductores. El Negrón es el túnel más afectado por unas obras que ya deberían haber concluido, pero que finalizarán en noviembre.

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