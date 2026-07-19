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Pedro de Silva

Pedro de Silva

Cuando escribo este billete aún no ha empezado el partido del año, tal vez de la década. Tanto España como Argentina tienen argumentos futbolísticos sobrados para ganarlo a lo gran campeón. Son obvias mis preferencias, pero en el fondo del fondo el desenlace no tiene tanta importancia: los dos equipos han ganado ya, uno contra Francia y otro contra Inglaterra, en partidos soberbios, mostrando su particular genio y su respectivo modo de entender la idea de equipo. Con todo lo visto, si fuera una partida de ajedrez yo daría tablas, pero en fútbol no vale, claro. Y luego está la magia, que habitualmente se simula en las finales mediante efectos visuales y corales. En este caso la magia se ha anticipado y ha sido verdadera, no se puede dar otro nombre a la foto de Messi con el bebé Lamine Yamal el 31 de octubre de 2007. Así que, haya pasado lo que haya pasado, ¡enhorabuena!

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