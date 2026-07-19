Fallece Óscar Fleites, antiguo periodista de LA NUEVA ESPAÑA y de ArcelorMittal

El periodista Óscar Fleites Gutiérrez, quien desarrolló parte de su carrera profesional en LA NUEVA ESPAÑA y más tarde fue, durante 19 años, director de comunicación de ArcelorMittal España (antes Ensidesa), falleció ayer en Oviedo a la edad de 77 años. En 2010, había recibido la condecoración como Oficial de la Orden de la Corona de Roble del Gran Ducado de Luxemburgo por su contribución a las relaciones entre Luxemburgo (sede de ArcelorMittal) y España.

Nacido en Santa Clara (Cuba), en 1948, Óscar Fleites era nieto de emigrantes asturianos. Siendo adolescente, sus padres, su hermana y él mismo se trasladaron a vivir a Avilés. Estudió en el colegio San Fernando, donde su padre, también llamado Óscar Fleites, fue profesor de Educación Física y entrenador de baloncesto de numerosas promociones de alumnos.

Entre 1971 y 1976, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde formó parte de la primera promoción de la Facultad de Periodismo (materia que anteriormente se impartía en la Escuela Oficial creada en 1941). Sus primeros trabajos como periodista se desarrollaron en periódicos de la Cadena de Prensa del Movimiento ("La Gaceta Regional", de Salamanca, y "La Voz de España", en San Sebastián).

En 1977 se casó con Lucía Marcos Pascual. Poco tiempo después, ambos se trasladaron a vivir a Oviedo. Óscar Fleites se incorporó a LA NUEVA ESPAÑA, donde se dedicó de forma prioritaria a informaciones de temática laboral y sindical. "Era un hombre trabajador y con buenas fuentes", recordaba ayer Alberto Menéndez, compañero de esa etapa.

Posteriormente, pasó a "La Voz de Asturias". Y, a continuación, se incorporó al gabinete de prensa de Ensidesa, donde en 1990 sustituyó como jefe a José Luis Poyal y donde permaneció hasta su jubilación, en 2009, como responsable de comunicación de ArcelorMittal España.

Vivió desde una atalaya privilegiadas las varias compras, ventas y fusiones por las que pasó la compañía siderúrgica. "Hubo épocas en las que estaba en Madrid de lunes a viernes y venía a Oviedo los fines de semana", rememoraba anoche su viuda, con quien tuvo dos hijos: Álvaro, doctor en Historia Contemporánea y actualmente decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Caen (Normandía, Francia), y Miguel, quien trabaja en Asturias.

Particularmente triste estaba anoche el periodista José Víctor Fernández, quien compartió con Óscar Fleites años de adolescencia en Avilés, carrera y piso en los años de la Complutense, y una profunda amistad que ha perdurado hasta el final: "Óscar ha sido un excelente profesional, que supo adaptarse a muchas situaciones, y una persona directa, impulsiva y vehemente, al tiempo que crítica y rigurosa. Para mí, esta pérdida es un palo tremendo", declaró a este periódico.

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La capilla ardiente de Óscar Fleites ha quedado instalada en el tanatorio ovetense El Salvador, en cuya capilla se celebrará el rito exequial de despedida mañana, lunes, a las doce del mediodía. Su viuda se mostraba serena. "De mi marido puedo decir que fue una buena persona y que tenía amigos que le querían mucho. O sea, lo que se dice de mucha gente, pero en este caso es muy cierto", subrayó a LA NUEVA ESPAÑA Lucía Marcos Pascual.