La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio : hasta 200 euros de multa

Llega el frío y la nieve. El episodio invernal iniciado este miércoles por una masa de aire ártico perdurará hasta el próximo sábado y se esperan nevadas en carreteras "importantes" del norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como heladas nocturnas en gran parte del interior y temperaturas diurnas más propias de los días más fríos del invierno que del segundo mes del otoño. "Tenemos por delante unos días muy fríos para la época del año y con nevadas en el tercio norte peninsular en cotas bajas. Se van a producir heladas en amplias zonas del interior de la península hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas", apuntó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Del Campo subrayó que la nieve comenzará a aparecer esta tarde a partir de unos 800 metros. No en vano, la Aemet ha activado los primeros avisos amarillos por nevadas de este otoño en zonas de Asturias, Huesca, León y Lleida. Y seguirán hasta el viernes, cuando la cota descenderá a entre 300 y 400 metros.

El 112 Asturias ha alertado a los ciudadanos que tengan precaución en los desplazamientos. Es posible que las nevadas compliquen la circulación por diferentes carreteras y puertos de montaña en el Principado por lo que se podría recomendar el uso de cadenas. La pregunta que muchos conductores se hacen es, ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche?

No es obligatorio llevar las cadenas siempre en el coche, a diferencia de otros dispositivos que sí lo son, como el triángulo de emergencias o, en su defecto, la baliza V-16 (a partir de enero de 2026). Lo que sí es obligatorio es llevarlas puestas en los tramos en los que sea de obligado cumplimiento el usarlas para desplazarse debido a las inclemencias del tiempo. Si la Guardia Civil detecta un vehículo sin las cadenas puestas circulando por una carretera en la que es obligatorio su uso, la multa puede ascender a 200 euros. Pero matizamos que no es de obligado cumplimineto llevarlas en el maletero del coche el día a día.

Lo que sí es obligatorio llevar son sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

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No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.