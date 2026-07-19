La ovetense Pilar Calvo gana el primer premio de 1.000 euros de LA NUEVA ESPAÑA

La ovetense María del Pilar Calvo Alfaro es la ganadora del primer premio de LA NUEVA ESPAÑA de este verano, que consiste en 1.000 euros netos. "Me ha hecho mucha ilusión", comentó la afortunada al recibir, ayer, el dinero de manos del gerente de este periódico, Marcos Alonso. No ha necesitado mucho tiempo para pensar en qué va a invertir este dinero: "En una comida para toda la familia, con mi madre que tiene 103 años, mis dos hijos y seis nietos y más familia allegada", relata. Y puntualiza: "Se trata de celebrar que estamos juntos, ver lo bien que estamos y dar gracias a Dios por todo".

La ganadora del primer premio de 1.000 euros ejerció como funcionaria a lo largo de 41 años, primero en la Policía y después en la Agencia Tributaria. Se define como "lectora diaria de LA NUEVA ESPAÑA de la edición de papel", y también compra con frecuencia productos que ofrece el periódico. En el caso de este sorteo, fue ella la que recopiló la cartilla y los cupones, mientras su pareja, Jesús Arboleya Puerta, se encargó de entregarla.

El gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos coches Nissan Juke.

Aspirar a estos galardones de verano es muy sencillo. Los domingos se publican con LA NUEVA ESPAÑA unas páginas-cartilla (hoy sale la segunda en la página siguiente). Y a lo largo de la semana siguiente –de lunes a viernes– se publica cada día un cupón que debe ser pegado en la página-cartilla.

En la parte inferior de la página-cartilla aparece un resguardo. El participante ha de cubrir ese resguardo con sus datos personales. A continuación, ha de entregar el resguardo en su kiosco habitual, entre el domingo y el martes de cada semana. O bien hacerlo llegar a LA NUEVA ESPAÑA por correo o depositándolo en la urna instalada en la sede del periódico en Oviedo, hasta el jueves a las 20.00 horas.

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Sorteo ante notario

Todos los resguardos entregados por los lectores entran en un sorteo ante notario. Quien resulta ganador debe presentar la página-cartilla con los cupones reunidos. Cada cupón equivale a 200 euros de premio, por lo que para optar a los 1.000 euros hay que pegar los cinco cupones en la cartilla.